رئیس قوه قضاییه وارد یزد شد

به گزارش ایلنا یه نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در جریان چهل و هفتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح امروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان یزد شد.

رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان یزد، برنامه‌هایی را در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب خواهند داد.

دیدار با قضات و کارکنان واحد‌های قضایی، نشست با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضایی به یزد، از جمله برنامه‌های رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.

شایان ذکر است حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحال‌وبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.

ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام و قم نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.