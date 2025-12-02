رئیس مجلس در پاسخ به ایلنا مطرح کرد؛
پیشبینی دولت و مجلس برای حل مشکل صندوقهای بازنشستگی/ شاید لازم باشد برخی از صندوقها ادغام شوند
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اعلام رسمی مقامات درباره ورود ایران به دوران سالمندی، و در شرایطی که بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور با بحران کسری منابع و خطر ورشکستگی روبهرو هستند، مجلس شورای اسلامی چه برنامه عملیاتی و راهکار قانونی مشخصی برای پیشگیری از پیامدهای اجتماعی گسترده این بحران در آینده نزدیک دارد؟ گفت: بحث صندوقها یکی از چالشهای جدی است. ما در برنامه هفتم در فصل پنجم و مادههای ۲۸ و ۲۹، متمرکز بر بحث صندوقها هستیم.
وی تاکید کرد: البته مجلس یک کار دقیقی انجام داد و آن هم بحث مربوط به سن بازنشستگی سی سال به سی و پنج سال بهتدریج بود که یکی از اصلاحهای نهادی درست برای صندوقها بود. صندوقها واقعاً چالش جدی هستند. همینالان پول قریب به ۹۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری را دولت میدهد، مانند کارمندان بودجه آن را هم باید دولت تأمین کند. همیشه صندوق تأمین اجتماعی هم از دولت طلبکاری دارد و در بودجه همیشه پیش بینی میکنیم که دیون خود را سر وقت بدهد و در برنامه پیشبینی کردیم که دیون تازه ایجاد نشود.
قالیباف ادامه داد: طبق پیش بینی که در برنامه شده و دولت هم پیگیری میکند هم ما در برنامه اصلاح مدیریتی دادهایم؛ یعنی برای شرکتها تعیینتکلیف میشود که یا باید به سمت بورس بروند یا مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود که در مادههای ۲۸ و ۲۹ این کار دنبال میشود و اصلاحات سنجهای برای آنها دیدهایم. شاید لازم باشد برخی از صندوقها هم ادغام شوند یا کارهای دیگری برای آنها انجام دهیم اخیراً هم دولت یک لایحه دوفوریتی داشت و صحبتی شد تا توجهی هم به بخش کسورات داشته باشیم.
رئیس مجلس گفت: ما تنوع ۲۳ تا ۲۵ نوع نحوه استخدام در دستگاههای مختلف داریم که نابسامانی ایجاد میکند و این به صندوقها هم کشیده میشود. نتیجه این میشود که در برخی از دستگاهها افراد بیشترین حقوق را میگیرند، اما وقتی بازنشسته میشوند، یکمرتبه حقوقشان به یکسوم کاهش پیدا میکند. اینها را با این پیشبینی انشاءالله درست میکنیم.