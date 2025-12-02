خبرگزاری کار ایران
تعطیلی بی رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا ضربه جدی به آینده آموزشی کشور وارد می‌کند

نماینده مردم ایذه در مجلس با بیان اینکه تعطیلی بی رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا ضربه جدی به آینده آموزشی کشور وارد می‌کند، از دولت خواست تا راه حل ریشه‌ای برای مدیریت آلودگی و حفظ استقرار آموزش ارائه کند.

به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیم پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت به سیدروح الله موسوی و مردم لردگان به دلیل مصیبت وارده، در تذکر شفاهی خطاب به دولت گفت: آقایان در شرایطی که مردم با فشارهای سخت معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند نسبت به افزایش قیمت آب، برق، گاز و بنزین اقدام کرده‌اند که هیچ سودی برای دولت ندارد و فقط باعث تشدید تورم و کاهش قدرت خرید مردم شده است، این اقدام به هیچ عنوان قابل دفاع نیست.

نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت مکلف است کالا برگ الکترونیکی را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ برای اقشار کم درآمد به طور کامل اجرا کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس یادآور شد: تعطیلی بی‌رویه مدارس به دلیل آلودگی هوا ضربه جدی به آینده آموزشی کشور و سرمایه انسانی وارد می‌کند، بنابراین دولت باید فورا راه حل ریشه‌ای برای مدیریت آلودگی هوا و حفظ استقرار آموزش ارائه کند./

 

