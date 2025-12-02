به گزارش ایلنا، رضا حاجی پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو هفته است که مرغداری‌ها مرغ‌های دارای وزن یک کیلو و ۶۰۰ گرم و یک کیلو و ۷۰۰ گرم را به کشتارگاه می‌برند و در این مدت اصلا جوجه ریزی نشده است.