سرتیپ شیخ:
ایرانی سلطهپذیر نیست
معاون اجرایی ارتش گفت: دشمن میخواهد این کشور را مال خودش کند ایرانی نمیخواهد زیر بار یوغ کشور دیگری برود و سلطهپذیر نیست.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ «علیرضا شیخ» معاون اجرایی ارتش در مراسم بیست و چهارمین دوره تئوری معارف جنگ سپهبد شهید علی صیاد شیرازی که امروز (سهشنبه) در دانشگاه علون و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد، بر ماهیت و اهداف برگزاری این دوره تأکید کرد و اظهار داشت: روایتگری صحنههای گذشته در این دوره صرفاً داستانگویی یا خاطرهگویی صرف نیست، بلکه رکن اصلی آن، انتقال معرفت و یافتههای جنگ است.
امیر شیخ با تمایز قائلشدن بین «دانسته» و «یافته» افزود: دانسته قابل آموزش است، اما ما در پی انتقال یافتههای کسانی هستیم که واقعیتهای جنگ تحمیلی را با پوست، گوشت و خون خود درک کردند. هدف این است که بدانید بر آن نسل چه گذشت و حقیقت تاریخی آن دوره چیست.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به اهمیت هوشیاری، خطاب به دانشجویان گفت: شما باید این فرهنگ را در خود نهادینه کنید. حتی ساعتهای پیش از اذان صبح نیز فرصتی برای این نهادینهسازی است.
وی در ادامه به تشریح فلسفه تشکیل دوره و هر یک از درسها پرداخت و گفت: هر دوره و هر درس هدف رفتاری مشخصی دارد که پاسخ به چرایی تشکیل آن است. آنچه قرار است در این دوره به شما منتقل شود، بسیار مهم است و باید بدانید از هر کلاس چه برداشتی باید داشته باشید.
امیر شیخ منبع آموزش در این دوره را زبان مستقیم فرماندهان و بازیگران اصلی جنگ تحمیلی عنوان کرد و افزود: شما از زبان کسانی میشنوید که این مسیر را طی کردند، نه از زبان راویانی که داستان یا رمان مینویسند. روایت فردی از جنگ تحمیلی با روایت فرماندهی که بر کل صحنه مسلط بوده، متفاوت است. باید از زبان کسانی بشنوید که دفاع مقدس را با پوست و استخوان درک کردند.
معاون اجرایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مطالعه تاریخ برای نظامیان پرداخت و گفت: در تمام دنیا، نظامیان بر تاریخ کشور خود مسلط هستند. مطالعه تاریخ برای یک نظامی یک ضرورت است.
وی با اشاره به فضای دانشجویی، خاطرنشان کرد: طبیعت زندگی دانشجویی این است که با هم تعامل و حتی گاه بحث دارید تا بزرگ شوید. شنیدن نقدها و حتی لبخندهای همدیگر، سبب رشد میشود، چون شما در اینجا یک خانواده هستید.
امیر شیخ در ادامه با اشاره به موقعیت حساس ژئوپلیتیک ایران، تأکید کرد: کشور جنگ داشته است، جنگ دارد و جنگ خواهد داشت. جغرافیای این کشور میگوید که تنش در آن هست. دشمن میخواهد این کشور را مال خودش کند ایرانی نمیخواهد زیر بار یوغ کشور دیگری برود و سلطهپذیر نیست.
معاون اجرایی ارتش در ادامه با بیان اینکه تاریخ ثابت کرده ایران مستعمره نبوده است، افزود: ایرانی زیر بار زور نمیرود. ناموسش را زیر پا نمیگذارد. خاکش ناموسش است و برای حفظ آن، تمام هستیاش را به پا میریزد؛ همانطور که در طول تاریخ ریختهاند.
وی تاریخخوانی، تاریخدانی و تاریخفهمی را برای نیروهای نظامی ضروری دانست و تصریح کرد: وقتی میگویند تاریخ بخوانید، یعنی با دادهها حرف بزنید، مبتنی بر اطلاعات حرف بزنید. روند تاریخ بر اساس این اطلاعات تکرار میشود.
