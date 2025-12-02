درخواست قالیباف از مدعیالعموم برای ورود به ادعای غضنفری درباره قانون عفاف و حجاب
رئیس مجلس به ادعای کامران غضنفری نماینده تهران درباره قانون عفاف و حجاب پاسخ داد و از قوه قضائیه خواستار ورود به ایت مساله شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا محمدباقر قالیباف درباره قانون عفاف و حجاب و اظهارات کامران غضنفری در این زمینه گفت: من امروز در صحن نبودم، اما بعد مطلع شدم که این موضوع اتفاق افتاده است. ۷۲ ساعت قبل در جلسهای که حدود ۷۰ نفر از دوستان حضور داشتند، ایشان هم صحبت کردند و پاسخ گرفتند؛ علاوه بر اینکه در جلسات دیگر هم پاسخ ایشان داده شده است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مجلس را مسجد دانستهاند. از مناره این مسجد حرفهایی گفته شده است که درخصوص قانون عفاف و حجاب خلاف قانون انجام شده است. سوال این است که یا بنده خلاف قانون انجام دادم یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون انجام شده یا حرفهای ایشان دقیق نیست و مدعیالعموم به این موضوع رسیدگی کنند و شورای عالی امنیت ملی و دبیر محترم آن نیز توجه کنند و پاسخ بدهند و مستند قانون ارائه دهند.
رئیس مجلس گفت: من همه این مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیونها توضیح دادهام و مطلعم که مطالبی را هم به نقل از مقام معظم رهبری بیان کردهاند. حتماً این حرفها کذب است و خواهشم این است که این موضوعات دنبال شود. موضوع ابلاغ قانون به این شکل که دنبال میشود، حاکی از این است که موضوع آنها سیاسی است نه اصل حجاب. اصل حجاب برای همه ایرانیان است و قانون حجاب هم هست. رئیس قوه قضاییه گفته برای اجرای آن کمبود قانون نداریم.