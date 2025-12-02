به گزارش ایلنا، احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار در صحن علنی امروز ( سه شنبه، 11 آذرماه ) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور با تبریک روز مجلس و گرامیداشت یاد آیت الله مدرس مجاهد نستوه، گفت: آمریکا و اسراییل همچنان مهمترین تهدید برای بشریت هستند و لازم است ملت های جهان در مقابل این تهدید جهانی تدبیرکنند و ما نیز باید براساس منافع ملی و با رویکرد واقع بینانه عمل کنیم.

وی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را تورم، معیشت، تولید و اشتغال دانست و خطاب به دولت و بانک مرکزی، افزود: شما چه کمکی به تاب آوری اقتصادی مردم کرده اید که این همه فشار تورمی برملت وارد می کنید ؟

دهه شصتی ها با وجود اینکه در میانسالی قرار گرفتند اما همچنان مشکل اشتغال و مسکن دارند

انارکی محمدی با طرح این سوال که این چه مدل دهک بندی است که برخی کارمندان و کارگران با میلیاردرهای ثروتمند در یک دهک طبقه بندی شده‌اند، و از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شده اند و از دریافت یارانه و کالابرگ محروم شده اند،تصریح کرد: وزرات تعاون باید رسیدگی کند، نکته دیگر اینکه دهه شصتی ها با وجود اینکه در میانسالی قرار گرفتند اما همچنان مشکل اشتغال و مسکن دارند و نیاز است اقدام اورژانسی برای این قشر صورت گیرد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دوازدهم، یادآور شد: با این حقوق ها و درآمدها زندگانی به زنده مانی تغییر یافته است و شنیده می‌شود دولت به دنبال این است که قیمت بنزین را هر 3 ماه یکبار به روز کند اما حقوق کارمندان که سالانه یکبار تغییر می کند با این اقدام همخوانی دارد؟ درآمد مردم ریالی شده است اما هزینه ها دلاری است و در بحث کشاورزی، کشاورزان به خوبی این موضوع را دیدند و لمس کردند و با هزینه های دلاری کار انجام می دهند اما درآمد آنها ریالی است

وی یادآور شد: مگر می شود با این تدابیر معیشت مردم را تامین کرد و با این حقوق ها از زیر خط فقر رها شد ؟ مگر می شود با نظام مدیریتی ناکارآمد رشد و پیشرفت اقتصادی ایجاد کرد و به اسم سفره مردم رانت توزیع کرد؟ چه می شود که تولید با حاشیه سود 12 درصد زمین گیر می شود و رانت خواری و دلالی توسعه می یابد و کشاورزی و صادرات ما به نفس نفس می افتد ؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: کشاورزان ایران و منطقه رفسنجان و انار با بی آبی و بی برقی و بی تدبیری ارزی مواجه هستند؛ وقتی براساس اقتصاد مقاومتی باید مولفه های اقتصاد درون زا و برون نگر را سرلوحه خود قرار دهیم یعنی باید با تقویت تولید و صادرات ار بحران ها عبور کرد و به صادرات مشوق داد نه به واردات.

انارکی محمدی افزود: با این ناترازی مدیریتی، ناترازی ها یا به عبارت واقعی تر بحران ها مدیریت نخواهد شد و باید از تمام ظرفیت منابع انسانی استفاده کرد؛ ما می‌توانیم با توکل به خدا، همت جوانان با انگیزه، تجربه بزرگان و وفاق واقعی تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم؛ کنترل گرانی راهی جز افزایش تولید و صادارت نداشته و مساله ای که بانک مرکزی توجه چندانی به آن ندارد و به فکر کاهش تورم با افزایش نرخ تسهیلات است؛ تسهیلاتی که کمر تولید و مردم را شکسته است.

وی خطاب به وزیر نیرو، گفت: با توجه به اینکه امروز لازم است براساس الگوی کشت، در مناطق مختلف کشاورزی از ظرفیت گلخانه‌ها به‌عنوان جایگزین یا مکمل استفاده شود، مواد ۲۷ و ۲۸ قانون توزیع عادلانه آب به یکی از مشکلات اساسی کشاورزان تبدیل شده است؛ چراکه طبق این مواد، صرفاً در حوزه تحت شرب امکان بهره‌برداری وجود دارد و فردی که قصد ایجاد گلخانه دارد باید بتواند به آب، برق و سایر امکانات دسترسی داشته باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: این امکانات در استان‌ها و مناطق مختلف فراهم است، اما آیین‌نامه وزارت نیرو مانع بهره‌مندی کشاورزان شده و اجازه نمی‌دهد مردم از شرایط دشواری که گرفتار آن هستند رهایی یابند و از ظرفیت گلخانه‌ها استفاده کنند. همچنین مشکل سوخت تراکتورهای کشاورزان هنوز حل نشده و لازم است به این موضوع نیز توجه جدی شود.

