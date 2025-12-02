خبرگزاری کار ایران
هاشمی در تذکر شفاهی:

بازنشستگان را قبل از بازنشسته شدن از زندگی دریابید

نماینده مردم بیرجند در مجلس ضمن انتقاد از عدم رعایت حقوق بازنشستگان، گفت: بازنشستگانی که در این شرایط وخیم اقتصادی شرمنده خانواده های خود و درگیر بیماری های صعب الاعلاج هستند مشمول افزایش حقوق متناسب با تورم نشده اند، بیمه تکمیلی کارآمد بازنشستگان که تصریح ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است بر زمین گذاشته شده است. وضعیت بازنشستگان را قبل از اینکه از زندگی نیز بازنشسته شوند، درک کنید.

به گزارش ایلنا، سیدحسن هاشمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به رئیس جمهور، گفت: رهاشدگی بازار مشکلات عظیمی را برای مردم شریف ما ایجاد کرده است خواهش می کنم درد دل مردم نیازمند را بشنوید و به آن توجه کنید.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این میان وضعیت بازنشستگان واقعا غیرقابل تحمل است، بازنشستگانی که در این شرایط وخیم اقتصادی شرمنده خانواده های خود و درگیر بیماری های صعب الاعلاج هستند مشمول افزایش حقوق متناسب با تورم نشده اند، بیمه تکمیلی کارآمد بازنشستگان که تصریح ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است بر زمین گذاشته شده است. وضعیت بازنشستگان را قبل از اینکه از زندگی نیز بازنشسته شوند، درک کنید.

هاشمی در تذکری به وزرای نیرو و صمت، گفت: بر اساس بند ب ماده ۳۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت در مکان هایی که آب نامتعارف وجود دارد استفاده از آب متعارف برای صنایع و معادن ممنوع و غیرمجاز است و وزیر نیرو در این خصوص تکلیف غیرقانونی دارد اما در شهرستان های بیرجند، درمیان و به ویژه شهرستان خوسف که نگین طلای خاورمیانه است، متاسفانه علیرغم وجود پساب ۳۲۱ متر بر ثانیه همچنان معادن در حال استفاده است آب متعارف هستند، از وزیر نیرو می خواهم که به این تکلیف قانونی خود عمل کند./

 

