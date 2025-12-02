به گزارش ایلنا، سردار «محمدرضا نقدی» مشاور فرمانده کل سپاه در مراسم شانزدهمین دوره شب عاشورایی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، اظهار داشت: مجلس شهید، رفیع‌ترین مکان‌هاست و بالاترین جایگاه انسانیت و ایمان، «یقین» است.

وی با اشاره به اهمیت یقین در جامعه اسلامی افزود: یقین بالاترین درجه‌ای است که انسان به آن دست می‌یابد و درجه شهید هم درجه یقین است؛ شهید همه داشته‌های خود را آگاهانه تقدیم می‌کند؛ چرا که می‌داند جهان هستی همین جهان مادی نیست؛ بلکه یک جهان معنوی و باقی هم در پیش رو دارد.

مشاور فرمانده کل سپاه یادآور شد: «علم‌الیقین» و «حق‌الیقین» بالاترین درجه‌های ایمان است و شهید این جایگاه‌ها را به دست آورده است؛ همچنین شهید به وجه‌الله نظر می‌کند و با اولین قطره خونی که از او ریخته می‌شود، همه گناهانش بخشیده خواهد شد.

وی با بیان اینکه حجت در دست خداست و باید به حجت خدا یقین داشته باشیم، عنوان کرد: والاترین انسان‌ها آرزو دارند که شهید شوند و اگر می‌خواهیم به شهدا نزدیک شویم، باید قدرت یقین خود را افزایش دهیم.

سردار نقدی اظهار داشت: «بیداری» محصول خون شهید است و او با شهادت خود، جامعه را بیدار و هوشیار کرده و به حرکت درمی‌آورد.

مشاور فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایت‌های تاریخی از قدرت خداوند، بیان کرد: اگر همه قدرت‌ها جمع شوند تا کاری انجام دهند، اما خداوند نخواهد، حتی نمی‌توانند کوچکترین وسایل را بسازند.

وی همچنین با بیان اینکه ایران با همه توان در جنگ ۱۲ روزه در مقابل جنگ سخت و جنگ الکترونیک دشمن ایستاد، افزود: در این جنگ، بینی دشمن را به خاک مالیدیم؛ همچنین جمهوری اسلامی ایران با وجود همه امکانات اطلاعاتی، جاسوسی، رسانه‌ای و میدانی دشمنان، بر رژیم صهیونیستی و هم‌پیمانانش یعنی همه غرب (آمریکا، انگلیس، فرانسه و ...) پیروز شد.

سردار نقدی یادآور شد: امروز ظالمان جهان بی‌گناهان را به شهادت می‌رسانند و خون شهدا بیدارگر منطقه بوده است. در منطقه‌ای که برخی کشور‌های عربی تسلیم دشمن صهیونی شدند و اسرائیل در دوره‌ای تا بیروت پیش رفت؛ برکت خون شهدا موجب شد تا حزب‌الله و حماس در جنگ با دشمن صهیونی، پیروزی را بار‌ها و بار‌ها برای خود رقم بزنند.

مشاور فرمانده کل سپاه گفت: امروز شعار‌هایی که مدت‌ها در نمازجمعه‌های ما سر داده می‌شد، از شرق آسیا تا غرب اروپا گسترش یافته است؛ همچنین در نیویورک که مدت‌ها در سیطره و نفوذ صهیونیست‌ها بوده، کسی شهردار است که می‌خواهد نتانیاهو را دستگیر کند؛ لذا قدرت‌های شیطانی بدانند که دنیا در حال تغییر است، ژست ظاهری آن‌ها در خصوص دموکراسی دیگر تأثیری ندارد و پرونده‌ این قدرت‌های ستمگر در حال بسته‌شدن است.

وی در بخش دیگری از سخنانش احتمال جنگ با رژیم صهیونیستی را بسیار ناچیز دانست و افزود: خیلی بعید می‌دانم که آمریکا و رژیم صهیونیستی مجدداً جرأت حمله داشته باشند؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه قدرت خود را به صهیونیست‌ها نشان داد؛ اما در صورت حمله مجدد، پاسخ ما محکم خواهد بود و ما در جنگ با دشمن، پیروز خواهیم شد.

سردار نقدی تصریح کرد: دشمن در همه شئون، خیلی ناتوان و خیلی ضعیف‌تر از آن است که فکر می‌کنیم؛ برای مثال، پنج ناو هواپیمابر آمریکا ضربات موشکی سختی از یمن خوردند و منطقه را ترک کردند.

مشاور فرمانده کل سپاه با اشاره به توانمندی نظامی ایران و ضعف‌های دشمنان، گفت: صهیونیست‌ها بسیار ضعیف شده‌اند و در آستانه نابودی هستند؛ همچنان‌که در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم، ایران محکم در مقابل دشمن ایستاد و با ضربات موشکی خود، رژیم صهیونی را وادار به تسلیم کرد.

