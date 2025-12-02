قالیباف:
فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه میدانم/ ملت ایران نشان داد که هسته سخت ما ۹۰ میلیون منسجم است
رئیس مجلس گفت: من فیلترینگ به شکل موجود را اشتباه میدانم. فیلترینگ در زمان جنگ، حتی تا قطع اینترنت، امری کاملاً طبیعی و مشخص است، اما در زمانی که بحران نیست، فیلترینگ به این شکل کار صحیحی نیست. ما اکنون فیلترینگ داریم، اما درصد بالایی از VPN استفاده میکنند و این موضوع آسیب ما را بیشتر میکند و حتی دسترسی دشمن را بیشتر میکند. اگر ما فیلترینگ را به همین شکل لغو کنیم اما حکمرانی در فضای مجازی نداشته باشیم، این نیز امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر قالیباف در دومین نشست خبری خود که ظهر امروز برگزار شد، گفت: یادکنیم از شهدای جنگ تحمیلی دوازده روزه به ویژه از همکار و عزیز و نماینده مجلسمان شهید عباسی که از دانشمندان هسته ای و چهره های شجاع و مخلص در مجلس شورای اسلامی.
وی ادامه داد: در نشست قبلی هیچ مقدمه ای صحبت نکردم و همه وقت را در اختیار نمایندگان قرار دادم. قصد ندارم در این جلسه گزارش کار ارائه دهم. اما یک الی دو نکته مهم اشاره می کنم. ما در خردادماه قرار بود نشست را برگزار کنیم اما مواجه شدیم با تجاوز ظالمانه رژیم صهیونیستی و آمریکا. خداوند بزرگ را شاکریم و سر تعظیم نزد ملت عزیزمان دارم و از ملتی که وقتی با این تجاوز ظالمانه روبرو شدند انصافا با محبت و گذشت با بزرگ منشی هر آنچه که خدایی نکرده کوتاهی نقص در ما مدیران و مسئولان در سطوح مختلف با آن روبرو بودند و گلایه داشتند بزرگوارانه از همه اینها گذشتند و ملت یکپارچه در دفاع و مقابله با این تجاوز ایستادند و اگر گاهی حرف از این بود که هسته سخت چند میلیونی، ملت ایران نشان داد که هسته سخت ما نود میلیون مسنجم است و در مقابل دشمن متجاوز می ایستد. این ملت شایسته تقدیر است و شایسته این است که ما امروز که توانستیم از این جنگ با پیروزی قاطع بیرون بیاییم با حل مشکلات آنها جبران کنیم و حق مطلب را ادا کنیم.
وی ادامه داد: ما در این جنگ غافلگیر نشدیم، اما در نوع طراحی و عمل دشمن ـ که یک تجاوز تروریستی وقیحانه از سوی هیأت حاکمه رژیم تبهکار صهیونیستی بود و با آمریکا طراحی شده بود ـ غافلگیر شدیم. اما با درایت و تصمیم دقیق رهبری، در ساعات اولیه تجاوز، همه سرداران عزیزی که به شهادت رسیدند منصوب شده و حضور یافتند، فرماندهان توجیه شدند و کار را آغاز کردند. شاید با چند ساعت تأخیر در مقابل دشمن ایستادیم، اما قریب به پنج روز تسلط کافی بر آسمان و زمین دشمن صهیونیستی پیدا کردیم و دشمن در روز ششم و هفتم به دنبال آتشبس به هر قیمت بود.
قالیباف گفت: درایت فرمانده کل قوا، محبت و گذشت مردم، و طراحی و عمل نیروهای مسلح ما باعث شد دشمن را به زانو دربیاوریم. امروز با همه وجود باور کردهایم که قدرت ما تنها در توان نظامی و موشکی ما نیست؛ قدرت اصلی ما بعد از خدا، ملت ماست و ملت نشان داد که صادقانه در خدمت ایران عزیز و کشور عزیزمان است. این پیروزی با این انسجام، هم برای ملتمان زیباتر و مؤثرتر بود و هم برای اقتدارمان در برابر دنیا.
رئیس مجلس گفت: مهمترین چالش امروز ما مسئله اقتصادی است. آنچه میتواند مسئله اقتصادی ما را بهصورت ریشهای حل کند، طبیعتاً این است که کیک اقتصادی را بزرگتر کنیم؛ به تعبیری باید درآمد کشور و GDP را افزایش دهیم و تولید کشور را بالا ببریم. برای این کار دو شاخص مشخص داریم: بهرهوری و سرمایهگذاری؛ اینها هستند که مشکلات اقتصادی ما را ریشهای حل میکنند.
وی افزود: من با اجازه اندیشمندان این عرصه، با صراحت میگویم که در نشستهای تخصصی و براساس تجربهای که پیدا کردهام، باید بگویم که اگر در برنامه هفتم بخواهیم رشد هشت درصد را با شرایط فعلی کشور محقق کنیم و این دو عامل مهم ـ بهرهوری و سرمایهگذاری ـ را به حرکت دربیاوریم، سهم بهرهوری را امروز در این شرایط کشور بیش از سهم سرمایهگذاری میدانم. حتی اگر بخواهیم تقسیم کنیم، اکنون در برنامه ۲.۸ بهرهوری است و ۵.۲ سرمایهگذاری. ما در سرمایهگذاری مشکلاتی داریم اما معتقدم میتوانیم جای سرمایهگذاری را با بهرهوری عوض کنیم؛ یعنی ۲.۸ را به سرمایهگذاری بدهیم و ۵.۲ را به حوزه بهرهوری.
قالیباف ادامه داد: به اندازه درآمد ارزی امروز کشور، میتوانیم از محل بهرهوری درآمد ایجاد کنیم. خلاصه اینکه بهرهوری در دو بخش معنا پیدا میکند: یکی در اصلاح حوزه انرژی در کشور و دیگری اصلاح در حوزه معادن، که هر دو در اختیار خود ماست و ما هستیم که باید بستر را برای حضور مردم فراهم کنیم. بدون شک با حضور کامل مردم و نقش تسهیلگری ما، نهتنها میتوانیم در حوزه انرژی صرفهجویی کنیم، بلکه با مصرف درست، میتوانیم درآمد کشور را در حوزه ارزی در طول برنامه دو برابر کنیم. با جلوگیری از هدررفت انرژی میتوانیم بهصورت ضربتی در کوتاهمدت در عرصه مسائل معیشتی اقدام کنیم، با تأکید بر سه عنصر: کالاهای اساسی با کالابرگ الکترونیک، مسکن با کمک به قدرت خرید، و حوزه سلامت و درمان.
رئیس مجلس عنوان کرد: با همین ظرفیت مالی که در عرصه بهداشت و سلامت داریم، میتوانیم پرداخت از جیب مردم را کاهش دهیم و در واقع این درآمد را ایجاد کنیم؛ هم در کوتاهمدت، یعنی در همین ماههای پیشِرو، و هم در میانمدت تا پایان برنامه. میتوانیم کشور را در یک دهه، یعنی تا سال ۱۴۱۴، در ریل پیشرفت قرار دهیم و با قدرت پیش برویم و در کنار آن، بحثهای داخلی و بینالمللی را با این اقتدار پیش ببریم.
قالیباف عنوان کرد: این بحث حکمرانی تنها موضوع امنیتی نیست، بلکه موضوع اقتصاد، سلامت و… نیز هست. در جلسه سران و شورای عالی فضای مجازی درباره این موضوع بحث کردیم و طرحی در شورای عالی فضای مجازی در ۳۲ بند مشخص شد. این ۳۲ بند، حکمرانی را در فضای مجازی قطعی میکند و این پلتفرمها را باز میکند؛ کاملاً مشخص است و چیز پنهانی نیست و این ۳۲ بند ترتیب و توالی دارد.
