حسینعلی حاجی‌دلیگانی در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ به رئیس مجلس و دولت گفت: ۲۰ آبان امسال، در قالب همان جلسات نظارتی سه‌شنبه‌ها، تیم اقتصادی دولت دعوت شد و بنده هم حضور داشتم. جلسه بسیار خوبی هم بود و دولت در آن صراحتاً پذیرفت که موضوع کالابرگ تعیین تکلیف شود. همان‌جا جناب‌عالی هم تأکید کردید که تا پایان آبان‌ماه باید کالابرگ الکترونیکی به مردم ارائه شود. اما امروز می‌بینیم که این وعده عملیاتی نشده است.

وی با اشاره به اقلام ده‌گانه مشمول کالابرگ ادامه داد: دقیقاً همان کالاهایی که در فهرست کالابرگ آمده، همان‌هایی است که مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه آبان ۱۴۰۴ را برایشان ۴۹.۴ درصد اعلام کرده و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را نیز ۶۶.۲ درصد گزارش داده است. در چنین شرایطی، اجرا نشدن کالابرگ واقعاً قابل قبول نیست.

حاجی‌دلیگانی با انتقاد از کمبود برخی کالاهای ضروری گفت: در حال حاضر برنج یا بعضی اقلام اساسی در فروشگاه‌ها پیدا نمی‌شود، همچنین مردمِ دارای درآمدهای ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی، خصوصاً بازنشستگان، در سختی کامل زندگی می‌کنند. درخواست من این است که قانونی که تصویب شده و جلساتی که برگزار شده، بالاخره به اجرا برسد. چرا این کار عملیاتی نمی‌شود؟ این وضع، در شأن مجلس نیست.

محمد باقر قالیباف در واکنش به اظهارات این نماینده مجلس با اشاره به پشتوانه قانونی در این بخش تأکید کرد: این موضوع در قانون بودجه ۱۴۰۴ و بند «چ» تبصره ۵، و همچنین ماده ۳۱ برنامه توسعه و در جدول ۵ نیز پیش‌بینی شده است. ازسویی دیگر دستور رئیس‌جمهور هم وجود دارد و وزارت رفاه و سازمان برنامه‌وبودجه مسئول مستقیم اجرای آن هستند. حتی قرار بود سه دهک نخست در هفته اول آذر مشمول شوند. حالا دوستان ما در دولت می‌گویند در حال اجرا هستند. حتما پیرو صحبت های بنده، وزیر رفاه و رییس سازمان برنامه و بودجه هم این موارد را مورد توجه قرار می دهند.

این نماینده ادامه داد: دیروز هم عرض کردم که آقای رئیس‌جمهور دستور داده‌اند تأمین اعتبار از محل درآمدهای دیگری مانند خودرو یا بنزین نیز با اولویت اجرای کالابرگ انجام شود. سخنگوی دولت هم اعلام کرده که حتماً این کار انجام خواهد شد. اما مردم منتظرند و انتظار دارند وعده‌ها عملی شود.

