قائم مقام در تذکر شفاهی:

عامل اصلی فروپاشی زندگی مهریه نیست، تورم بالای ۴۰ درصد است
نماینده مردم آزاد شهر در مجلس گفت: عامل اصلی فروشپاشی زندگی مهریه نیست، تورم بالای ۴۰ درصد است، آقای رئیس جمهور شما که اهل قرآن هستید، فقر همه چیز را نابود کرده است.

به  گزارش ایلنا، جمشید قائم مقام در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مهریه صیانت از کانون خانواده اظهار داشت: کاش این اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته باشیم و بجای معلول به دنبال علت باشیم.

وی افزود: عامل اصلی فروپاشی زندگی‌ها مهریه نیست ،تورم بالای ۴۰ درصد و حقوق زیر بیست میلیون است و عامل فروپاشی زندگی تورم و بیکاری و اجاره نجومی مسکن است همینطور بیکاری و استسمار نیروهای شرکتی و فقر باعث سست شدن بنیان خانواده است شمایی که اهل قرآن هستید آقای پزشکیان این فقر همه چیز را نابود کرده است

 

