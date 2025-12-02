خبرگزاری کار ایران
قالیباف:

دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است

دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است
کد خبر : 1722172
رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح سه هدف اصلی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی گفت: دولت عزم خود را برای تغییر شیوه کالابرگ جزم کرده است.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«‌اهداف اصلاح طرح کالابرگ شفاف است: 

‌۱- تامین حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه برای تمامی افراد هفت دهک جامعه 

‌۲- ریشه‌کنی فقر مطلق از طریق حفظ قدرت خرید مردم

‌۳- ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی برای ۷ دهک

‌اگر زمانی می‌توانستیم ماهی ۴۵ دلار یارانه دهیم حالا نباید این عدد هر روز در نتیجه تورم آب برود؛ دولت نیز عزم خود را برای تغییر شیوهٔ کالابرگ جزم کرده است.»

انتهای پیام/