وی ادامه داد: یکی از علتهایی که واتساپ باز شد، براساس همین ۳۲ بند بود؛ تلگرام هم در همین مسیر است. برخی از پلتفرمها مورد استفاده دشمنان ما هستند، اما پلتفرمهایی در دنیا وجود دارد که با آنها رقابت میکنند و وزارت ارتباطات باید آنها را دنبال کند.
قالیباف در پاسخ به این سوال که چه فرقی بین کالابرگ و کوپن گذشته وجود دارد، گفت: ماده ۳۱ در برنامه هفتم آمده است. ما در کمک نقدی که انجام میدهیم یا در سبد کالا که همان کالابرگ است، یک وجهی را به حساب افراد واریز میکنیم؛ به این معنا که یک کمکهزینه میدهیم، اما این مشکل مردم را حل نمیکند. چراکه واقعاً تورم به گونهای است که ما در کالاهای اساسی که نیاز واقعی مردم است، وقتی ریال به مردم میدهیم، با بالا رفتن تورم مشکل مردم حل نمیشود.
رئیس مجلس گفت: ما یک روزی ماهانه ۴۵ هزار تومان میدادیم، آن زمان ۴۵ دلار میشد؛ امروز همان ۴۵ هزار تومان ۴۵ سنت است. اگر میخواهیم کمک کنیم باید قدرت خرید مردم را حفظ کنیم؛ یعنی مردم بدانند که از فروردین ۱۴۰۴ تا پایان سال، کالاها را به یک قیمت خرید میکنند. مخصوصاً افرادی که حقوقبگیر هستند؛ در سال بعد هر چقدر حقوق آنان را افزایش دادیم، به همان میزان افزایش قیمت داشته باشیم. برای مابهالتفاوت آن، قانون پیشبینی کرده است.
قالیباف گفت: امسال بیش از هشت میلیارد دلار برای کالاهای اساسی میدهیم. با همین ارز ۲۸۵۰۰، در حوزه سلامت تا ۴ میلیارد دلار ارز میدهیم. این غیر از یارانهای است که در این بخش کمک میکنیم. اشکال این است که ما این ارز را در ابتدای زنجیره به فرد واردکننده کالاهای اساسی و نهادهها میدهیم. اگر این را در صندوق برای کالابرگ بگذاریم و آن را تبدیل به ریال کنیم و اجازه دهیم قیمت واردات در انحصار ۵۰ نفر باشد و ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد، اساساً این یک رانت است. باید اجازه بدهیم ۲۰۰ نفر وارد کنند؛ اگر تعهد ارزی ندارند، با هر ارزی که میتوانند و با ضابطه تهیه کنند، وارد کنند. رقابت در واردات زیاد است؛ نمیگوییم ۱۰ میلیون تن ذرت را فقط ۵ نفر وارد کنند.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۳۵ درصد مرغ و تخممرغ در سه استان شمالی تولید میشود. ما میتوانیم دان را با قیمت ارزانتر از کشورهای همسایه وارد کنیم. بندر هم داریم، ریلی هم میتوانیم تخلیه کنیم، هزینه حملونقل پایینتر است و ۳۵ درصد نیاز ما اینگونه تأمین میشود. ما کاری میکنیم مرغی که باید با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ وارد شود و با همه هزینهها ۱۱۰ هزار تومان خرید شود را مردم با ۱۸۰ تا ۲۵۰ هزار تومان میخرند.
قالیباف عنوان کرد: وقتی میگوییم کالابرگ الکترونیک، یعنی از طریق پلتفرمها و با بیش از ۱۲ هزار فروشگاه که آماده هستند، اقدام کنیم. این کاری بود که ما میخواستیم در سال ۱۴۰۲ انجام دهیم. ما میخواهیم با این کار قدرت خرید مردم را حفظ کنیم. قانون هم این را میگوید؛ هم در قانون بودجه، بند ۴۰ تبصره ۵ و هم در ماده ۳۱.
رئیس مجلس یادآور شد: حتی در قانون سال ۱۴۰۰ دولت و وزارت رفاه موظف شدهاند پنجره واحدی درست کنند و اطلاعات همه را بهصورت فردی و خانوار در این پنجره داشته باشند، میزان درآمد همه دهکها و صدکها را استخراج کنند تا اطلاعات دقیق باشد و تلاش کنند فقر مطلق را به صفر برسانند و ۵ دهک اول را بالا بیاورند. کسی که در فقر مطلق است شاید لازم باشد یارانه بیشتری دریافت کند.
وی تصریح کرد: ما افرادی را داریم که نیازمند هستند و تحت پوشش نیستند. باید بتوانیم این افراد را تحت پوشش قرار دهیم. این موضوع روشن و مطالبه ماست. آقای رئیسجمهور نیز به این باور دارند و فرمودهاند هر درآمد دیگری مانند مابهالتفاوت بنزین یا واردات خودرو که برای دولت درآمد ایجاد میکند، اولویت اول آن باید حفظ قدرت خرید مردم باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا کابینه پزشکیان نیاز به ترمیم دارد و آیا شخص رئیسجمهور یا مجلس تصمیمی برای ترمیم کابینه دارند، گفت: بحث استیضاح یا ترمیم که مطرح میشود، طبیعتاً دولت و رئیسجمهور محترم حتماً نسبت به وزرا ارزیابی دارند و مجلس هم کار نظارتی خود را انجام میدهد و پیگیری میکند و با تذکر کتبی و شفاهی و سؤال، این کار انجام میشود.
قالیباف ادامه داد: طبیعتاً استیضاح هم آخرین اقدام است که در صورت نیاز انجام میشود. اما مهمترین موضوعی که باید به آن توجه کنیم کارآمدی است. در این موضوعات نباید رفتار سیاسی داشته باشیم؛ باید بهگونهای عمل کنیم که گرهی از مردم باز کنیم و پیش برویم.
وی تاکید کرد: هماکنون ۴ استیضاح اعلام وصول شده در هیأترئیسه داریم. ما روشی را در دولت سیزدهم انجام دادیم؛ همان روشی که در مجلس یازدهم دنبال کردیم اکنون هم دنبال میکنیم. بسیار بهتر این است که در کنار نظارت مجلس و کار دولت، بتوانیم گفتوگو کنیم و اگر به جمعبندی رسیدیم که اشکالی در کار وزیری وجود دارد، با هم توافق کنیم که دولت خودش تصمیم بگیرد و این تغییر را انجام دهد. این خیلی بهتر است.
رئیس مجلس افزود: البته استیضاح حق مجلس است، اما میدانم دوستان میخواهند مشکل را حل کنند و هدفشان چیزی غیر از مشکلات مردم نیست. اگر با توافق دولت باشد، این کار ظرف ۱۵ روز انجام میشود؛ یعنی رئیسجمهور تصمیم میگیرد و کابینه را ترمیم میکند و مجلس هم ظرف ۱۰ روز تصمیم میگیرد و همه این اتفاقات در دو هفته تمام میشود.
وی گفت: اما اگر در مسیر استیضاح بیفتد، سیستم وزارتخانه دچار اختلال میشود و مشکلات چندبرابر میشود. پس از رأی استیضاح، وزیر ۹۰ روز فرصت معرفی دارد و تجربه نشان داده که معمولاً در روزهای آخر معرفی انجام میشود؛ یعنی عملاً یک سال از یک وزارتخانه از دست میرود. در دولت قبل دو وزیر جابهجا شد، معاون وزیر جابهجا شد. اکنون هم با همین توافقات میتوانیم پیش برویم؛ اما اگر مجلس به این نتیجه برسد که راهی جز استیضاح نیست، باید این کار را انجام دهد.
