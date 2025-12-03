بررسی عملکرد شرکتهای شبهدولتی، نفت و معافیتهای مالیاتی در دیوان محاسبات
در ادامه سلسلهجلسات هیأت عمومی برای تصویب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ ـ با حضور رئیس کل، دادستان، مستشاران، معاونین و حسابرسان کل دیوان محاسبات کشور ـ موضوعات «عملکرد شرکتهای دولتی و شبهدولتی»، «نفت» و «برخی از معافیتهای مالیاتی» مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از ادارهکل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، در این جلسه دستغیب با بیان اینکه حوزه نفت و شرکتهای شبهدولتی پتانسیل لازم را برای تحقق خصوصیسازی واقعی دارند، گفت: شکاف قابل توجهی میان پیشبینی و عملکرد در تعداد و میزان شرکتهای زیانده مشاهده میشود و در حوزه تولید و توزیع نفت نیز شفافیت کافی وجود ندارد. وی تأکید کرد که اجرای خصوصیسازی واقعی میتواند این مشکلات را برطرف کند.
شایان ذکر است در سومین جلسه هیأت عمومی دیوان محاسبات کشور، تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با موضوع «الزامات، تکالیف و مجوزهای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، ارائه صورتحساب عملکرد و گزارش پرداختهای خزانهداری کل کشور»،
تبصره ۴ مربوط به «واریز سهم صندوق توسعه ملی، سهم علیالحساب شرکت ملی نفت ایران و سهم مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعهنیافته توسط بانک مرکزی»،
بند ۵ مربوط به «کمکهای بلاعوض بینالمللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بینالمللی جهت جبران خسارات و پیشگیری از حوادث طبیعی و همچنین واریز حق بیمه پایه سهم دولت و حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی»،
و همچنین تبصره ۶ با موضوع «اعمال معافیتهای نرخ صفر مالیاتی، کاهش و تعدیل نرخ مالیاتی برای ساماندهی امور جوانان، افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده به عنوان سهم دولت برای متناسبسازی حقوق بازنشستگان و سایر موارد مرتبط با معافیتهای مالیاتی» بررسی و تصویب شد.