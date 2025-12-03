دقایقی پیش؛
آغاز جلسه علنی مجلس/ اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس
دقایقی پیش جلسه علنی مجلس به ریاست قالیباف آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نمایندگان آغاز شد.
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساختها
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷ ) قانون تامین اجتماعی.
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کمبینا یا دارای دیگر معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده