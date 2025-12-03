به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا صباغیان، در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ) گفت: آقای قالیباف امروز به نام قانون اساسی نامگذاری شده است که روز مهمی در تاریخ است. انتظار می‌رفت شما در خصوص اهمیت این موضوع صحبت کنید.

این نماینده مجلس با تأکید بر شناساندن قانونی اساسی به افکار عمومی، اظهار داشت: متأسفانه صدا و سیما هم توجهی به اهمیت این موضوع ندارد. در صورتی که باید حقوق ملت، حقوق دولت و نظام که در قانون اساسی دیده شده است برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: تبیین قانون اساسی در کلاس‌های درس، ضرورت دارد و همه این موارد باید در کلاس‌ها آموزش داده شود.

نماینده بافق و مهریز گفت: صدا و سیما برای صحبت ۵ دقیقه‌ای نماینده برنامه طنز می‌‌سازد ولی برای موضوعات مهمی مانند تبیین قانون اساسی برنامه ای ندارد.

انتهای پیام/