ژن خوب نداریم/ انتصاب عارف غیرقانونی است، نباید این موضوع را توجیه کرد

به گزارش ایلنا، حمید رسایی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری با اشاره به روز قانون اساسی گفت: بر اساس اصل ۸۸ قانون اساسی سوال به عنوان حق نمایندگان محسوب می شود و در آیین نامه نیز برای طی مسیر سوال نماینده نیز مسیر مشخص است که مطابق آن حداکثر زمان مدنظر ۱۰ روز است نه بیشتر. اما پس از سوال بنده نزدیک به ۱۰ ماه زمان برد تا کمیسیون گزارش آن را به صحن ارائه کرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: مجلس و دولت در خصوص استیضاح وزرا تلاش می کنند تا با تعامل یکدیگر انجام شود. اما وقتی نماینده سوال می کند ماده ۲۴۳ و ۴۵ دارد. بنده در اردیبهشت ماه درخواست ماده ۲۳۴ کردم اما کمیسیون همچنان آن را انجام نداده است. این امر بین و مشخص است، بنده چند بار در این خصوص تذکر دادم. سوال بنده پس از ۷ – ۸ ماه در دستور جلسه قرار گرفته اما بنده همچنان درخواست دارم تا گزارش سوال به صحن تقدیم شود، با این شرایط از آیین نامه و قانون اساسی چه چیزی باقی می ماند.

وی با اشاره به انتصابات غیرقانونی، افزود: ما ژن خوب نداریم؛ اگر هم باشد مانند فرزند آقای موسوی است که به عنوان پیک موتوری مشغول به کار بود و در آتش سوخت اما این نماینده حاضر نشد برای فرزند خود درخواست غیرقانونی داشته باشد، با این شرایط باید نمایندگان چوب رفتار برخی از آقایانی را بخورند که یک وزارتخانه توسط بچه ها تشکیل شده و اشخاصی بر اساس گزارش دستگاه های امنیتی پاشنه در وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی را درآورده‌اند.

رسایی بیان کرد: بنده بارها تقاضا کردم تا گزارش ارائه شود اما یک دستگاه آن را انجام نمی دهد، به نامه دیوان محاسبات پاسخ نمی‌دهند، انتصاب آقای عارف غیرقانونی است، نباید این موضوع را توجیه کرد.

علی نیکزاد ثمرین که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: آقای عزیزی نماینده شیراز فرمودند که سوال شما در کمیسیون بررسی و رأی گیری شده و ملی بودن سوال نیز تأیید و ارسال شده است.