امیر شیخ با اشاره به تجربه جنگ جهانی دوم، خاطرنشان کرد: با اینکه ما اعلام بیطرفی کردیم، جنگ مسیر خودش را طی کرد و ما را درگیر کرد. این نشان میدهد در موقعیت ایران، بیطرفی معنایی ندارد.
معاون اجرایی ارتش در بخش دیگری از سخنان خود به استعمارگری نوین اشاره و اظهار داشت: کشورهای سلطهگر به دنبال هژمونی هستند. زمانی با پرچمزدن و گرفتن مستعمرات، امروز با ایجاد پایگاههای نظامی و پراکندگی نیرو در جهان، سعی در سلطه دارند.
وی خطاب به دانشجویان و جوانان گفت: باید در زمان و مکان خود بیدار باشید، نه اینکه زمانی که باید بیدار باشید، بخوابید. چشمهای خود را باز کنید، داده بگیرید و تحلیل کنید تا تصویر درستی از رویدادها داشته باشید.
امیر شیخ با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا در جهان و منطقه، بر لزوم درک عمیق از ماهیت و توانمندیهای دشمن و اهمیت معارف جنگ برای نسل حاضر و آینده کشور تأکید کرد و با اشاره به حضور گسترده نظامی آمریکا در سطح جهان گفت: آمریکا ۷۵۰ پایگاه در ۸۰ کشور دارد. این کشور پایگاههای خود را در شرق آسیا تقویت کرده، بزرگترین ناوگان زیردریایی خود را در استرالیا مستقر کرده و بزرگترین پایگاه هوایی خود را در قطر بنا نهاده است. همه این تحرکات با هدف مهار چین به عنوان یک ابرقدرت رقیب انجام میشود. تاریخ به ما میآموزد که باید بدانیم در آینده با چه حریفی مواجه هستیم.
معاون اجرایی ارتش با اشاره به برنامهریزی دقیق آمریکا علیه ایران افزود: آمریکا بنا به گفته مقاماتش، ۲۲ سال حمله به تاسیسات هستهای ایران را تمرین کرده است. ۱۵ سال برای ساخت بمب مخصوص و ۳۲ ساعت پرواز مداوم برای انجام یک مانور بمباران تمرین کردند. موفقیت دشمن علاوه بر فناوری، به داشتن برنامهای منظم و سناریومند بلندمدت است. هیچ برنامه دفعی در یک شب خلق نمیشود. در جنگ میگویند، جنگ در اتاق جنگ به پیروزی میرسد و بعد در میدان نبرد اجرا میشود.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: شما دانشجویان دفاع مقدس ۱۲ روزه را تجربه کردید. شما دانشجویان امروز، فردا باید این روایت را برای نسل بعد تعریف کنید که در آن ۱۲ روز چه گذشت. شما در آینده فرماندهان نیروها و پایگاهها خواهید شد. باید بدانید در کولهپشتی دانش خود چه میریزید.
امیر شیخ در ادامه با نقل فرمایشاتی از رهبر معظم انقلاب اسلامی، دفاع مقدس را تنها یک برهه تاریخی ندانست و گفت: دفاع مقدس یک گنجینه عظیم است. جنگ، گنج فناوری و معارف است. استحصال این گنج کار بزرگی است. معارف جنگ زمانی شکل گرفت که کسی به آن فکر نمیکرد و بعدها نمونههایی مثل راهیان نور از آن الگوبرداری شد. هدف، برقراری پل ارتباطی بین نسل قدیم و جدید است.
معاون اجرایی ارتش جنگ دفاعی را محل بروز غیرت، تعصب و وفاداری عمیق به آرمانهای انقلاب خواند و افزود: جنگ هشتساله سبب انسجام ملی شد. از شهدای آن جنگ، درصد بالایی غیرنظامی بودند. این نشان از حضور همه مردم در پشت جبههها را دارد.
وی افزود: در منطق بشری، سه اصل بنیانهای فرهنگی و ملی یک ملت، حاکمیت و دولت یک کشور و جغرافیا و سرزمین اگر مورد تعرض قرار گیرند، دفاع شکل میگیرد و همه اولویتهای زندگی کنار میرود. وظیفه نظامی، سینهسپر کردن در برابر این تهدیدات و جلوگیری از تعرض به حیثیت، هویت، دولت و ملت است.
