به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به سیدروح الله موسوی و مردم لردگان به دلیل مصیبت وارده، در تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: آقایان در شرایطی که مردم با فشارهای سخت معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند نسبت به افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین اقدام کرده‌اند که هیچ سودی برای دولت ندارد و فقط باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است، این اقدام به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مکلف است کالا برگ الکترونیکی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ برای اقشار کم درآمد به طور کامل اجرا کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: تعطیلی بی‌رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا ضربه جدی به آینده آموزشی کشور و سرمایه انسانی وارد می‌کند، بنابراین دولت باید فورا راه حل ریشه‌ای برای مدیریت آلودگی هوا و حفظ استقرار آموزش ارائه کند./

انتهای پیام/