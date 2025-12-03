خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرادی در تذکر شفاهی:

از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند هرمزگان در منطقه آزاد قشم استفاده شود

از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند هرمزگان در منطقه آزاد قشم استفاده شود
کد خبر : 1722346
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده قشم در مجلس گفت: دولت حتما از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مناطق آزاد خودش استفاده کند.

به گزارش ایلنا، احمد مرادی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با بیان اینکه منطقه آزاد قشم رها شده است، گفت: دولت باید این بلاتکلیفی در مدیریت را سر و سامان دهد. ما از دولت و شخص رئیس جمهور تقاضا کردیم که استفاده از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مدیریت منطقه آزاد قشم استفاده کند. این حق جوانان ما نیست که با وجود این همه ظرفیت تحقیر شوند و پاسخی دریافت نکنند.

نماینده مردم ابوموسی، بندرعباس، حاجی‌آباد، خمیر و قشم در مجلس شورای اسلامی در ادامه از رئیس جلسه خواست به دولت تذکر دهد که حتما از ظرفیت نیروهای بومی و توانمند استان هرمزگان در مناطق آزاد خودش استفاده شود

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی