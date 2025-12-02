تاکید بر توجه به معیشت نیروهای مسلح

به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی کیا در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری با تبریک هفته بسیج «خدمت بسیجیان عزیز و دلاور کشور» اظهار داشت:آقای رئیس‌جمهور، تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی امر ضروری و فوری است که نیاز به اقدام حضرت‌عالی دارد.

وی در ادامه با اشاره به شرایط سخت معیشتی نیروهای مسلح گفت:توجه به معیشت نیروهای مسلح لازمه که باید با قید فوریت انجام شود.

حسینی‌کیا سپس خطاب به دولت تأکید کرد:به فریاد بازنشستگان برسید که سفره‌ای برای آنها نمانده در این شرایط سخت معیشتی.

این نماینده مجلس با انتقاد تند از وضعیت بازار افزود: نابسامانی در بازار ارز و سکه و طلا و مایحتاج عمومی نشان از بی‌عرضگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دارد. آقای رئیس‌جمهور، فکری بکنید. امروز سفره مردم به شدت کوچک شده، مردم توان خرید مایحتاج عمومیشان را ندارند. به کجا باید پناه ببرند؟ به چه کسی باید بگویند؟ چه کسی مسئولیت در برابر این مردم دارد؟

وی با یادآوری شعارهای انتخاباتی خطاب به رئیس‌جمهور گفت:به شعارهایی که در ایام انتخابات داده شده عمل بکنید. امروز مردم در شرایط بسیار بسیار سختی به سر می‌برند. وضعیت اجاره خانه‌ها را ببینید، وضعیت بازار را ببینید.

حسینی‌کیا با اشاره به افزایش شدید قیمت‌ها ادامه داد:امروز برنج، جو، گوشت و مرغ به شدت افزایش قیمت پیدا کرده. چالشی که به وجود آمده راهکار دارد؛ نیازمند این است که مسئولان پای کار بیایند و این قصه را حل کنند. نگذارید مردم زیر بار معیشت له شوند. این ظرفیت در کشور هست.

انتهای پیام/