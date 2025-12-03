خبرگزاری کار ایران
سعیدی در تذکر شفاهی:

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها فشار غیرقابل‌تحملی به سفره و زندگی مردم وارد کرده است

افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها فشار غیرقابل‌تحملی به سفره و زندگی مردم وارد کرده است
کد خبر : 1722350
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با انتقاد شدید از افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها، از دولت و دستگاه‌های نظارتی خواست برای مهار گرانی‌های روزانه و فشار سنگین بر سفره اقشار کم‌درآمد اقدام فوری انجام دهند و تأکید کرد که ثبات اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم باید خط قرمز مجلس باشد

به گزارش ایلنا، بهنام سعیدی، طی تذکری در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه )مجلس با انتقاد شدید از شرایط اقتصادی کشور و فشار روزافزون بر معیشت مردم، اظهار کرد: ما وظیفه داریم از حقوق مردم و ملت دفاع کنیم. همکاران عزیز، رئیس‌جمهور محترم، دستگاه‌های نظارتی و وزرای مربوطه همگی شاهد هستیم که افزایش افسارگسیخته و حتی در برخی موارد روزانه قیمت کالاهای اساسی، معیشت مردم را با چالش جدی مواجه کرده است. مگر نه اینکه ما امروز در مجلس قانون تصویب می‌کنیم برای بنیاد خانواده و تحکیم بنیان‌های آن؟ اصلی‌ترین رکن خانواده، معیشت مردم است.

وی ادامه داد: این افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها فشار غیرقابل‌تحملی را به سفره و زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، متوسط وارد کرده است. از یک طرف شاهد گرانی روزانه کالاهای اساسی هستیم و از طرف دیگر با افزایش قیمت خودرو مواجهیم؛ افزایش‌هایی که پول آن مستقیماً به جیب تولیدکنندگان می‌رود و عملاً نوعی انحصار ایجاد شده است.

این نماینده مجلس بیان کرد: به‌نظر می‌رسد دستگاه‌های نظارتی باید ورود جدی‌تری داشته باشند. دولت باید سازوکارهای نظارتی را یا اصلاح کند یا فعال سازد. اگر نیاز به تشکیل ستاد ویژه است، تشکیل شود. اگر لازم است قیمت‌ها روزانه کنترل شود، باید این کار انجام گیرد. امروز اقشار کم‌درآمد و متوسط و کارمندان آسیب جدی می‌بینند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه باید با متخلفان بزرگ اقتصادی و عاملان این گرانی‌ها برخورد قاطع و علنی داشته باشد. مردم باید کسانی را بشناسند که با اقتصاد کشور بازی می‌کنند و برای آن‌ها چالش ایجاد می‌کنند.

این نماینده مجلس اظهار کرد: همکاران محترم! ما در مجلس هم وظیفه داریم. باید از ابزارهای قانونی خود استفاده کنیم. اگر وزیری کوتاهی می‌کند، تذکر بدهیم، سؤال کنیم و اگر لازم شد، استیضاح کنیم. رسانه‌ها، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شورای رقابت، وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و هر نهادی که توان ورود دارد باید اقدام کند و جلوی این افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را بگیرد.حفظ قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی باید خط قرمز مجلس باشد.

 