امیر شیخ دفاع مقدس را مبتنی بر منطق انسانی و عقلانیت جهانی خواند و تأکید کرد: هرگاه ارزشهای کشور، ملت و ناموس مردم در خطر قرار گیرد، دفاع یک قاعده عقلی و انسانی است.
معاون اجرایی ارتش با تأکید بر سه عنصر علم، هنر و حماسه در جنگ، افزود: جنگ زمانی به هنر و حماسه تبدیل میشود که مبتنی بر دانش و خلاقیت نظامی باشد و دشمن را در میدان خودش به بازی بگیرد.
وی در ادامه با اشاره به نقش مردم در دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح، قطرهای از اقیانوس بیکران ملت ایران بودند. این مردم بودند که به کمک ارتش آمدند، بسیج شدند و صحنههای ماندگاری را آفریدند.
امیر شیخ، با تجلیل از روحیه مقاومت و دفاع همگانی ملت ایران، دفاع مقدس ۱۲ روزه را نمادی از شکوفایی استعدادها و قدرت ابتکار جوانان کشور دانست و تأکید کردند: جوانان ما در دفاع مقدس ۱۲ روزه ثابت کردند که توانایی حل همه مسائل کشور را دارند. امروز نیز باید با تکیه بر جوانان و انتقال تجربیات و علم به نسل جدید، زمینه را برای ایفای نقش آنان در مدیریت آینده کشور فراهم کرد.
معاون اجرایی ارتش ادامه داد: در این جنگ، از آنچه دشمن هدف قرار داده بود دفاع شد. هدف اصلی دشمن، زیرساختهای حیاتی، توانمندیهای دفاعی و هستهای، نخبگان علمی و فرماندهان کشور بود. قدرت دفاعی و هستهای، ابزار چانهزنی و اعتبار ایران در میز مذاکرات جهانی است. دشمن دهها سال برای نفوذ و آسیبزدن به این توانمندیها تلاش کرده است.
وی نقش بیبدیل مردم در دفاع از میهن را کلیدی دانست و افزود: اگر پشتیبانی و حضور آگاهانه مردم نبود، تجهیزات دفاعی در برابر فناوری پیچیده دشمن دوام نمیآورد. اقدامات داوطلبانه مردم در پاکسازی مناطق و گروههای مختلف، از بسیج و سپاه تا ارتش، نشان از اتحادی ملی دارد. حتی یک دانشجو با تخصص خود، مسئولیت میپذیرد و در خط مقدم حاضر میشود.
امیر شیخ با اشاره به اتحاد گسترده دشمنان در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: کل توان فناوری ناتو و آمریکا با بهکارگیری آخرین فناوریها مانند هوش مصنوعی و دادههای فضایی، برای حمله به ایران و دفاع از رژیم صهیونیستی بسیج شده بود، اما در نهایت، موشکهای ما از سدهای دفاعی آنها گذشت و دشمن را وادار به درخواست آتشبس یکجانبه کرد. این نشان داد که وقتی سطح قدرت به تعادل برسد، دشمن مجبور به عقبنشینی میشود.
معاون اجرایی ارتش در ادامه خطاب به جوانان، گفت: روزهای سخت، مردان و زنان قوی میسازد. شما نسل امروز در شرایط دشواری قرار دارید و باید قوی باشید. دشمن میخواهد با بیهویت کردن جوانان، آنان را به خواب ببرد. بیداری، شناخت گذشته، جغرافیا و ایدئولوژی ملی لازمه مقاومت است. قصههای دفاع مقدس، روایتگری صرف نیست؛ ابزاری برای بیدار کردن حس سلحشوری و تزریق روحیه مقاومت است.
امیر شیخ در پایان خطاب به دانشجویان گفت تا با گشودن ذهن و استفاده از تجربیات گران بهای پیشکسوتان و اساتید مجرب در حوزه معارف جنگ، ظرف وجودی خود را پر کنند و این فرصت مغتنم ارتباط را قدر بدانند.