حاجی پور در تذکر شفاهی:

تاخیر در توزیع مرغ و گوشت به بحران تبدیل می‌شود

کد خبر : 1722041
نماینده مردم آمل در مجلس ضمن انتقاد از معطلی گوشت و مرغ در انبارهای بنادر شمال و جنوب کشور از بانک مرکزی خواست تا نسبت به تخصیص به موقع ارز در این حوزه اقدام کند.

به گزارش ایلنا، رضا حاجی پور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خطاب به رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دو هفته است که مرغداری‌ها مرغ‌های دارای وزن یک کیلو و ۶۰۰ گرم و یک کیلو و ۷۰۰ گرم را به کشتارگاه می‌برند و در این مدت اصلا جوجه ریزی نشده است.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این روند سه ماه آینده در ماه مبارک رمضان با بحران توزیع مرغ و گوشت در کشور مواجه خواهیم شد، چرا که هم اکنون در بنادر جنوبی و شمالی کشور بیش از ۵ میلیون تن نهاده در انبارها معطل مانده است.

وی تصریح کرد: چرا بانک مرکزی هزینه این بخش را نمی‌دهد؟ مگر گاو و مرغ می‌فهمند که چه کسی باید ارز تخصیص دهد. متاسفانه این شرایط باعث شده که مرغداری‌ها مرغ‌های مولد را سر ببرند.

انتهای پیام/
