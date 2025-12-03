کرلانگیچ در گفتوگو با ایلنا:
برای بازگشت آرامش به سوریه و عراق باید ایران و ترکیه با هم همکاری کنند/ اردوغان به زودی به تهران میآید
سفیر ترکیه در ایران گفت: کشورهای اسلامی، بهویژه ایران و ترکیه، باید باهم همکاری داشته باشند تا سکون و آرامش به سوریه و عراق بازگردد.
حجابی کرلانگیچ سفیر ترکیه در ایران در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از سفر هاکان فیدان وزیر امور خارجه کشورش به ایران و رایزنیهای صورت گرفته در خصوص مسائل منطقهای و همکاری های امنیتی گفت: در این خصوص صحبت شد اما این موضوعات زیاد مطرح نبود. ما بیشتر درباره روابط دوجانبه و همکاریهای اقتصادی، مسائل مرزی و مراکز آزاد تجاری صحبت کردیم.
وزیر امور خارجه ترکیه برای هماهنگی سفر اردوغان به تهران در ایران حضور داشت
وی ادامه داد: همچنین قرار است رئیسجمهور ترکیه سفری به ایران داشته باشد که این سفر بهدلیل جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تعویق افتاده بود. وزیر ما برای هموار ساختن راه این سفر در اینجا حضور داشتند و ملاقاتهای متعددی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، رییس مجلس ایران، آقای لاریجانی و رئیسجمهور پزشکیان داشتند.
اسرائیل تنها بحران منطقه برای کشورهای اسلامی است
سفیر ترکیه در ایران با بیان اینکه هر چند کم اما مسائل منطقهای هم در این دیدارها مطرح شد، تصریح کرد: هر دو کشور بر حمایت خود از مردم غزه تاکید کردند و این نکته مطرح شد که اسرائیل تنها بحران منطقه برای کشورهای اسلامی است که در این زمینه کشورهای اسلامی باید آگاه و متحد باشند. کشورهای اسلامی، بهویژه ایران و ترکیه، باید باهم همکاری داشته باشند تا سکون و آرامش به سوریه و عراق بازگردد.