قالیباف درباره اینکه گره واقعی از سرگیری مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا چیست، گفت: من فکر میکنم در بحث مربوط به آمریکا مشکل اصلی زیادهخواهی آمریکا است. آمریکا نمیخواهد مذاکره کند؛ آمریکا میخواهد هم خواستهاش را تحمیل کند و هم ما را تسلیم کند. ما در جنگ نشان دادیم که نه تسلیم میشویم و نه تحمیل را میپذیریم. ما در وسط میز مذاکره بودیم؛ روز جمعه ۲۳ خرداد به ما حمله کردند و ما در روز ۲۵ خرداد وقت مذاکره داشتیم. این نشان میدهد که آمریکا اهل مذاکره نیست. ما اهل تعاملایم و مذاکره میکنیم، اما در یک شرایط برابر این کار باید پیش برود.
وی گفت: آنها به دنبال تسلیم کردن هستند. آنها تا قدرت ما را دیدند، الان درباره بُرد موشکی میگویند؛ یعنی ما بُرد موشک را کم کنیم و آنها آسمان سوریه و عراق را بگیرند و ما را بمباران کنند و بعد بگویند با ما مذاکره کنید. ما به لطف الهی در میدان نشان دادیم که ایستادهایم و اگر اهل مذاکره هم باشیم، با همنشرایط برابر است. آنها باید بپذیرند که در یک مذاکره واقعی وارد شوند. آنها در مذاکره اخیر نشان دادند که توطئهگرند و دروغ میگویند.
رئیس مجلس درباره تمهیدات ایران در صورت تکرار جنگ گفت: در رابطه با جنگ که آیا شروع میشود یا نمیشود، این نظر شفاف من است. با تجربهای که در حوزه مسائل نظامی هم دارم، اولاً جنگ تلخ است و جنگ سخت است، این را میفهمیم. اما واقعاً این وعده صادق یک و دو و مخصوصاً وعده صادق سه تجربه گرانبهایی برای ما داشت؛ در تجربه نظامی هم در تاکتیک و هم در تکنیک.
قالیباف عنوان کرد: در یک صحنه واقعی جنگ، با قابلیتهایی که دشمن دارد و با تسلط هوایی که پیدا کرد، در یک زمان محدود ۱۰۰ موشک شلیک شود و ۷۰ موشک اصابت کند. ما تجربههای زیادی امروز پیدا کردیم. انشاءالله که اتفاقی نیفتد، اگر عقلی وجود داشته باشد. در جنگ قبلی به هیچ کدام از اهداف خود نرسیدند، اما امروز به جهت کمی و کیفی ما آمادهتر هستیم و پاسخ محکمتری دریافت خواهند کرد.
وی درباره مسائل هستهای و بازسازی سایتهای هستهای گفت: ما زیر نظر آژانس کار میکردیم، اما نقد ما به آژانس این است که چه اقدامی درباره این کار خلاف قانون اسرائیل و آمریکا انجام دادید؟ آنجا را هم بمباران کردند و به قول خودشان دقیقترین بمبها را با دقت بالا آنجا زدند. طبیعتاً زمان خواهد برد و بحث امنیتی دارد و این دیگر برمیگردد به اقدامات ما در اینجا.
قالیباف درباره قانون عفاف و حجاب و اظهارات کامران غضنفری در این زمینه گفت: من امروز در صحن نبودم، اما بعد مطلع شدم که این موضوع اتفاق افتاده است. ۷۲ ساعت قبل در جلسهای که حدود ۷۰ نفر از دوستان حضور داشتند، ایشان هم صحبت کردند و پاسخ گرفتند؛ علاوه بر اینکه در جلسات دیگر هم پاسخ ایشان داده شده است.
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری مجلس را مسجد دانستهاند. از مناره این مسجد حرفهایی گفته شده است که درخصوص قانون عفاف و حجاب خلاف قانون انجام شده است. سوال این است که یا بنده خلاف قانون انجام دادم یا شورای عالی امنیت ملی خلاف قانون انجام شده یا حرفهای ایشان دقیق نیست و مدعیالعموم به این موضوع رسیدگی کنند و شورای عالی امنیت ملی و دبیر محترم آن نیز توجه کنند و پاسخ بدهند و مستند قانون ارائه دهند.
رئیس مجلس گفت: من همه این مستندات را در جلسات غیرعلنی و جمعی در کمیسیونها توضیح دادهام و مطلعم که مطالبی را هم به نقل از مقام معظم رهبری بیان کردهاند. حتماً این حرفها کذب است و خواهشم این است که این موضوعات دنبال شود. موضوع ابلاغ قانون به این شکل که دنبال میشود، حاکی از این است که موضوع آنها سیاسی است نه اصل حجاب. اصل حجاب برای همه ایرانیان است و قانون حجاب هم هست. رئیس قوه قضاییه گفته برای اجرای آن کمبود قانون نداریم.
وی درباره اینکه گره کور خانهدار شدن مردم کجاست، گفت: مجلس برای مسکن بسیار دقیق، کارشناسانه و قابل اجرا قانون داشته است. کسانی که خانهها را احتکار میکردند، برایشان قانون نداشتیم اما برای آنها قانونی تصویب کردیم که اگر از ۱۸ ماه گذشت و پایان کار انجام شد و خانه فروخته نشد یا اجاره داده نشد، مالیات بهصورت تصاعدی گرفته شود. اما ما در اجرای قانون دچار اشکال هستیم. در بحث اجاره نیز قانون وضع کردیم و بین مستاجر و اجارهدهنده قانون مشخص کردیم. یک قانون هم برای جهش تولید مسکن تصویب کردیم و در برنامه هفتم حلقه این کار مشخص شده است.
قالیباف ادامه داد: یک وقتی به یکی از وزرای محترم، آقای قاسمی، صحبت کردم و گفتم: آقای رستم، قانون تولید مسکن کجا گفته است دولت مسئول ساخت خانه است؟ به ما نشان دهید. دولت مسئول ساخت خانه نیست؛ دولت باید تسهیلگری کند. دولت یک دارایی بزرگ دارد که آن زمین است. زمین در حقیقت در جاهای مختلف، یعنی در شهرهای مختلف، بین ۴۵ تا ۶۰ درصد قیمت مسکن است. دو دهم درصد از زمینهای کشور براساس طرح آمایش دولت میتواند آن را واگذار کند، حتی میتواند ۹۹ ساله یا مجانی واگذار کند؛ اینها در قانون دیده شده است. دولت باید زیرساخت مسکن را تهیه کند، نه اینکه خود مسکن را بسازد.
وی عنوان کرد: در برنامه هفتم گفتهایم که اینها باید بروند در روستاها و شهرهای کوچک و متوسط و همه این زمینها را در هشت کلانشهر، اطراف تهران، مشهد و تبریز که بحران آب و محیطزیست داریم، نبرند و بگویند زمین مجانی یا ۹۹ ساله میدهیم. قانون میگوید حتماً باید طرح آمایش را رعایت کنند. اگر دولت این کار را انجام دهد، قیمت پایین میآید. اگر کسی زمین داشته باشد، پروانه بگیرد، یک سرمایهگذار بیاید و دو طبقه هم بسازد، دیگر مشکلی وجود ندارد؛ یک طبقه را سرمایهگذار بردارد و یک طبقه را صاحب زمین. بهعنوان کسی که دوازده سال شهردار بودهام، نمیپذیرم که چنین زمینهایی وجود ندارد.
رئیس قوه مقننه کشورمان در پاسخ به سؤالی درباره دغدغه نخبگان پیرامون تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در حوزههای مختلف و کاهش شکاف میان حاکمیت و مردم، گفت: وقتی اعتماد جلب میشود که ما کارآمد باشیم. ما نباید ابتدا از مردم بخواهیم وظایف خود را انجام دهند؛ به نظر من این اشتباه است. چه دولت و چه مجلس و همه حکمرانان، اولین کاری که باید انجام دهیم این است که به مردم بگوییم حقوق شما چیست و مردم را به حقوقشان آشنا کنیم و حقوق آنها را به رسمیت بشناسیم تا بتوانند با صراحت و راحتی حقوق خود را از ما مطالبه کنند. به تبع آن، در همین فرآیند، وظایف خودشان را هم پیدا میکنند. بعد از آن، ما هم باید کارآمد و هم پاسخگو باشیم.
