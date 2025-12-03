به گزارش خبرنگار ایلنا، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه برگزاری آیین اختتامیه همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری آیت‌الله خامنه‌ای گفت: این همایش از سال گذشته، هم‌زمان با سالروز تصویب قانون اساسی آغاز به کار کرده و طی یک سال گذشته با استقبال گسترده نخبگان دانشگاهی، حوزوی و پژوهشگران همراه بوده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۵۰ مقاله از سوی اندیشمندان داخلی و خارجی به دبیرخانه همایش ارسال شد و در طول برگزاری این رویداد بیش از ۷۰ نشست علمی در مراکز دانشگاهی کشور برگزار شد و امروز با حضور رئیس‌جمهور، اعضای شورای نگهبان، استادان و مسئولان عالی‌رتبه کشور، آیین اختتامیه آن در حال برگزاری است.

دبیر علمی همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تصریح کرد: موضوع حقوق ملت در نظام جمهوری اسلامی بسیار با اهمیت است، در واقع یکی از فصل‌های قانون اساسی کشور به حقوق ملت اختصاص یافته که این خود نشان‌دهنده اهتمام ویژه قانونگذار اساسی به این موضوع است.

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال‌ها پیش از پیروزی انقلاب، نسبت به حقوق ملت و آزادی‌های مشروع دغدغه داشتند و پس از پیروزی انقلاب نیز در سیره عملی خود این باور را به‌خوبی نشان داده‌اند. ایشان در مقام رهبری نظام، همواره بر حفظ کرامت انسان‌ها، صیانت از آزادی‌های مردم و پاسداشت حق‌الناس تأکید ویژه داشته‌اند.

طحان‌نظیف تأکید کرد: یکی از مظاهر بارز این نگاه، دفاع ایشان از حق رأی مردم به‌عنوان حق‌الناس و حساسیت نسبت به سلامت انتخابات است. در دوران کرونا نیز ایشان تأکید کردند که خدمات عمومی به مردم نباید متوقف شود؛ این نمونه‌ها نشان‌دهنده آن است که رهبر انقلاب آزادی و حقوق ملت را از ارکان نظام اسلامی می‌دانند.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در اندیشه رهبر انقلاب، استقلال ملت‌ها پیش‌شرط تحقق آزادی‌های واقعی ملت‌هاست، افزود: ایشان معتقدند ملت‌ها باید مستقل باشند تا بتوانند حقوق خود را استیفا کنند و این نگاه برخاسته از مبانی اسلام ناب محمدی (ص) است.

وی با مقایسه دیدگاه اسلامی به آزادی و حقوق انسان با مفهوم غربی حقوق بشر، گفت: امروز شاهد آن هستیم که نظام‌های مدعی حقوق بشر در غرب، برخلاف شعارهای خود، از تحریم به‌عنوان ابزار فشار بر ملت‌ها استفاده می‌کنند و حتی حق دسترسی بیماران به دارو را سلب کرده‌اند. چنین رفتاری آشکارا نقض حقوق بشر است.

طحان‌نظیف تصریح کرد: سانسور رسانه‌های مستقل، جلوگیری از بیان دیدگاه‌های ملت‌ها، و نیز رفتارهای غیرانسانی در قبال مردم فلسطین و غزه، نشان می‌دهد که حقوق بشر غربی در عمل به اصول انسانی خود پایبند نیست. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی، آزادی واقعی انسان و کرامت ملت‌ها را محور قرار داده است.

وی درباره اهداف این همایش خاطرنشان کرد: برگزاری این همایش فرصتی است تا اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب درباره حقوق ملت و آزادی‌های مشروع به‌صورت علمی و نظام‌مند به پژوهشگران داخلی و بین‌المللی معرفی شود.

انتهای پیام/