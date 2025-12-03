از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند هرمزگان در منطقه آزاد قشم استفاده شود

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه منطقه آزاد قشم رها شده است، گفت: دولت باید این بلاتکلیفی در مدیریت را سر و سامان دهد. ما از دولت و شخص رئیس جمهور تقاضا کردیم که استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مدیریت منطقه آزاد قشم استفاده کند. این حق جوانان ما نیست که با وجود این همه ظرفیت تحقیر شوند و پاسخی دریافت نکنند.

نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجی‌آباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از رئیس جلسه خواست به دولت تذکر دهد که حتما از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مناطق آزاد خودش استفاده شود

انتهای پیام/