وی افزود: همچنین باید در حل مشکلات مردم با یکدیگر متحد باشیم و نهایتاً روشها را بررسی کنیم و قانون حرف آخر را میزند. این موضوع اعتماد را برقرار میکند و شکاف بین دولت و ملت را کاهش میدهد. مجلس نیز که نمایندگان مردم در آن حضور دارند، وظیفهاش همین است که حرف مردم را بزند؛ فلسفه وجودی مجلس همین است. به همین خاطر قانون باید خطاب قرار گیرد و کار انجام شود؛ یعنی حرف مردم به کرسی مینشیند و اعتماد برقرار میشود.
قالیباف ادامه داد: ما در مجلس یازدهم یک حرف زدیم؛ گفتیم برای رفتن به مجلس بهدنبال یک خیزش اقتصادی هستیم. در مجلس یازدهم به خیزش اقتصادی ورود کردیم. هر دولتی که میخواهد اقدام اقتصادی انجام دهد، نباید مشکل قانونی داشته باشد؛ لذا در صورتی که خلا قانونی وجود داشت، باید قانونگذاری کنیم و در صورت نقص، نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. ما در مجلس یازدهم برای اقدامات اقتصادی دولت، تمام موضوعاتی را که برای یک خیزش اقتصادی لازم بود، با تصویب یا اصلاح قوانین دنبال کردیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان گفت: بهعنوان مثال، قانون نظام تأمین مالی فرصتهای بزرگ سرمایهگذاری را فراهم کرد، قانون بانک مرکزی اقتدار بانک مرکزی را بالا برد و نتیجه آن را هم در مورد بانک آینده و سایر موارد دیدیم. همینطور در حوزه قاچاق کالا و ارز نیز اصلاح قانون لازم بود. ما ۲۲ قانون کلیدی در حوزه درآمدها، هزینهها و حل مشکلات تصویب کردیم و کار را پیش بردیم.
وی افزود: حقیقت این است که باید بدانیم منفعت سیاسی همه ما، با هر سلیقه سیاسی، در حل مشکلات مردم است. در این موضوع اتفاقنظر داشتیم. باید پاسخگو باشیم و کارآمد باشیم و معتقدم این کار شدنی است.
قالیباف ادامه داد: ما از طرف دیگر مسئول نظارت نیز هستیم. همانطور که در صحبت مقدماتی درباره برنامه هفتم عرض کردم، امروز برنامه هفتم را با خودم آوردم. با اینکه سالهاست با این برنامه زندگی کردهام. این برنامه هفتم کاری است که در مجلس یازدهم و دولت سیزدهم اتفاق افتاده است. تمام نکاتی که اشاره کردم، از جمله اینکه میتوانیم درآمدهای ارزی را دو برابر کنیم، کاملاً شدنی است؛ فقط لازم است که همه ما، دولت، مجلس و مردم، متعهد شویم که این برنامه را اجرا کنیم، دنبال کنیم و بر آن نظارت کنیم.
رئیس مجلس در ادامه گفت: نظارتی که در مجلس انجام شد، برای اولینبار بود، البته مطابق وظیفهمان در قالب ماده ۱۱۸ قانون بهطور کامل اجرا شد. ما نگذاشتیم برنامهها فقط در پایان دوره بررسی شوند. همیشه برنامهها اینگونه بود که بعد از اتمام، تازه به فکر ارزیابی میافتادند. اما اکنون ارزیابی انجام شد و شما دیدید که در این دو روز، برای الزامات بودجه، دو فوریتی ارائه شد تا بودجه حتماً منطبق با برنامه شود و دولت این کار را انجام دهد.
وی افزود: اکنون نیز از روز یکشنبه سه شیفت جلسه خواهیم داشت تا قبل از ارائه لایحه بودجه توسط دولت، لایحه بر اساس همین نظارت و توافقات اصلاح شود. یکی از شروط مهم هم این است که بودجه به سمتی برود که ساختار بودجه اصلاح شود و تراز عملیاتی درست شود. این کارهایی است که ما برای جلب اعتماد مردم انجام دادهایم.
قالیباف در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به اعلام رسمی مقامات درباره ورود ایران به دوران سالمندی، و در شرایطی که بسیاری از صندوقهای بازنشستگی کشور با بحران کسری منابع و خطر ورشکستگی روبهرو هستند، مجلس شورای اسلامی چه برنامه عملیاتی و راهکار قانونی مشخصی برای پیشگیری از پیامدهای اجتماعی گسترده این بحران در آینده نزدیک دارد؟ گفت: بحث صندوقها یکی از چالشهای جدی است. ما در برنامه هفتم در فصل پنجم و مادههای ۲۸ و ۲۹، متمرکز بر بحث صندوقها هستیم.
وی تاکید کرد: البته مجلس یک کار دقیقی انجام داد و آن هم بحث مربوط به سن بازنشستگی سی سال به سی و پنج سال بهتدریج بود که یکی از اصلاحهای نهادی درست برای صندوقها بود. صندوقها واقعاً چالش جدی هستند. همینالان پول قریب به ۹۰ درصد صندوق بازنشستگی کشوری را دولت میدهد، مانند کارمندان بودجه آن را هم باید دولت تأمین کند. همیشه صندوق تأمین اجتماعی هم از دولت طلبکاری دارد و در بودجه همیشه پیش بینی میکنیم که دیون خود را سر وقت بدهد و در برنامه پیشبینی کردیم که دیون تازه ایجاد نشود.
قالیباف ادامه داد: طبق پیش بینی که در برنامه شده و دولت هم پیگیری میکند هم ما در برنامه اصلاح مدیریتی دادهایم؛ یعنی برای شرکتها تعیینتکلیف میشود که یا باید به سمت بورس بروند یا مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شود که در مادههای ۲۸ و ۲۹ این کار دنبال میشود و اصلاحات سنجهای برای آنها دیدهایم. شاید لازم باشد برخی از صندوقها هم ادغام شوند یا کارهای دیگری برای آنها انجام دهیم اخیراً هم دولت یک لایحه دوفوریتی داشت و صحبتی شد تا توجهی هم به بخش کسورات داشته باشیم.
رئیس مجلس گفت: ما تنوع ۲۳ تا ۲۵ نوع نحوه استخدام در دستگاههای مختلف داریم که نابسامانی ایجاد میکند و این به صندوقها هم کشیده میشود. نتیجه این میشود که در برخی از دستگاهها افراد بیشترین حقوق را میگیرند، اما وقتی بازنشسته میشوند، یکمرتبه حقوقشان به یکسوم کاهش پیدا میکند. اینها را با این پیشبینی انشاءالله درست میکنیم.
قالیباف در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگار آخرین خبر درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۵ بر اساس برنامه هفتم و شفافیت در تخصیص اعتبارات، گفت: همه تلاش دولت و مجلس بر اساس قانون برنامه هفتم حرکت به سمت خروجی محوری است تا بودجه عملیاتی داشته باشیم و تراز عملیاتی بدون کسری بودجه درآید. هیچگونه تردیدی ندارم که دولت به ویژه شخص آقای رئیس جمهور قانون را دنبال میکند و من نیز به عنوان خدمتگزار مجلس تلاشم در اداره صحن بر این است. این موضوع، قانون است و تحولی که میخواهیم نیازمند همین است. اگر جایی ما کسری بودجه داریم که بعضا داریم، روش جبران آن کسری بودجه نیز بسیار مهم است که از چه طریقی صورت میگیرد.
