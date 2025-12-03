فریاد نماینده زن مجلس در اعتراض به قانون مهریه/ رفیعی: به این مجلس دیگر امیدی نداریم
این عقلانیت را برای یک پسر قائل نیستید که نداند چه چیزی را امضا میکند؟
نماینده زن مجلس دوازدهم در اعتراض به اصلاح قانون مهریه گفت: اگر که بنا دارید نهاد خانواده را له کنید هم چهارده سکه بزارید هم عندالاستطاعه. آقای قالیباف، لطفا به حرف من گوش بدهید. ما امروز روی صحبتمان با جنابعالی و در مرحله ی دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که متاسفانه به این مجلس با این طرح دیگر امیدی نداریم. خواهش می کنم شما با یک نگاه عقلانی و منطقی آن را برگردانید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سمیه رفیعی نماینده مجلس دوازدهم در تذکری در اعتراض به اصلاحیه قانون مهریه گفت: کسانی که مدافع حقوق خانواده هستند بدانند وظیفه ما که در مجلس نشستیم صرفا حمایت از رکن رکین خانواده است. خانواده ای که مبنایی ترین نهاد در جامعه ایران است و اگر امروز میتوانیم از پس بحرانها به خوبی بربیاییم، صرفا به خاطر خانواده محوری ماست.
وی افزود: امروز کاملا سوگیرانه داریم به نحوی رفتار میکنیم که نهاد خانواده را به بهترین شکل ممکن نشانه رفتهایم. از سوگیرانه ترین تصمیمات ما، متاسفانه بدترین عواقب دچار جامعه ما خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: چگونه ما به قانون گذاری در توافق بین دو نفر رسمیت میدهیم. برای چه باید بین توافقات دو نفر که کاملا شرعی است و قوانین ما که منطبق با شرع ماست دخالت میکنیم که نه مبنای شرعی دارد و نه مبنای قانونی.
رفیعی گفت: قانون مهریه ای که ما داریم تنظیم میکنیم باید از قوانین بالادستی و از سیاست های کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری تبعیت کند. کجای کار نشستیم که اصلا حواسمان نه به شرع، نه به قانون اساسی و حفظ خانواده در قانون اساسی و سیاستهای کلی مقام معظم رهبری و فتوای مرجع عالی مقام معظم رهبری نیست؟
وی با طرح این موضوع که آیا مهریه عندالاستطاعه را حق داریم قانونی کنیم یا خیر؟، گفت: عندالاستطاعه که طبق نظر غالب فقها اصلا پذیرفته شده نیست. آقای نقدعلی اگر پسری و اگر مردی امکان ازدواج برایش پیش میآید آیا شما این عقلانیت را برایش قائل نیستید که نمیداند چه چیزی را امضا میکند؟ به چه حقی شما برایش آن را عندالاستطاعه میکنید؟
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر که بنا دارید نهاد خانواده را له کنید هم چهارده سکه بزارید هم عندالاستطاعه. آقای قالیباف، لطفا به حرف من گوش بدهید. ما امروز روی صحبتمان با جنابعالی و در مرحله ی دوم با شورای نگهبان است. واقعیت این است که متاسفانه به این مجلس با این طرح دیگر امیدی نداریم. خواهش می کنم شما با یک نگاه عقلانی و منطقی آن را برگردانید. خواهش می کنم اگر مدافع حفظ خانواده حقوق خانواده هستید این کار را انجام دهید.