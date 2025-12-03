آغاز جلسه علنی مجلس/ اصلاح قانون مهریه در دستور کار مجلس

به گزارش خبرنگار ایلنا، جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور نمایندگان آغاز شد.

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

-گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴ )قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها

-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده(۳۷ ) قانون تامین اجتماعی.

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

