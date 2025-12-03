به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع که صبح امروز برگزار شد، گفت: عنوان همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» است، آن هم در اندیشه، بیان و رفتار بزرگ‌مردی که امروز سکان‌دار کشتی انقلاب است. امید مستضعفان جهان و همه ملت‌های آزاده، راهبری ملت را این بزرگ‌مرد ده‌ها سال است که برعهده دارد و در این طوفان‌ها و فراز و نشیب‌ها و غرقاب‌هایی که دشمنان و جنود شیاطین برای اینکه مردم ما راه را گم کنند و نتوانند حقوق خودشان و حقوق کشورشان و حقوق مسلمانان و حقوق تمام ملت‌های آزاده را بشناسند و مطالبه کنند، تدارک دیده بودند، ایشان چراغ فروزان و مشعل هدایتی بود که اگر نبود، در این ظلماتی که دنیای استکبار علیه حقیقت و حق تدارک دیده بود، خیلی چیزها گم می‌شد و ایشان خضرِ راه بود.

وی با اشاره به برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع گفت: این همایش و نظایر آن که برای شناخت اندیشه‌های رهبر عظیم‌الشأن انقلاب است برای این است که ما بفهمیم؛ این مشعل برای این است که راه باز شود و بدون راهبری خِضر‌وارِ این بزرگوار نمی‌توانیم مسیر هدایت را پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: علاوه بر اینکه باید رفتار و کلام مقام معظم رهبری را مورد بررسی قرار دهیم، باید ببینیم خاستگاه این اندیشه‌ها چیست. بخشی از خاستگاه رهنمودهای مقام معظم رهبری قانون اساسی است. امروز سالروز قانون اساسی است؛ اما خود قانون اساسی و سایر رهنمودهای مقام معظم رهبری خاستگاه‌شان اسلام و اندیشه‌های اسلامی است. برای فهم دقیق اندیشه‌های رهبری باید خاستگاه‌های آن را بشناسیم.

وی با بیان اینکه فقهای بزرگ ما دو نوع کتاب دارند؛ متون فکری و کتب فتاوایی، گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری، تبیین‌ها و دستورات و رفتارهای ایشان باید با توجه به این خاستگاه‌ها بررسی شود.

مدرسی یزدی گفت: اگر به قرآن مراجعه کنیم، می‌بینیم خداوند همه‌چیز را به بندگان داده است. آیات زیادی این مطلب را بیان می‌کند. خداوند متعال آنچه که وجود داشته از هستی برای انسان قرار داده است. خداوند این همه نعمت و این همه حقوق را به مردم عطا فرموده و در عین حال راه را بسته که هیچ‌کس حق سلب این حقوق را ندارد. این حقوق باید توسط افرادی که خود ذات اقدس الهی تعیین می‌کند فهمیده شود، بیان شود و اجرا شود. پیامبر اکرم نیز حقوق مردم را به‌صورت فوق‌العاده رعایت می‌کرد. خداوند به پیامبر صلوات‌الله‌علیه و سلام‌علیه مأموریت داده است که به عدالت بین مردم رفتار کند و مردم هم بین خودشان موظف‌اند به عدالت رفتار کنند. داستان‌های عجیب و شگفتی درباره رعایت حقوق دیگران از سوی پیامبر نقل شده است و این رعایت حقوق حتی نسبت به غیرمسلمان بوده است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: یکی از اصول بزرگ اسلام قضیه مشورت است که اساس اداره کشورهاست. جالب این است که ما در کتب سیره می‌بینیم حضرت یک جاهایی نظر خودشان خلاف نظر مردم بود، اما چون اکثریت مردم نظر دیگری داشتند، مادامی که مخالف حکم الهی نبود و امری بود که مردم باید مشارکت داشته باشند، حرف آنها را می‌پذیرفتند.

وی تأکید کرد: اسلام بالاترین آزادی را برای انسان‌ها قائل شده است. اگر محدودیتی هست، همه آن در راستای حفظ آزادی عقلانی و درستی است که خداوند به بندگانش داده؛ چه آزادی سیاسی، چه آزادی اقتصادی، چه آزادی اجتماعی و چه آزادی‌های دیگری که انسان‌ها می‌توانند از مواهب الهی استفاده کنند. ببینید خداوند متعال در رابطه با پیامبر اکرم چنین می‌فرماید که معروف آزادی را محدود نمی‌کند، بلکه پیامبر آنچه را که شناخته شده و خوب است امر می‌کند و آنچه را که ناشناخته، زشت، بد و مضر است نهی می‌کند. اما غرب آزادی به مردم تحویل نمی‌دهد؛ اینها مردم را فریب می‌دهند.

مدرسی یزدی ادامه داد: ماکت آزادی را می‌دهند و مردم بیچاره هم با آن تبلیغات فراوانی که دستگاه‌های سخن‌پراکنی آنها در فضاهای مجازی به مردم معرفی می‌کنند، فریب می‌خورند، در حالی که اگر آزادی این است، چرا مردم غزه، مردم لبنان، مردم سوریه، مردم عراق و مردمان دیگری که وجود داشتند و در طول این سال‌ها این چنین بمباران شده‌اند، این چنین در محاصره اقتصادی و گرسنگی و تشنگی قرار گرفته‌اند، از حقوق‌شان برخوردار نیستند؟

عضو فقهای شورای نگهبان گفت: به اسم حقوق بشر، به اسم حقوق زنان این ظلم را روا می‌دارند. در همین اطلاعیه‌ی حقوق بشر چنان حقوق زنان را ضایع کردند و بیچاره کردند زنان را که اگر کسی آن را تشریح کند، آن وقت می‌فهمد که این کلام مقام معظم رهبری که «ما از غرب در رابطه با حقوق زنان طلبکار هستیم» یعنی چه. ای کاش افراد فرهیخته و دانایی از دانشگاه و حوزه یک نقادی عالمانه می‌کردند و بعد برای مردم بیان می‌کردند.

مدرسی یزدی گفت: اگر اسلام احکامی دارد، اگر حرام و حلالی دارد، اگر در رابطه با محدودیت زنان در اجتماع به این معنا که بدون حجاب نباشند بیانی دارد، برای سخت‌گیری نیست؛ چراکه اساس اسلام بر آسانی است.

عضو خبرگان رهبری گفت: اگر زنان حجاب اسلامی را حفظ کنند یعنی آزادی خودشان را حفظ کرده‌اند؛ یعنی از اسارت انسان‌ها و نفس امّاره آزاد شده‌اند. مردان اگر خودشان را حفظ کنند و حدود الهی را رعایت کنند خیر دنیا و آخرت داشته‌اند. تقوا رستگاری انسان است از هر پابندی و بندگی غیر از بندگی خدا که آزادی مطلق است. بدانید که در تقوا خیر آخرت و دنیا است و در غیر تقوا خیر دنیا و آخرت به دست نمی‌آید.

انتهای پیام/