بررسی تحولات عراق در کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: دانایی فرد با اشاره به حوزه روابط اقتصادی بین ایران و عراق گفت که صادرات کشورمان به عراق، ۱۲ میلیارد دلار است و بر این اساس عراق در میان ۱۵ کشور همسایه، از حیث مقصد صادراتی در رتبه نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش دوم نشست، طرح جامع مرزبانی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اعم از فراجا و مرزبانی، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بقیه دستگاه‌ها بررسی شد و بخش‌هایی از آن به تصویب رسید.