رئیس قوه مقننه در ادامه با بیان اینکه گاهی ناگزیر هستیم کاری انجام دهیم که کسری بودجه را جبران کنیم اما باید این روش تورم زا نباشد و پایه پولی را افزایش ندهد، عنوان کرد: واقعیت تلخ دیگری که وجود دارد این است که در دولت تصمیمی گرفته میشود و قانون نیز شده است اما رده های پایین تر یعنی بدنه وزارتخانهها و نمایندگان هر کدام با مشکلاتی روبرو هستند یعنی نمایندگان در برخی در مناطق و دولتیها هم در حوزه خودشان نگاه به اولویت های خود دارند. معمولا تغییرات در صحن و کمیسیون مطرح میشود، اگر بگوییم بیش از ۹۰ درصد پیشنهادات از بدنه دولت با نمایندگان مطرح میشود، گزاف نیست که البته صرفا مربوط به این مجلس نیست بلکه یک روش غلط است که روال شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه همه تلاش ما در صحن این است که بودجه ۱۴۰۵ را تراز در بیاوریم و دولت و مجلس مصمم هستیم تا میتوانیم حتما این تراز عملیاتی را رعایت کنیم، اظهار کرد: در حوزه شفافیت بودجه نیز در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شفاف است. همه درآمدها به خزانه میرود. ذینفع نهایی بودجه برای ما مهم بود که مجلس قانون آن را تصویب کرد. پیش از این، بودجه از خزانه به وزارتخانهها میرفت تا به پیمانکار برسد و چند دست میچرخید. امروز اعتبار در خزانه است و بر اساس اسناد و مدارک به صورت مستقیم به ذینفع نهایی میرسد که فرصت زیادی برای دولت محسوب میشود. قبلا دولت از بانک مرکزی استقراض میکرد اما امروز خزانه همواره نقدینگی دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: با قانون مجلس، بیش از ۲۵۰ هزار حسابی که پول از خزانه به این حسابهای وزارتخانه ای نزد بانک های متعدد دولتی میرفت، به ۶ هزار حساب خلاصه شده و این حسابها نیز حساب خزانه نزد آن بانکها هستند و این شفافیت کامل است که از اقدامات خوب دولت و مجلس بود.
برگزاری ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مشکلات مردم ماحصل توافقنامه مشترک قوه قضائیه و مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر امضای توافقنامه میان قوه قضائیه و مجلس و نقش تشکیل کارگروه مشترک بین دو قوه در تقویت تعاملات، توضیح داد: این تفاهمنامه در دوره گذشته مجلس و میان قوه قضائیه و قوه مقننه منعقد شده است.
قالیباف با اشاره به اینکه در حوزههای انتخابیه، بهویژه در شهرستانها و مراکز استانها، هماهنگی نزدیک میان دادستانها، رؤسای دادگستری و نمایندگان مردم ضرورت دارد، افزود: نمایندگان محل رجوع مردم هستند و نمیتوان انتظار داشت نسبت به پیگیری مطالبات آنها بیتفاوت بمانند؛ بهویژه زمانی که مردم احساس میکنند حقی از آنان در دادگاه یا نهادی تضییع شده است.
وی افزود: این مراجعات طبیعی است و ضرورت داشت سازوکاری مشخص برای رسیدگی به این موارد ایجاد شود، بر همین اساس تفاهمنامهای میان قوه قضائیه و قوه مقننه به امضا رسید. طبق این تفاهمنامه، شورایی در سطح عالی در مرکز و شورایی در تهران شکل گرفته و همچنین در استانها و شهرستانها نیز شوراهایی برای هماهنگی میان دو قوه فعال شده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارشی که چندی پیش دریافت کرده است، بیان کرد: بر اساس این گزارش تاکنون بیش از ۱۴۰ نشست در استانها برای رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم برگزار شده و این جلسات نقش مؤثری در گرهگشایی از کار مردم داشته است؛ به ویژه در مواردی که احتمال تضییع حق افراد وجود داشته باشد.
وی در ادامه به همکاریهای دو قوه در حوزه قوانین اشاره کرد و افزود: کمیسیون قضایی مجلس از فعالترین کمیسیونها در حوزه مسائل قضایی است و عمده طرحها و لوایح مرتبط در این کمیسیون دنبال میشود و همکاری بسیار خوبی نیز میان کمیسیون و قوه قضائیه برقرار است بهعنوان نمونه، اکنون یکی از قوانین مهم در دست بررسی، موضوع تجدیدنظر در آیین دادرسی کیفری است که با هماهنگی کامل میان مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است.
قالیباف با تأکید بر اینکه شرایط همکاری میان سه قوه در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، گفت: البته نقدهایی نیز وجود دارد و مجلس با صراحت اما با رعایت اخلاق و ادب آنها را بیان میکند. اما در مجموع هماهنگی کنونی، بهویژه میان مجلس و قوه قضائیه، نسبت به گذشته روانتر و مؤثرتر شده است.
هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم
رئیس قوه مقننه کشورمان در ادامه نشست خبری و در پاسخ به سوالی درباره روند استیضاح وزرا در مجلس و اثرات منفی تغییرات کلان مدیریتی بر اقتصاد و بازار، توضیح داد که فرآیند استیضاح مسیری زمانبر و مبتنی بر گفتوگو و بررسیهای کارشناسی است.
وی یادآور شد: استیضاح یکشبه اتفاق نمیافتد. نمایندگان از زمانی که موضوع استیضاح را دنبال میکنند، روندی طولانی را طی میکنند. در کمیسیون مربوطه بحث و بررسی صورت میگیرد، جلسات رسمی و جلسات گفتوگو برگزار میشود و تلاش میشود طرفین یکدیگر را متقاعد کنند. بنابراین این مسیر بدون شاخص و معیار طی نمیشود.
رئیس مجلس ادامه داد: وزیر نیز در زمان استیضاح فرصت دفاع دارد؛ سخن میگوید و موافقان و مخالفان نیز دیدگاههای خود را بیان میکنند پس این اقدام بدون علت و مبنا نیست و حتماً دلایل روشن و قابل دفاع دارد.
قالیباف ادامه داد: پیش از رسیدن به مرحله استیضاح، همیشه این احتمال وجود دارد که میان دولت و مجلس به تفاهم برسیم؛ تفاهمی که هدفش گرهگشایی از کار مردم باشد، نه اینکه کار روی زمین بماند. تأکید کردم اگر ناکارآمدی در بخشی ایجاد شده باشد و بتوان آن را با روشهای اصلاحی رفع کرد، بهتر است مسیر استیضاح طی نشود. ما در مجلس یازدهم نیز این روش را تجربه کردیم و آثار مثبت آن را دیدیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان با بیان اینکه اکنون هماهنگی خوبی میان دولت و مجلس برقرار است، ابراز امیدواری کرد که این مسیر مبتنی بر تفاهم و حل مسئله ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: ما هرگز استیضاح را از سر هیجان یا انگیزههای سیاسی دنبال نمیکنیم؛ اما اگر به نقطهای برسیم که برای بهبود امور چارهای جز استیضاح وجود نداشته باشد، این حق مجلس است و از آن استفاده خواهد شد.
اروپاییها تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپبک را فعال کردند
قالیباف در ادامه در پاسخ رسانه صبح صادق درباره مواضع و توضیحات کافی مجلس پیرو ابلاغ قانون عفاف و حجاب و هجمه و انتقادات نسبت به عدم ابلاغ این قانون به مجلس، بیان کرد: همانطور که دوستان میدانند، حدود ۷۲ ساعت پیش جلسهای با حضور حداقل ۶۰ تا ۷۰ نفر از نمایندگان برگزار شد؛ جلسهای که از ساعت پنجونیم تا حدود ده شب ادامه داشت و سه تا چهار ساعت درباره همین موضوع صحبت شد. برادر عزیزمان-نماینده منتقد- که امروز هم اظهارنظر کردهاند، همانجا توضیحات لازم را دریافت کردند. علاوه بر آن، در چهار تا پنج جلسه دیگر نیز در همین موضوع بحث شده و همه موارد را توضیح دادهایم.
