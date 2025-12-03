عامل اصلی فروپاشی زندگی مهریه نیست، تورم بالای ۴۰ درصد است

به گزارش ایلنا، جمشید قائم مقام در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با اشاره به مصوبه مجلس در مورد مهریه صیانت از کانون خانواده اظهار داشت: کاش این اراده را برای حل مشکل اصلی مردم داشته باشیم و بجای معلول به دنبال علت باشیم.

وی افزود: عامل اصلی فروپاشی زندگی‌ها مهریه نیست ،تورم بالای ۴۰ درصد و حقوق زیر بیست میلیون است و عامل فروپاشی زندگی تورم و بیکاری و اجاره نجومی مسکن است همینطور بیکاری و استسمار نیروهای شرکتی و فقر باعث سست شدن بنیان خانواده است شمایی که اهل قرآن هستید آقای پزشکیان این فقر همه چیز را نابود کرده است

