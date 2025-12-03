عبدالهی در تذکر شفاهی:
مشکلات و مطالبات بازنشستگان، کارمندان و بیمه درمانی آنها باید بهطور جدی در بودجه ۱۴۰۵ دیده شود
نماینده اهر و هریس در مجلس گفت: بودجه ۱۴۰۵ اگر نتوانست قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد، حداقل نباید باعث گرامی قیمت اقلام ضروری مثل برنج، گوشت، روغن و نهادههای دامی شود.
به گزارش ایلنا، بیت الله عبدالهی، طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه زمان تصویب و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ قرار داریم و انتظار من این است که این بودجه برای مردم نوشته شود، نه برای بودجهنویسیهای بیاثر. نباید دوباره شاهد پولپاشی در دستگاهها، مراکز فرهنگی و دانشگاهی باشیم؛ بودجه باید بهصورت جدی در خدمت حل مسائل کشور باشد.
وی افزود: سال ۱۴۰۵ سالی نیست که بتوان از کنار مشکلاتی مثل گرانی، بیکاری، آلودگی هوا، ناترازی آب و برق و بحرانهای بخش کشاورزی بیتفاوت عبور کرد. بودجهای که تدوین میکنیم و دولتی که آن را به مجلس ارائه میدهد، باید پاسخگوی این مشکلات باشد.
این نماینده مجلس تاکید کرد: بودجه ۱۴۰۵ اگر نتوانست قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد، حداقل نباید باعث گرامی قیمت اقلام ضروری مثل برنج، گوشت، روغن و نهادههای دامی شود. بودجه ۱۴۰۵ باید این ناکارآمدی را جبران کند.
عبداللهی تاکید کرد: مشکلات و مطالبات بازنشستگان، کارمندان و بیمه درمانی آنها باید بهطور جدی در بودجه دیده شود. همچنین مسئله بیمه روستاییان و کشاورزان نباید معطل بماند؛ روستایی و کشاورز فقیر باید بتواند قبل از آنکه عمرش بگذرد از حداقل حق بیمه خود بهرهمند شود.
وی بیان کرد: در حوزه آموزش و پرورش نیز نباید بیتفاوت بود؛ نهضتیها، حقالتدریسیها، معلمان و فرهنگیان که نقش اساسی در توسعه کشور دارند، باید در بودجه ۱۴۰۵ دیده شوند تا وضعیت معیشتیشان سامان یابد.
وی ادامه داد: از طرف دیگر، بودجه باید مشکلات بیمارستانها، تجهیزات پزشکی، مزایا و حقوق پزشکان و پرستاران را هم حلوفصل کند. در شرایط فعلی، ادامه روند فرسایشی موجود قابل قبول نیست.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: در نهایت باید تأکید کنم که بودجه باید کاربردی باشد. بودجهای که باعث جهش قیمت دلار و سکه شود، چه بودجهای است؟ اگر نتواند بازار ارز را مهار کند و سرمایهگذاری داخلی را تقویت نماید، چه تاثیری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