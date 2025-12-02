حفظ وحدت و آمادگی مقابل دشمن بی وقفه ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا، آئین تکریم و معارفه جانشین فرماندهی قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) فرمانده قرارگاه استانی شهید بروجردی و فرمانده مرکز بهداری رزمی شمالغرب برگزار شد.

سردار امان الله گشتاسبی در این مراسم گفت: خدمت، تواضع ،اخلاص، اطاعت پذیری و همدلی از ویژگی های بارز فرماندهان این قرارگاه است.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا (ع) با اشاره به اینکه موفقیت های حاصل شده درمنطقه شمالغرب حاصل وحدت و همدلی بین مسئولان و نیروهای مسلح است افزود: همه باید در هر زمان وحدت خود را حفظ کرده و صلابت و آمادگی خود را تداوم دهیم.

دراین مراسم سرتیپ دوم پاسدار اسمعلی خلیل زاده جانشین جدید فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا علیه السلام ،سرتیپ دوم پاسدار یدالله آبروشن فرمانده جدید قرارگاه شهید بروجردی وسرهنگ منصور عبدالله زاده فرمانده جدید مرکز بهداری رزمی شمالغرب معرفی واززحمات فرماندهان قبلی بااهدای لوح تجلیل شد.

