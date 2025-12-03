به گزارش ایلنا، مجتبی زارعی نماینده مردم تهران در نشست علنی امروز مجلس در نطق میان‌ دستور خود گفت: به ملت‌های شجاع لبنان، یمن، عراق، غزه و ونزوئلا آفرین می گویم که در مقابل نظام سلطه و ائتلاف قاچاقچیان آزادی و مرگ یعنی ترامپ و نتانیاهو ایستادگی می‌کنند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: مجلس خانه ملت است؛ مجلس با نام آیت‌الله شهید مدرس گره خورده است. مدرس یک نام یا یک فرد نیست؛ یک شخصیت، یک متدولوژی و یک روش است. اگر او لباس کرباس بر تن نداشت،قادر به ایستادگی نبود؛ لباس کرباس او بهانه است، تقوایش نشانه است.

وی خطاب به مردم افزود: «لباس تقوا هنوز بر تن کلیت مجلس وجود دارد. به حرف افشاگران اعتنا نکنید. آخرین نمونه‌اش همین لباس کاری بود که بر قامت فرزند فقیر این ملت، نماینده پاک‌دستمان آقای موسوی، در کشور درخشید و دل‌ها را امیدوار کرد.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس ادامه داد: ای ملت بزرگ ایران! شما بر علیه ساختارهای فاسد انقلاب کردید و شهدای‌مان برای ایجاد ساختارهای پاک انقلاب کردند. اکنون که ۴۶ سال از انقلاب گذشته است، باید در دهه دومِ چهل‌ساله دوم و مطابق با اقتضائات زمان، به اصلاح حکمرانی در کشور بپردازیم. اگر ساختارها شکوفا نشود، کاری از پیش نبرده‌ایم.

زارعی گفت: ما باید هفت فرمان امام خامنه‌ای را برای ۴۰ساله دوم در ساحت ساختارها تعقیب کنیم؛ وگرنه طعمی از ولایت‌فقیه نچشیده‌ایم. آیت‌الله مدرس در زمانه خود با ساختارهای معیوب و نامشروع مواجه بود. اکنون مدرس به ساختار تبدیل شده است. دوران مدرس، تنها مدرس فردی و شخصی نیست؛ تحول یافته و امام خمینی شخصیت مدرس را به شخصیت و نهاد و ساختار تبدیل کرده است.

وی افزود: سؤال، استیضاح، نظارت میدانی، نطق و گفت‌ونگفت ما برای آن است که ساختارها را قوام ببخشیم. در همین خانه ملت، شما نمایندگان ایران به رؤسای کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات از طریق تمامیت صحن رأی دادید تا ساختارهای شبه‌قضایی قدرتمند شکل بگیرد. حال آیا افشاگری‌ها و تک‌روی‌ها از اعضای همین کمیسیون یا دیگر نمایندگان عزیز، کاری عقلی است؟

زارعی تأکید کرد: وقت، وقت شکوفایی ایران است؛ شکوفایی ساختار. نماینده عزیزی دیروز در نطق ۷ دقیقه‌ای‌اش ۷۰ بار نام رئیس مجلس را برد و به افشاگری دست زد؛ افشاگری پوچ و مهمل و صد البته دلسوزانه، چون ایشان از من دلسوزتر است.

این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: در حالی که مقرر شد کمیسیون محترم فرهنگی، که فردی فاضل و دلسوز مسئولیت آن را بر عهده دارد، ترک‌فعل‌ها و تخلفات دستگاه‌ها را رصد کند و روند مقابله با عریانیزاسیون را با هم‌افزایی و همدلی، در تعامل با ساختارها و بدون قطبی‌سازی در جامعه، سامان دهد.

وی با طرح پرسشی گفت: اگر ما ساختارها را احیا نکنیم و دست از چاکری‌های شخصیِ پرهیاهوی بی‌مصرف یا کم‌اثر علیه این و آن برنداریم، چگونه قادر خواهیم شد ۸ میلیارد دلار اختصاص‌یافته برای تأمین ۲۱۰۰ کالری برای دهک‌های پایین جامعه را رصد کرده و با متخلفین برخورد کنیم؟

زارعی افزود: اگر اجماع نداشته باشیم، به‌جای توجه به بهره‌وری، بهینه‌سازی و ایجاد توازن در منابع و مصارف، به ساده‌سازی مسائل روی آورده و گران‌سازی‌ها را در اولویت قرار خواهیم داد. در حالی که بر اساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده، فقط ۲۳ درصد مشکلات کشور به فقدان منابع مالی بازمی‌گردد و مابقی به تصمیم‌های ساختاری و فرایندی و توانایی‌های مدیریتی مربوط است.

نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس ادامه داد: اگر با هم اختلاف کنیم و به‌جای توجه به ساختار، افشاگری‌های فردی در مجلس داشته باشیم و با دولت و قوه قضاییه درگیر شویم، دشمن را به اشتباه محاسباتی در امور ایران دچار خواهیم کرد. گرچه دشمن هیچ غلطی نخواهد توانست بکند، اما ایرانیان را به زحمت خواهد انداخت.

انتهای پیام/