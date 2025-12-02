قالیباف:
دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح سه هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«اهداف اصلاح طرح کالابرگ شفاف است:
۱- تامین حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه برای تمامی افراد هفت دهک جامعه
۲- ریشهکنی فقر مطلق از طریق حفظ قدرت خرید مردم
۳- ثابت نگهداشتن قیمت کالاهای اساسی برای ۷ دهک
اگر زمانی میتوانستیم ماهی ۴۵ دلار یارانه دهیم حالا نباید این عدد هر روز در نتیجه تورم آب برود؛ دولت نیز عزم خود را برای تغییر شیوهٔ کالابرگ جزم کرده است.»