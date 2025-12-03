۴ زندانی ایرانی از قزاقستان به کشور منتقل میشوند
۴ شهروند ایرانی زندانی از قزاقستان به کشورمان منتقل میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، پیرو نامه معاونت امور بینالملل قوه قضائیه و رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری، مقرر گردید ۴ شهروند زندانی ایران از قزاقستان به کشورمان جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به ایران منتقل شوند.
معاونت امور بین الملل قوه قضاییه، اکنون با ۱۳ کشور فرآیند انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین را بهمنظور افزایش خدمترسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.
شایان ذکر است موافقتنامه انتقال محکومین میان دو کشور ایران و قزاقستان در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به امضا رسید.