به گزارش ایلنا، فاطمه مقصودی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 11 آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن تشکر از وزیر راه و شهرسازی برای زحمات شبانه روزی وی، گفت: راه آهن بروجرد- دورود- ملایر نیاز مبرم، زیرساخت ضروری و مطالبه دیرینه است که اعتبار آن شفاف نیست. نبود شبدری آزادراه خرم آباد- اراک برای شهر فرزانگان یک اشتباه ساده نیست بلکه یک سیاست مغرضانه و یک انگاشته غلط است؛ بروجرد را نمی توان بن بست کرد.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی خطاب به وزیر بهداشت و درمان، گفت: محبت شما درباره شهر فرزانگان و برآورده کردن مطالبه مردمی را فراموش نمی کنیم اما علیرغم دستور شما برای مجوز دانشکده علوم پزشکی، هنوز نه بیمارستان های ما آموزشی شده اند و نه تکلیف دانشجوهای پزشکی برای سال آینده روشن است و نه هیچ جایی برای تجهیز مشخص شده است.

