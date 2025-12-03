خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صباغیان در صحن مجلس؛

صدا و سیما برای صحبت ۵ دقیقه‌ای نماینده برنامه طنز می‌‌سازد

صدا و سیما برای صحبت ۵ دقیقه‌ای نماینده برنامه طنز می‌‌سازد
کد خبر : 1722280
لینک کوتاه کپی شد.

یک نماینده مجلس نسبت به رفتارهای صداوسیما در قبال مجلس تذکر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدرضا صباغیان، در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ ) گفت: آقای قالیباف امروز به نام قانون اساسی نامگذاری شده است که روز مهمی در تاریخ است. انتظار می‌رفت شما در خصوص اهمیت این موضوع صحبت کنید.

این نماینده مجلس  با تأکید بر شناساندن قانونی اساسی به افکار عمومی، اظهار داشت: متأسفانه  صدا و سیما هم توجهی به اهمیت این موضوع ندارد. در صورتی که باید حقوق ملت، حقوق دولت و نظام که در قانون اساسی دیده شده است برای مردم تبیین شود.

وی ادامه داد: تبیین قانون اساسی در کلاس‌های درس، ضرورت دارد و  همه این موارد باید در کلاس‌ها آموزش داده شود.

نماینده بافق و مهریز گفت: صدا و سیما برای صحبت ۵ دقیقه‌ای نماینده برنامه طنز می‌‌سازد ولی برای موضوعات مهمی مانند تبیین قانون اساسی برنامه ای ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی