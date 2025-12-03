شیخیزاده در نطق میان دستور:
زندگی مردم زیر فشار اقتصادی به شماره افتاده/ بودجه باید بر اساس واقعیتهای استانی اصلاح شود
یم نماینده مجلس گفت: تورم افسارگسیخته، گرانی ارز، سقوط قدرت خرید و توزیع ناعادلانه منابع نیاز به «عزم ملی» دارد.
به گزارش ایلنا، محمدرسول شیخی زاده در نشست علنی امروز ( چهارشنبه، ۱۲ آذرماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور ضمن تبریک روز تصویب قانون اساسی و جهانی معلولان از بحران اقتصادی، تورم لجامگسیخته و گرانی روزافزون قیمت ارز به عنوان سختترین و پیچیدهترین چالشهای پیش روی کشور یاد کرد و گفت: این موضوع تنها یک بحث اقتصادی خشک و بیمحتوا نیست، بلکه داستان روزمره میلیونها هم میهن و داستان پدر و مادری است که با چشمانی نگران سبد خرید خالی خود را میبیند و جوانی است که با مدرک معتبر آرزوهایش را در قفسه بیکاری و ناامیدی پنهان میکند و همچنین داستان بازنشستههایی است که با مستمریهایی که قدرت خریدش را مدام از دست میدهد دست و پنجه نرم میکند.
وی افزود: این موضوع داستان زندگی است، زندگی که زیر فشار کمرشکن اقتصادی نفسشان به شماره افتاده است و وضعیت کنونی یک بحران است؛ بحرانی که جان و روان و آینده ملت را نشانه رفته است و اما تاریخ پربار این مرز و بوم به ما آموخته است که ایرانیان در سختترین شرایط با خرد جمعی، با پشتکار، توانستهاند از بحرانها گذر کنند و درخشانتر از گذشته بدرخشند؛ امروز نیز نیازمند همان عزم ملی و خرد جمعی هستیم و مسئولان باید درد مردم را با گوش و جان بشنوند و با جسارت، شجاعت و با برنامه در راستای حل مشکلات مردم گام بردارند.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس دوازدهم خطاب به رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که توزیع منابع باید بر اساس واقعیتهای استانی صورت گیرد و استانهایی که شاخص فلاکت، تورم و بیکاری در آنها به وضعیت اسفناک رسیده است، باید در اولویت قرار گیرند؛ شرایط اقتصادی و اجتماعی در هر استان فرق میکند و وقتی استانی مثل کردستان که همچنان درگیر خامفروشی است و از صنایع تبدیلی محروم مانده، بالاترین نرخ تورم و بیکاری را تجربه میکند، طبیعی است که در زمان تخصیص بودجه با این شاخصها بیشترین آسیب را ببیند و این بیعدالتی باید پایان یابد.
شیخی زاده ادامه داد: امروز ملت ایران با واقعیت تلخ روبرو است؛ واقعیتی که در کوچه بازار و خانهها و بر سر سفرهها دیده میشود و همه چیز در کشور رو به افزایش است و بهای بنزین، خودرو، کالاهای ضروری، اجاره مسکن، هزینه درمان، دلار و سکه هر روز با شتابی نفسگیر اوج میگیرد و در مقابل شاخصهای معیشتی و اجتماعی سقوط کردهاند و قدرت خرید مردم فروپاشیده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: خودروهای داخلی نمونهای روشن از این تناقضند و قیمتشان هر روز بالاتر اما کیفیتشان هر روز پایینتر میآید؛ خودروهای پرمصرف بنزین را میبلعند و دود آن را به ریههای مردم میفرستند و مردم ناچارند برای خرید این محصولات بیکیفیت هزینههای سنگین بپردازند و دوباره برای سوخت پرمصرفشان جیبشان را خالی کنند و این یعنی دوبار پرداخت برای ناکارآمدی.
وی یادآور شد: امروز دلار و سکه هر روز رکورد تازهای میزنند و ارزش پول ملی سقوط میکند و در این میان، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به جای ارائه راه حل، تقصیر را به گردن یکدیگر میاندازند و بسیار ضروری است سیاستهای اقتصادی باید اصلاح شود.