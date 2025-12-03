به گزارش ایلنا، کعب عمیر، طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: تذکر اول من به جناب آقای دکتر پزشکیان است. شما که به‌دنبال ابلاغ ضرب‌العجل توسعه میدان آزادگان به شرکت دشت آزادگان اروند هستید، آیا مطلعید که طبق طرح توسعه این شرکت، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تا نیمه دوم ۲۰۲۶ تولید میدان با افت روبه‌رو می‌شود و در نتیجه، درآمد ارزی کشور کاهش خواهد یافت؟ این شرکت در طول این ۱۸ ماه توان نگهداشت تولید را ندارد.

این نماینده مجلس بیان کرد: آیا آگاهید که کارکنان زحمتکش شرکت ملی نفت، با وجود تعیین سقف حقوق و سرکوب انگیزه‌ها، توانسته‌اند با کمترین هزینه و بدون الزامات مندرج در قرارداد، تولید را به ۲۴۰ هزار بشکه در روز برسانند؛ در حالی که هدف‌گذاری اولیه ۲۳۰ هزار بشکه FTP بوده است؟ با این دستاورد، اساس طرح فعلی تغییر کرده و عملاً «دروتون» از بین رفته است.

وی تاکید کرد: اصرار دولت بر ابلاغ این قرارداد، باوجود ابهامات متعدد و در شرایطی که بانک‌ها به‌جای تأمین مالی، به‌سمت بنگاه‌داری رفته‌اند ـ که برخلاف منویات مقام معظم رهبری است ـ چه توجیهی دارد؟ اگر وضع منابع ارزی کشور مناسب است، چرا در رفع موانع مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی، که نقش حیاتی در امنیت انرژی و جبران ناترازی گاز دارد، تعلل می‌کنید؟ تأخیر در ابلاغ این طرح به‌معنای ضربه‌زدن به امنیت انرژی کشور است.

