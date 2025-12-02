خبرگزاری کار ایران
سردار نوری:

اجازه نمی‌دهیم انسجام مردم مقابل دشمن تضعیف شود

کد خبر : 1722122
جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم انسجام مردم مقابل دشمن تضعیف شود، گفت: هرکس این انسجام را به هم بزند سرباز صهیونیست‌ها بوده و درخط آمریکایی‌ها حرکت می‌کند.

به گزارش ایلنا، سردار روح الله نوری درآئین تکریم و معارفه جانشین فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا، علیه السلام، فرمانده قرارگاه استانی شهید بروجردی و فرمانده مرکز بهداری رزمی شمالغرب بااشاره به اهمیت ونقش مردم درتقویت امنیت درکشور افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه باهمکاری مردم واقتدار نیرو‌های نظامی و امنیتی بردشمن پیروز شدیم. 

او با اعلام اینکه امروز وحدت حاکم بر جامعه بسیار ارزشمند است افزود: حضور مردم در همه صحنه‌ها و اتحاد و همدلی باید روز بروز درجامعه اسلامی منسجم‌تر باشد و نباید اجازه تضعیف این همدلی به دشمنان داده شود. 

سردار نوری گفت: امروز در کشور هرکس در همه قوا اگر قصد برهم زدن این اتحاد و انسجام را داشته باشد یقینا سرباز صهیونیست‌ها بوده و در خط آمریکایی‌ها حرکت می‌کند. 

دراین مراسم سرتیپ دوم پاسدار اسمعلی خلیل زاده جانشین جدید فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام، سرتیپ دوم پاسدار یدالله آبروشن فرمانده جدیدقرارگاه شهید بروجردی وسرهنگ منصور عبدالله زاده فرمانده جدید مرکز بهداری رزمی شمالغرب معرفی و از زحمات فرماندهان قبلی با اهدای لوح تجلیل شد.

 

