مقصودی در تذکر شفاهی:
بروجرد را نمی توان بن بست کرد
نماینده مردم بروجرد در مجلس در تذکری به وزیر راه، گفت: نبود شبدری شدن آزادراه خرم آباد- اراک برای شهر فرزانگان یک اشتباه ساده نیست بلکه یک سیاست مغرضانه و یک انگاشته غلط است؛ بروجرد را نمی توان بن بست کرد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن تشکر از وزیر راه و شهرسازی برای زحمات شبانه روزی وی، گفت: راه آهن بروجرد- دورود- ملایر نیاز مبرم، زیرساخت ضروری و مطالبه دیرینه است که اعتبار آن شفاف نیست. نبود شبدری آزادراه خرم آباد- اراک برای شهر فرزانگان یک اشتباه ساده نیست بلکه یک سیاست مغرضانه و یک انگاشته غلط است؛ بروجرد را نمی توان بن بست کرد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر بهداشت و درمان، گفت: محبت شما درباره شهر فرزانگان و برآورده کردن مطالبه مردمی را فراموش نمی کنیم اما علیرغم دستور شما برای مجوز دانشکده علوم پزشکی، هنوز نه بیمارستان های ما آموزشی شده اند و نه تکلیف دانشجوهای پزشکی برای سال آینده روشن است و نه هیچ جایی برای تجهیز مشخص شده است.