وی تاکید کرد: با توجه به مباحثی که امروز مطرح شد، از مدعیالعموم درخواست دارم این موضوع را پیگیری کند. به هر حال امروز، به تعبیر مقام معظم رهبری، «از بلندترین منبر جمهوری اسلامی» که ایشان مجلس را مسجد دانستهاند، سخنانی گفته شده و این تریبون متعلق به ملت است لذا از داخل مجلس گفته شده در این زمینه خلاف قانون انجام شده، این تخلف یا از سوی بنده بوده، یا از سوی شورای عالی امنیت ملی، یا اینکه اظهارات مطرحشده از سوی نماینده منتقد دقیق نیست. بالاخره باید مشخص شود که مشکل کجاست و با آن برخورد شود.
قالیباف تصریح کرد: از مدعیالعموم خواهش میکنم موضوع را با جدیت پیگیری کنند. همچنین از شورایعالی امنیت ملی و دبیر محترم شورا میخواهم اگر دبیرخانه خلاف قانون ابلاغی انجام داده، توضیح دهند و مستندات قانونی خود را ارائه کنند. تمامی مستندات را در جلسات غیرعلنی مجلس و کمیسیونها برای دوستان توضیح دادهام. حتی مطلع هستم که برخی مطالبی را به نقل از مقام معظم رهبری مطرح کرده اند.. درحالیکه تأکید میکنم این مطالب کذب بوده لذا این مسئله نیز باید پیگیری شود.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع «ابلاغ قانون» به شکلی که امروز دنبال میشود، نشان میدهد اصل ماجرای برخی منتقدان، موضوع حجاب نیست؛ بلکه حجاب را مسئلهای سیاسی کردهاند وگرنه اصل حجاب از نظر فرهنگ ایرانی، فرهنگ اسلامی و تربیتی مسلّم است و قانون نیز در این حوزه وجود دارد. ضمن اینکه رئیس محترم قوه قضاییه هم اخیراً تأکید کردند که برای اجرای قانون کمبود مقررات نداریم.
رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به سوال خبرگزاری روسیه درباره نقش اروپا در پروندههای اخیر نظیر قاهره و مسئله اسنپبک، گفت: معتقدم اروپا در سالهای اخیر ناشیانهترین تصمیمات خود را اتخاذ کرده و امروز در حوزه سیاست خارجی در ضعیفترین وضعیت قرار دارد.
وی درباره چرایی این موضوع گفت: اروپا در موضوع اسنپبک و برجام نهایتاً برخلاف همه بحثهایی که وجود داشت و با وجود اشکالاتی که در آژانس مطرح بود، تحت دستور مستقیم آمریکا اسنپبک را فعال کردند؛ گویی اراده مستقل نداشتند. با این حال و در ادامه اسنپ بک عمل و امروز اروپا دیگر هیچ نقشی در پرونده هستهای ایران ندارد؛ چون خود را با تبعیت از آمریکا از میدان خارج کرد.
وی ادامه داد: همچنین از سوی دیگر، در بحران اوکراین نیز اروپا به نظر نقشی ندارد و در تمام آنچه امروز درباره طرحهای ۲۸ مادهای دنبال میشود، اروپا غایب است. آمریکاییها فقط دو کار با اروپا انجام میدهند؛ نخست؛ پول مردمشان را میگیرند تا اسلحه آمریکایی بخرند و در اوکراین بجنگند و دوم؛ گاز گرانقیمت آمریکا را بخرند و به مردم خود بفروشند. یعنی از یک جا مانده و از یک جا رانده شده اند! و این اوج بیتدبیری اروپاست. شاید مطالعه گسترده تاریخی نداشته باشم، اما با مرور سوابق گذشته، هیچگاه اروپا را تا این اندازه دچار خطای راهبردی ندیده بودم. با این دو تصمیم غلط، اروپا بازیگری خود را در موضوعات مهم منطقهای و جهانی از دست داده است.
۸۲ درصد آلودگی هوای تهران از وسایل متحرک است
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص دلایل عدم اجرای کامل قانون هوای پاک و تلاش مجلس برای نظارت بر حسن اجرای این قانون گفت: در نطق چند روز قبل، کمیسیون کشاورزی و فراکسیون محیط زیست را مسئول کردیم که گزارش مرتبط با این موضوع را تهیه کند و ما نیز وظیفه نظارتی خود را انجام دهیم. تاکنون هیچ مرجعی اعلام نکرده که در قانون هوای پاک برای جلوگیری از آلودگی هوا ضعف وجود دارد، نسبت به این موضوع هم بیاطلاع نیستم؛ چه زمانی که در نیروی انتظامی بودم و چه زمانی که ۱۲ سال در شهرداری تهران بودم، یکی از دغدغههای مهمی که همیشه مرا آزار میداد، آلودگی هوای تهران بود.
وی با طرح این سوال که آیا این موضوع قابل حل نیست؟ گفت: حتما این مشکل قابل حل است و نیازمند سرمایهگذاریهای خیلی زیاد نیست و در دنیا تجربه این کار را هم داریم، شما پکن را نگاه کنید؛ آن شهر با چه شرایطی مواجه بود و اکنون بهعنوان یک شهر پاک شناخته میشود. در کمتر از یک دهه این کار انجام شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از گذشته نظرات مختلفی در خصوص آلودگی هوا وجود داشت، اما نهایتاً حدود ۹ سال قبل برای ما از نظر تخصصی روشن شد و آن زمان دولت وقت و مراجعی از دولت و مجلس نیز آن را تأیید کردند که ۸۲ درصد از آلودگی هوای تهران مربوط به وسایل متحرک شهر است؛ اعم از خودروهای و کامیونهای دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی که در ۱۰۰ کیلومتر ۴۰ لیتر گازوئیل مصرف میکنند و شبها در همه شهرها حرکت میکنند، تا خودروهای وارداتی و تا موتورسیکلتها. ۸۲ درصد منشأ آلودگی اینها هستند.
قالیباف گفت: قوانین کاملاً مشخص و اقدامات روشن است، اما اراده و اقتدار لازم برای اجرای این اقدامات وجود ندارد و این واقعاً قتل غیرعمد است؛ و اگر نگوییم قتل عمد. شما آمارها را نگاه کنید؛ در زمستان و تابستان و فصلهای آلودگی، تعداد فوتشدگان در شهر تهران و شهرهای دیگر کاملاً قابل توجه است.
وی تأکید کرد: ما در مجلس بهطور جدی به دوستان اعلام کردیم که حتماً بر این موضوع متمرکز میشویم و با توجه به احکام برنامه هفتم، میتوانیم تأثیرات جدی ایجاد کنیم و این کار را انجام دهیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان افزود: البته بخشی از مشکل مربوط به خودروها و مصرف سوخت است. برخی از کامیونهای ما چهار برابر استاندارد مصرف میکنند. برخی خودروهای ما به دلیل قدمت، وزن و شرایط فنی حتی نمیتوانند در جاده بهدرستی تردد کنند اما در شهر حرکت میکنند. این ضعفهای کارکردی و مدیریتی است و همه ما مسئول آن هستیم، چون مسئله، جان مردم است. باید با تلاش، انشاءالله آن را حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه و در پاسخ به سوال خبرنگار الجزایر در خصوص احتمال خروج ایران از NPT گفت: حتما مانند همه کشورها در خصوص این موضوع اختلافنظر وجود دارد و درباره این مسائل حتما در شورای عالی امنیت ملی نیز گفتوگو میشود اما اینکه چه تصمیمی گرفته شد، همان اقداماتی است که در دو سه روز اول جنگ انجام شد.
