در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
نظر عضو فقیه شورای نگهبان درباره بازنگری در قانون اساسی
عضو فقیه شورای نگهبان درباره بازنگری در قانون اساسی توضیحاتی ارائه کرد.
آیت الله مدرسی یزدی عضو فقیه شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ایا قانون اساسی نیاز به بازنگری دارد و اگر نیاز است این اصلاحات در چه بخشهایی باید صورت بگیرد، گفت: شکی نیست که آنچه از اسلام و متن اسلام است، ابدی است، احکام خدا ابدی است.
وی ادامه داد: بله آن چیزهایی که تدبیر است الان را نمیگویم اما ممکن است در شرایطی احتیاج به کم و زیاد کردن داشته باشد.