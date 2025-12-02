خبرگزاری کار ایران
بررسی تحولات عراق در کمیسیون امنیت ملی

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از بررسی تحولات عراق در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در تشریح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفت: این جلسه با حضور حسن دانایی فرد سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در عراق برای ارائه گزارشی از آخرین تحولات عراق و همچنین با ارتباطات بین جمهوری اسلامی ایران و عراق و شرایط این کشور، تشکیل شد و گزارشی به نمایندگان ارائه شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: دانایی فرد با اشاره به حوزه روابط اقتصادی بین ایران و عراق گفت که صادرات کشورمان به عراق، ۱۲ میلیارد دلار است و بر این اساس عراق در میان ۱۵ کشور همسایه، از حیث مقصد صادراتی در رتبه نخست قرار دارد.

وی ادامه داد: در بخش دوم نشست، طرح جامع مرزبانی با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف اعم از فراجا و مرزبانی، ستاد کل نیروهای مسلح، سپاه و بقیه دستگاه‌ها بررسی شد و بخش‌هایی از آن به تصویب رسید.

