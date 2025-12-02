خبرگزاری کار ایران
مالکی:

رزمایش «سهندـ‌ ۲۰۲۵» پیام روشنی برای دشمنان مشترک دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، برگزاری رزمایش مشترک «سهند ۲۰۲۵» را نشانه‌ای مهم از تغییر موازنه امنیتی منطقه و تقویت همگرایی ضدتروریستی در میان کشورهای عضو شانگهای دانست و گفت: این رزمایش پیام روشنی برای دشمنان مشترک دارد و نشان می‌دهد کشورهای منطقه نسبت به تهدیدات نوظهور بی‌تفاوت نیستند.

به گزارش ایلنا، فداحسین مالکی، در گفت و گو با اشاره به برگزاری رزمایش مشترک «سهند ۲۰۲۵» سازمان همکاری های شانگهای، گفت: این رزمایش ریشه در مواضع اخیر اجلاس سازمان همکاری شانگهای دارد؛ همان‌جایی که رؤسای جمهور نسبت به تحولات اخیر منطقه، به‌ویژه شرارت‌های رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و جنایات این رژیم در غزه، واکنش قاطع نشان دادند.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین حملات رژیم صهیونیستی به قطر و اقدامات تنش‌زای این رژیم در منطقه، باعث شد اعضای شانگهای واکنش سریع و متفاوتی نسبت به گذشته داشته باشند. بیانیه‌های صریح صادر شده در این اجلاس – چه بیانیه عمومی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا و چه بیانیه سه‌جانبه ایران، روسیه و چین – نشان داد که شانگهای از لاک دفاعی خود بیرون آمده و یک ماهیت امنیتی آشکارتری یافته است تا نسبت به کشورهای عضو خود نیز بی تفاوت نباشد.

مالکی با اشاره به محور ضدتروریستی رزمایش سهند ۲۰۲۵ گفت: کشورهای عضو شانگهای به خوبی می‌دانند که ایران نخستین کشوری بود که از ابتدای شکل‌گیری جریان‌های تروریستی، به‌ویژه داعش، اقدام قاطع انجام داد. نقش برجسته سردار شهید سلیمانی و محور مقاومت در مقابله با داعش، الگویی از یک سیاست ضدتروریستی مؤثر بود که امروز در ساختار نگاه امنیتی شانگهای نیز بازتاب پیدا کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیات خارجی مجلس با بیان اینکه این رزمایش سطح جدیدی از همبستگی را میان کشورهای حاضر ایجاد می‌کند، اظهار کرد: همایش سهند ۲۰۲۵ می‌تواند همگرایی امنیتی و همپوشانی عملیاتی میان اعضای منطقه را تقویت کند. این رزمایش پیام روشنی برای دشمنان مشترک دارد و نشان می‌دهد کشورهای منطقه نسبت به تهدیدات نوظهور بی‌تفاوت نیستند.

مالکی در پایان تأکید کرد: برگزاری چنین رزمایشی تاثیرات منطقه‌ای و امنیتی برجسته ای خواهد داشت.