وی تصریح کرد: مهمترین و دقیقترین تصمیم را مجلس شورای اسلامی، با مشورت سایر ارکان نظام گرفت که بر اساس آن تعلیق همکاری با آژانس را انجام دادیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: وقتی شما میگویید از NPT خارج شویم، باید بدانید NPT ماده ۱۰ دارد و مهمترین بخش آن تعهد نسبت به آژانس است. اکنون قانون مجلس هم تعلیق همکاری با آژانس را مقرر کرده است، این قانون ابلاغ هم شده و در حال اجراست.
وی تأکید کرد: در این قانون، در دو تبصره اختیاراتی به شورای عالی امنیت ملی داده شده تا بتواند این موضوع را تنظیم و مدیریت کند.
تصمیم گیری برای بنزین سه نرخی در اختیار دولت است/ بنزین سهنرخی تاثیری بر کاهش قاچاق ندارد
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر مدیریت انرژی و تأثیر بنزین سه نرخی در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز گفت: تصمیمگیری در حوزه مربوط به سوخت به دولت واگذار شده است یعنی طبیعتاً دولت هر تصمیمی را در این زمینه بگیرد از اختیارات قانونیاش است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بنزین سه نرخی یعنی نرخ ۵ هزار تومان نمیتواند در قاچاق تأثیر گذار باشد، ادامه داد: خیلی دلیل روشن است؛ وقتی قیمت هر لیتر بالای ۵۰ هزار تومان است، در هر لیتر بین ۳ هزار تومان تا ۵ هزار تومان -یعنی بین ۵ هزار تومان و ۵۰ هزار تومان، ۴۸ هزار تومان- قاچاقی اتفاق میافتد؟ حتماً در قاچاق هیچ اثری نمیگذارد و مصرف نیز کاهش پیدا نمیکند، ولی به هر حال این تصمیم دولت است. این تصمیم گرفته شده؛ البته ما طبیعتاً مخالفتی با دولت نداریم. اگر همکاری هم بتوانیم بکنیم، حتماً این همکاری انجام میشود.
وی اضافه کرد: آنجایی که اختیار دولت است و دولت تصمیم میگیرد، طبیعتاً ما حتماً به آن کمک میکنیم. البته مصوبه هیئت دولت در هیات تطبیق مصوبات بررسی شد، یک اشکال وجود داشت که دولت باید آن را اصلاح کند. در حقیقت اختیار مجلس است که برای قیمت و جابجایی قیمت به هیئت دولت داده شده اما در این مصوبه این اختیار به یک گروه کاری واگذار شده بود لذا در هیات تطبیق اشکال گرفتیم و تاکید کردیم که اختیار با خود دولت است و فکر میکنم امروز اصلاح شود.
وی با تاکید بر اینکه این اتفاق در مصرف سوخت و قاچاق، حتماً تأثیری نخواهد داشت، گفت: مبلغ دو هزار تومان شاید مبلغ زیادی نباشد اما آقای رئیسجمهور تأکید دارند که این بخش را با اولویت به سمت کالای الکترونیک ببرند که اتفاق مثبت و کمک کننده خواهد بود.
عدم تحقق درآمد مولدسازی به میزان ۵۰۰ همت تقصیر مجلس نیست
قالیباف در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری برنا درباره کسری بودجه دولت که رئیس جمهور معتقد است به خاطر مصوبات مجلس است، گفت: صریح تر این است که ما جاهایی که واقعا کسری بودجه میآوریم، دولت و مجلس با هم مقصر هستند. ما در دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر، کسری بودجه را جبران کنیم. در بخشی از موارد نیز اگر ردیفهای درآمدی تحقق نمییابد، دلیل این نیست که تشخیص مجلس در این حوزه اشتباه بوده بلکه ممکن است در جایی مثل نفت به خاطر جریانات دلار، درآمدها تغییر کند که تقصیر دولت و مجلس نیست. اگر هر بشکه نفت ۳ دلار کاهش قیمت داشته باشد، یک اتفاق غیرمترقبه است که بر درآمد تأثیرگذار است.
رئیس دستگاه تقنینی کشور با بیان اینکه ما در مجلس بر اساس خواست مردم مصمم شدیم و رسانهها نیز همراهی کردند تا موضوع واردات خودرو را سامان دهیم، یادآور شد: ما جلوی رانت خودرو را گرفتیم؛ در خودروسازی شاهد آن بودیم که ارز ۷۰ هزارتومانی در تالار دریافت میکردند و با واردات قطعات، آن را مونتاژ میکردند و حداقل مابه التفاوت آن در هر دلار ۴۰ هزار تومان بود. ما قانون را با سختی در مسیر مجمع، تصویب کردیم و امروز ۳ سال است که از تصویب آن گذشته اما خودرو در چه مرحله ای است؟ بیش از ۱۲۰ همت از محل عوارضی که صد در صد و بالای صد در صد باید دریافت شود، دریافت نشده و درآمد حاصل از مولدسازی باید حدود ۵۰۰ همت باشد اما آن نیز محقق نشده در حالی که هر ۵۰۰ همت آن قابل تحقق بود. این مسائل باعث ناترازی بودجه میشود و به خاطر تشخیص غلط مجلس نیست بلکه وزارتخانه مربوطه در اقدام دچار اشکال شده و برخی مافیاها مشکل ایجاد کردهاند.
وی در ادامه با بیان اینکه امروز خودروی دست دوم ۵ ساله با ارز آزاد آوردهایم در حالی که قیمت آن در کشورهای منطقه و در مقصد تولید خودرو، متفاوت است، گفت: ببینید که عوارض چقدر است و بعد ببینید قیمت فروش در کشور چه میزان است.البته در اساس حتما کوتاهی و کم کاری میان مجلس و دولت صورت گرفته است اما در برخی موارد اشکال از مجلس نیست. همین موارد باعث میشود که ما نیازمند نظارت دقیقتر باشیم البته ما به جای اینکه مچگیری دولت باید از دولت دستگیری کنیم البته جایی که نقص تولید دارد باید برطرف شود.
۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر در مسیر اصلاح قرار دارند
قالیباف در پاسخ به سوالی مبنی بر انحلال بانک آینده و سازوکار مجلس برای برخورد به موقع با بانکهای ناتراز، با اشاره به اقدامات اساسی مجلس در حوزه اصلاح نظام بانکی گفت: یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم همین قانون بانک مرکزی بود؛ قانونی که اقتدار لازم را به بانک مرکزی داد و آن را اصلاح کرد. اجرای همین قانون سبب شد بانک آینده، که هیچکس تصور نمیکرد با وجود حجم بالای نقدینگی و مشکلات موجود بتوان آن را بدون تنش ساماندهی کرد و با هماهنگی و آرامش مدیریت شود.
وی افزود: از بانک مرکزی، دولت، قوه قضاییه و همکارانم در مجلس تشکر میکنم که با هماهنگی کامل این کار را پیش بردند. این موضوع نشان داد هر زمان اراده کنیم و قانون را با اقتدار اجرا کنیم، میتوانیم کار را به بهترین شکل انجام دهیم. همانطور که دیدید هیچ اتفاقی نیفتاد؛ نه پولی از بانکها خارج شد و نه مردم احساس ناامنی کردند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ادامه روند اصلاح بانکها گفت: امروز ۳ تا ۴ بانک ناتراز دیگر نیز در مسیر اصلاح قرار دارند و با توجه به گزارشهای کارشناسی، اگر این مسیر با جدیت دنبال شود، در زمانبندی تعیینشده از سوی بانک مرکزی، همه آنها میتوانند اصلاح شده و به حد نصاب کفایت سرمایه برسند.
رئیس قوه مقننه کشورمان ادامه داد: البته ما قانون دیگری هم در این حوزه داریم و از آقای حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی، میخواهم قانون بانکهای عامل را نهایی کنند تا در مجلس تصویب شود. همچنین قانون «گزیر» باید تکلیف نهایی را روشن کند تا کسری بانکها از محل داراییهای خودشان به نقدینگی تبدیل شود، نه اینکه از جیب مردم جبران شود.
