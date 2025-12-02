خبرگزاری کار ایران
English العربیه
محمدپور در تذکر شفاهی:

تمام پروژه‌های شرق کشور به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تعطیلی است

تمام پروژه‌های شرق کشور به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تعطیلی است
نماینده مردم گناباد در مجلس با بیان اینکه تمام پروژه‌های شرق کشور به دلیل عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه در حال تعطیلی است از عملکرد این سازمان در رابطه با تخصیص اعتبارات به پروژه‌های ریلی این منطقه انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا محمدپور در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی به رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: سوال من از آقای پورمحمدی این است که چرا با شرق کشور دشمنی دارد؟ تمام پروژه‌های این منطقه در حال تعطیلی است و عدم تخصیص اعتبارات از سوی این سازمان باعث شده که پروژه احداث ریل مشهد- بناآباد- بیرجند- زاهدان- چابهار که کریدور شرق کشور است متوقف شود.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از وزیر راه و شهرسازی تشکل می‌کنیم که در این منطقه حضور پیدا کرد، مناقصه برگزار شد و اقدامات لازم برای احداث ایستگاه انجام شد، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه حتی به درخواست تخصیص یک همت به این پروژه پاسخ رد داد و آن را حذف کرد.

وی تاکید کرد: این اتفاق در حالی افتاده است که ما تنها ۳ درصد بزرگ راه داریم و پروژه تکمیل ریل هم به دلیل عدم تخصیص اعتبارات متوقف شده است که می‌طلبد رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه به صورت کتبی به مردم پاسخ دهد.

محمدپور در پایان از مسئولان مربوطه خواست تا در تامین اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه‌های استان‌های شرق کشور اعم از سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و خراسان رضوی همکاری لازم را داشته باشند.

