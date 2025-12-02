به گزارش ایلنا، احمد بخشایش اردستانی در نشست علنی امروز (۱۱ آذر ماه) در تذکر شفاهی خطاب به وزیر صمت گفت: جناب آقای اتابک بنده بر اساس اصول متعدد قانون اساسی کشور که میثاق ملی است تاکنون دو تذکر شفاهی داده ام، اساس تذکرم ضعف عملکرد و سوء مدیریت وزیر صمت در حوزه صنایع خودرسازی بوده است.

وی افزود: می دانید صنعت خودروسازی صنعت مخروبه و رو به زوال است و به سمت و سوی فرغونی شدن در حال حرکت هست و عده‌ای قلیل در سایپا همچون آقای پرویزیان که ابوالمشاغلند و در حال لمباندن از بیت المال باعث گردیدند تا مردم هر روز خود را از دولت جدا و فاصله بیشتری بگیرند و در کارآمدی دین و دیانت در تمشیت امور شک و تردید کنند ظاهرا جناب اتابک شما هم دچار کرختی و دچار بی خیالی شده اید و گوشتان ناشنوا شده و بازخورد سازنده‌ای از شما ندیدم. امروز تذکر سوم را از سر دلسوزی می دهم باشد که پند گیرید و از حیف و میل بیت المال جلوگیری کنید تا کار به مرحله سوال و استیضاح نرسد.

