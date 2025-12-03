خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کرلانگیچ در گفت‌وگو با ایلنا:

برای بازگشت آرامش به سوریه و عراق باید ایران و ترکیه با هم همکاری کنند/ اردوغان به زودی به تهران می‌آید

برای بازگشت آرامش به سوریه و عراق باید ایران و ترکیه با هم همکاری کنند/ اردوغان به زودی به تهران می‌آید
کد خبر : 1722151
لینک کوتاه کپی شد.

سفیر ترکیه در ایران گفت: کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران و ترکیه، باید باهم همکاری داشته باشند تا سکون و آرامش به سوریه و عراق بازگردد.

حجابی کرلانگیچ سفیر ترکیه در ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه  با ارزیابی خود از سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه کشورش به ایران و رایزنی‌های صورت گرفته در خصوص  مسائل منطقه‌ای و همکاری های  امنیتی گفت:  در این خصوص صحبت شد اما  این موضوعات زیاد مطرح نبود. ما  بیشتر درباره روابط دوجانبه و همکاری‌های اقتصادی، مسائل مرزی و مراکز آزاد تجاری صحبت کردیم.

وزیر امور خارجه ترکیه  برای  هماهنگی سفر اردوغان به  تهران در ایران حضور داشت

وی ادامه داد: همچنین قرار است رئیس‌جمهور ترکیه سفری به ایران داشته باشد که این سفر به‌دلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تعویق افتاده بود. وزیر ما برای هموار ساختن راه این سفر در اینجا حضور داشتند و ملاقات‌های متعددی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رییس مجلس ایران، آقای لاریجانی و  رئیس‌جمهور پزشکیان داشتند.

 اسرائیل تنها بحران منطقه برای کشورهای اسلامی است

سفیر ترکیه در ایران با بیان اینکه هر چند کم اما  مسائل منطقه‌ای هم در این دیدارها مطرح شد، تصریح کرد:   هر دو کشور بر حمایت خود از مردم غزه تاکید کردند و این نکته مطرح شد  که اسرائیل تنها بحران منطقه برای کشورهای اسلامی است که   در این زمینه کشورهای اسلامی باید آگاه و  متحد باشند.  کشورهای اسلامی، به‌ویژه ایران و ترکیه، باید باهم همکاری داشته باشند تا   سکون و آرامش به سوریه و عراق بازگردد.

انتهای پیام/
خبرنگار : علیرضا کاظمی مقدم
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی