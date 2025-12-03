مهریه بیشتر از ۱۴ سکه مشمول حبس نخواهد شد

به گزارش ایلنا، مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صحن علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر ماه) مجلس گفت: آنچه امروز تصویب شد، در افکار عمومی این‌گونه برداشت شده که مهریه صرفاً به ۱۴ سکه محدود شده؛ در حالی که واقعیت غیر از این است. اگر زوجین بر ۱۰۰، ۲۰۰ یا حتی ۳۰۰ سکه توافق کرده باشند، آن توافق همچنان به قوت خود باقی است.همین چند دقیقه‌ای که از تصویب این بند گذشته، پیامک‌های متعددی از سوی مردم—خصوصاً خانم‌ها—برای نمایندگان ارسال شده، که نشان می‌دهد جامعه دچار سوءبرداشت شده است. باید به روشنی بیان کنیم: توافقات قبلی کاملاً معتبر است.

وی گفت: معنای مصوبه فعلی این است که اگر زوج، ۱۴ سکه را به همسر خود پرداخت کند، دیگر بابت عدم پرداخت باقی مهریه زندانی نمی‌شود؛ اما سایر تعهدات همچنان قابل مطالبه است. اگر فرد توان مالی داشته باشد، زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی باقی مطالبات خود را پیگیری و وصول کند.هدف قانونگذار در اینجا این بوده که افرادی که شرایط مالی مناسبی ندارند- و همان‌طور که پیشنهاددهنده اشاره کردند، یکی از علل افزایش جمعیت زندانیان ما همین مسئله است- به خاطر ناتوانی مالی راهی زندان نشوند، بیش از ۲۲۵ هزار زندانی در کشور داریم، زندانی کردن چنین فردی نه به نفع جامعه است، نه به نفع خانواده و نه به نفع همسر او.

لاهوتی افزود: هدف این مصوبه آن است که اگر فرد ۱۴ سکه تعهد اولیه خود را پرداخت کرد، دیگر به زندان نرود؛ همین. اما بقیه توافقات مهریه سر جای خود باقی است و زوجه می‌تواند در صورت استطاعت مالی زوج، آن‌ها را از طریق مراجع قانونی وصول کند

