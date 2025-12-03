خبرگزاری کار ایران
در صحن مجلس مطرح شد؛

اسحاقی: وزرا احساس نکنند گوشه امنی دارند/ نیکزاد: استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خارج نشده است

اسحاقی: وزرا احساس نکنند گوشه امنی دارند/ نیکزاد: استیضاح وزرا از دستور کار مجلس خارج نشده است
نایب رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده قائنات که بر این مهم اشاره کرد که وزرا نباید احساس کنند استیضاح نمی‌شوند و با این تصور گوشه امنی در دولت پیدا کرده‌اند، گفت: استیضاح از دستور کار مجلس و هیات رئیسه خارج نشده است.

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۲ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: روز گذشته در مصاحبه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی به رویه استیضاح اشاره شد، اما مبادا وزرا احساس کنند گوشه امنی پیدا کرده‌اند و در مجلس استیضاح نمی‌شوند.

نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌تردید دکتر قالیباف نصب به نظارت بر عملکرد وزرا اراده بسیار قوی دارند.

وی افزود: اینکه حقوق کارمندان ضعیف است و حقوق بازنشستگان ظلم به آنها است امر صحیحی است اما در نحوه ارائه کالابرگ الکترونیکی روستاییان و کارگران شغلی را فراموش کردیم که چشم انتظار پرداخت یارانه هستند و بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که باید به این مهم در آن توجه شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: اگر روز گذشته رئیس مجلس اشاره کردند که استیضاح باید با تامل بیشتری باشد لازم است تاکید شود که استیضاح از دستور کار مجلس خارج نشده که مبادا برخی وزرا تصور کنند عملکردشان در گوشه امن دولت ادامه می‌دهند و به هیچ وجه استیضاحی در مجلس مطرح نخواهد شد.

وی تاکید کرد: مجلس بهبود وضعیت اقتصاد، معیشت، اشتغال و مسکن را در اولویت دستور کار خود قرار داده است.

علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس مجلس که ریاست صحن را برعهده داشت، گفت: از این تریبون اعلام می‌کنم، استیضاح از دستور کار مجلس و هیات رئیسه خارج نشده است