وی یادآور شد: چون قانون گزیر هنوز ابلاغ نشده بود، در جلسه سران بر اساس قانون بانک مرکزی به هیات عالی بانک مرکزی این اختیار داده شد که این فرآیند را انجام دهد تا قانون گزیر و قانون بانکهای عامل در مجلس نهایی شود.
فساد وزارت جهاد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر نشست نظارتی مجلس برای بررسی عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت و استفاده از ابزارهای نظارتی در مورد عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، تصریح کرد: در رابطه با وزارت جهاد کشاورزی حتی در صحن مجلس اشاره کرده بودم که باید تصور کنیم تصمیمات ناپخته چه تبعاتی دارد؛ وزارت جهاد کشاورزی مهمترین وزارتخانه تولیدی کشور است و ما بیشترین تلاش را برای تأمین امنیت غذایی کردهایم تا نهادهای اساسی را در داخل تولید کنیم؛ حتی برای تولید این نهادهها یارانه دادهایم تا کار پیش برود.
قالیباف ادامه داد: اما با تصمیمها و اقدامات اشتباه، امروز از نظر نهادی و سازمانی وزارتخانه با اشکالات جدی روبرو شده است. وزارتخانهای که باید تولیدکننده نهادههای دامی باشد و ما برای تولید به آن کمک و حتی حمایت مالی و رانت تولیدی ارائه کنیم، امروز تبدیل شده به تاجر و واردکننده همان نهادههایی که باید تولید کند و برای واردات آن هم رانت ارزی میگیرد این مسئله فساد ایجاد کرده و این فساد ریشه در اشکالات نهادی و ساختاری دارد.
وی یادآور شد: یکی از دلایلی که ما در قانون کالابرگ محل خرید نهاده و واردات را اصلاح کردیم، همین بود که این ساختار فساد ایجاد میکند و باید انتهای زنجیره اصلاح شود تا وزارت جهاد کشاورزی به کار اصلی خودش یعنی تولید بازگردد. معتقدم تا این ساختار اصلاح نشود، وضعیت همین خواهد بود.
رئیس قوه مقننه کشورمان همچنین گفت: در این موضوعات نباید ۱۰ نفر یا ۲۰ نفر افراد محدود ارز ۲۸۵۰۰ تومانی بگیرند و واردات انجام دهند. چرا باید با ارز آزاد وارد کنند و قیمتها بالا برود؟ ما کسانی را که باید حمایت کنیم، حمایت میکنیم. ما همزمان اصلاحات اقتصادی را پیش میبریم، با فساد مبارزه میکنیم و در عین حال به قدرت خرید مردم نیز توجه داریم.
تنقیح قوانین یک ضرورت دائمی و در دستور مجلس است
در ادامه، رئیس مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار روزنامه همشهری درباره تنقیح قوانین گفت: موضوع تنقیح قوانین بحثی است که هیچگاه متوقف نمیشود و همیشه ادامه دارد؛ زیرا قانونگذاری فرآیندی مستمر است و هر قانونی که تصویب میشود، ممکن است قوانین قبلی را منسوخ یا اصلاح کند. بنابراین تنقیح یک ضرورت دائمی است.
قالیباف با اشاره به سابقه قانونگذاری در کشور، افزود: ما در ۱۱۸ سال سابقه قانونگذاری کشور، بیش از ۱۲۱ هزار و ۵۳۰ قانون مصوب داشتهایم؛ قوانینی که همچنان از منظر حقوقی قابلیت اجرا دارند. اما در میان این قوانین، موارد متضاد، منسوخ، تکراری وجود دارد. این موضوع یکی از دغدغههای مهم مقام معظم رهبری بوده و ایشان در سیاستهای ابلاغی حوزه قانونگذاری، مجلس را مسئول ساماندهی این وضعیت دانستهاند و در این زمینه تاکید کردهاند.
وی ادامه داد: ما از ابتدای دوره با اولویت این موضوع را دنبال کردیم. تلاشها بهگونهای بوده که عملاً یک قانون جامع آماده شده و امروز میتوانم با صراحت اعلام کنم که ۴۹ قانون جامع تدوین شده است؛ قوانینی که تمام قوانین مرتبط در آنها دستهبندی و سازماندهی شده و ما در این بخش از هوش مصنوعی حداکثر استفاده صورت گرفته و نرم افزار آن نیز در مجلس تهیه شده است و با قدرت این کار را دنبال خواهیم کرد. در مجلس دوازدهم نیز به سمت ۳هزار قانون پیش خواهیم رفت. در این مجلس به جای تولید قانون، تورم زدایی از قانون را در پیش گرفتیم. این روش بهترین روش مبارزه با فساد است.
تمرکزگرایی بیش از حد ریشه ناکارآمدی در کشور است
رئیس مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه نسل فردا در خصوص سیاست دولت در خصوص افزایش اختیارات استانداران گفت: یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی در کشور، تمرکزگرایی بیش از اندازه است یعنی همه قدرت تصمیمگیری، چه در موضوعات تولیگری، چه در امور تصدیگری و چه در مسائل کاملاً محلی، باید با مکاتبه به مرکز بیاید تا آنجا تصمیمگیری شود. این روند زمانبر و پرهزینه است و مشکلات را افزایش میدهد.
وی افزود: در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ برنامه هفتم نیز همانگونه که رئیسجمهور نیز بارها تأکید کرده، باید به سمت کوچکسازی حرکت کنیم. این موضوع کاملاً مشخص شده و قابل انجام است و در برنامه هفتم نیز این امر پیش بینی شده است و اکنون مسئولان سازمان اداری و استخدامی نیز این کار را با رعایت قوانین دنبال میکنند.
قالیباف ادامه داد: اگر سازمانی بر اساس قانون و مصوبه مجلس تشکیل شده، طبیعتاً مجلس باید انحلال آن را با پیشنهاد دولت تصویب کند. در برنامه هفتم نیز پیشبینی شده که دولت در چه فرایندی این کار را انجام دهد. از سوی دیگر بخشی از اختیارات نیز طبق اصل ۱۲۷ یا ۱۲۸ قانون اساسی به رئیسجمهور داده شده و ایشان میتواند این اختیارات مشخص را به استانداران یا به سازمانهای مربوطه واگذار کند. ما هم در مجلس در این مسیر همراه دولت هستیم؛ چون هم مطالبه دولت و هم یک ضرورت واقعی کشور است.
وی گفت: البته در برخی موارد نمایندگان مردم در مجلس تذکر دادهاند، اما تأکید میکنم این تذکرات به معنای مخالفت با چابکسازی نیست. برخی سازمانها، سازمانهایی هستند که با مصوبه مجلس ایجاد شدهاند و طبق برنامه هفتم حتماً باید انحلال آنها از مسیر مجلس با لایحه دولت پیگیری شود.
رئیس مجلس در ادامه افزود: قانون بهصراحت میگوید دولت حق «تولید خدمت» ندارد. واقعیت هم همین است؛ وقتی دولت خدمات تولید میکند، حداقل دو برابر بخش خصوصی هزینه میکند. طبق برنامه، دولت مکلف است خرید خدمت انجام دهد. دولت نباید در خرید خدمت نیروی مازاد اضافه کند و هم نباید وارد تولید خدمت شود، چون هزینهها را دو برابر میکند.
وی تأکید کرد: قانون پیشبینی کرده بهترین روش تمرکززدایی، کوچکسازی و چابکسازی این است که دولت خرید خدمات انجام دهد. حتی در قانون آمده که اگر دولت در طول برنامه به سمت خرید خدمات نرود و خلاف آن عمل کند، دیوان محاسبات میتواند آن را تصرف در بیتالمال تلقی کند تا جلوی تخلف گرفته شود.