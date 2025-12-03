خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عمیر در تذکر شفاهی:

ابلاغ شتاب‌زده توسعه میدان آزادگان به شرکت اروند امنیت انرژی را تهدید می‌کند

ابلاغ شتاب‌زده توسعه میدان آزادگان به شرکت اروند امنیت انرژی را تهدید می‌کند
کد خبر : 1722406
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده آبادان در مجلس، با انتقاد از اصرار دولت بر ابلاغ قرارداد توسعه میدان آزادگان به شرکت دشت آزادگان اروند، هشدار داد که این طرح در ۱۸ ماه نخست موجب افت تولید و کاهش درآمد ارزی کشور می‌شود.

به گزارش ایلنا، کعب عمیر، طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: تذکر اول من به جناب آقای دکتر پزشکیان است. شما که به‌دنبال ابلاغ ضرب‌العجل توسعه میدان آزادگان به شرکت دشت آزادگان اروند هستید، آیا مطلعید که طبق طرح توسعه این شرکت، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا نیمه دوم ۲۰۲۶ تولید میدان با افت روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، درآمد ارزی کشور کاهش خواهد یافت؟ این شرکت در طول این ۱۸ ماه توان نگهداشت تولید را ندارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: آیا آگاهید که کارکنان زحمتکش شرکت ملی نفت، با وجود تعیین سقف حقوق و سرکوب انگیزه‌ها، توانسته‌اند با کمترین هزینه و بدون الزامات مندرج در قرارداد، تولید را به ۲۴۰ هزار بشکه در روز برسانند؛ در حالی که هدف‌گذاری اولیه ۲۳۰ هزار بشکه FTP بوده است؟ با این دستاورد، اساس طرح فعلی تغییر کرده و عملاً «دروتون» از بین رفته است.

وی تاکید کرد: اصرار دولت بر ابلاغ این قرارداد، باوجود ابهامات متعدد و در شرایطی که بانک‌ها به‌جای تأمین مالی، به‌سمت بنگاه‌داری رفته‌اند ـ که برخلاف منویات مقام معظم رهبری است ـ چه توجیهی دارد؟ اگر وضع منابع ارزی کشور مناسب است، چرا در رفع موانع مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی، که نقش حیاتی در امنیت انرژی و جبران ناترازی گاز دارد، تعلل می‌کنید؟ تأخیر در ابلاغ این طرح به‌معنای ضربه‌زدن به امنیت انرژی کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی