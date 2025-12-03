چرا امروز تعطیل نشد؟/ واکنش تند استاندار تهران به توصیه وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد صادق معتمدیان استاندار تهران در ایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره چرا این امروز تعطیل نشد با وجود اینکه از دیگر روزها شاخص‌ها آلودگی بیشتری را نشان می‌دهند، ژفت مبنای تصمیم گیری ما قانون است. ما قانون مصوب مجلس داریم آنجا طبق قانون سازمان هواشناسی باید وضعیت پایداری و ناپایداری مخصوصا پایداری و سکون هوا را اعلام کند یعنی وضعیت‌ها را اعلام کند؛ زرد، نارنجی، قرمز.

وی افزود: بر اساس اعلام وضعیت، دانشگاه علوم پزشکی باید به سازمان محیط زیست استان و اداره کل محیط زیست درخواست جلسه اضطراری کند. ما جلسه را برگزار می‌کنیم و تصمیمات ما بر اساس گزارشات و وضعیت‌هایی است که انجام می‌گیرد اما این اتفاق نیفتاد.

استاندار تهران در پاسخ به این سوال که چرا وزارت بهداشت دیروز اعلام کرد اگر دانش‌آموزان مدرسه نروند بهتر است، گفت: کار غیر قانونی انجام داده اصلا در مقامی نیستند که بخواهند این کار را انجام بدهند. قانون وضعیت را مشخص کرده که در کجا تصمیم‌گیری شود. نماینده وزارت بهداشت در کارگروه اضطرار در استان تهران، دانشگاه علوم پزشکی است. اگر وزارت بهداشت، رئیس دانشگاه یا معاونت بهداشت حرفی دارند نماینده را عوض کنند. اینکه که بخواهند بی نظمی و خلاف قانون عمل کنند، پذیرفته نیست. اگر این رویه استمرار داشته باشه حتما برخورد لازم انجام می‌شود. ضمن این که وزارت بهداشت هم نبوده سرپرست یک اداره‌ای بوده که توصیه هم کرده ما هم توصیه داریم که حتما ملاحظات و پروتکل های بهداشتی برای سلامت عزیزان و مخصوصا دانش آموزان رعایت شود.

معتمدیان در پاسخ به این سوال که پس معتقدید تعطیلی امروز لازم نبود، گفت: ما طبق قانون عمل کردیم.

استاندار تهران ادامه داد: ببینید ما مدارس را تعطیل نکردیم غیرحضوری و از طریق فضای مجازی بود. خب طبیعتا از لحاظ کیفیت نسبت به حضوری حتما وضعیت نامناسب‌تری داریم اما خب در شرایط اضطرار است. در شرایطی باید مطلق را تعطیل کنیم یا اینکه بتونیم از طریق فضای مجازی ان‌شاالله این آموزش‌ها را بدهیم. پیشنهادی هم اخیرا به بنده به ریاست محترم سازمان صدا و سیما دادیم. جلساتی را هم مدیران استانی ما با مدیر شبکه تهران برگزار کردیم که بتوانیم از طریق شبکه تهران هم آموزش تلوزیونی داشته باشیم.

وی گفت: ببینید بالاخره آموزشی که از طریق شبکه شاد داده می‌شود، یکی مشکلاتی که دارد علیرغم اینکه کار بسیار خوبی است و در چند سال اخیر در کرونا در دوره‌های مختلف کمک کرده، هرچند هیچ وقت جای آموزش حضوری را نمی‌گیرد اما باز یکی بحث اینترنت هست یعنی باید دسترسی به اینترنت در همه نقاط کشور باشد.

معتمدیان تاکید کرد: خب بعضی جاها ما پوشش اینترنتی نداریم. دوم اینکه بالاخره بابت اینترنت هزینه باید پرداخت شودو دارای هزینه است. سوم اینکه خب متقاضیان ما که دانش‌آموزان هستند حتما باید تبلت داشته باشند یا باید گوشی موبایل داشته باشند که برخی از دانش‌آموزان ما مخصوصا در مناطق محروم این امکان را ندارند.

استاندار تهران تصریح کرد: پیشنهادی که داده شد تلویزیون بود که هم هزینه‌ای ندارد برای مردم هم همه مردم دسترسی دارند و هم اینکه شبکه با کیفیت بهتری هم قابل ارائه است. تمام تلاش ما این است که ان‌شاءالله بتوانیم در بحث آموزش به نحوی عمل شود که کمترین آسیب به دانش‌آموزان عزیزان ما وارد شود.

