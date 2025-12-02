خبرگزاری کار ایران
مهاجرانی:

کارت سوخت سفید نداریم/ درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف ارتقای معیشت مردم می‌شود

کارت سوخت سفید نداریم/ درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین صرف ارتقای معیشت مردم می‌شود
سخنگوی دولت گفت: دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت کامل برای ارتقای معیشت مردم هزینه خواهد کرد. اقدامات درخصوص اصلاح قیمت بنزین باید به صورت بسیار آرام و بدون ایجاد هیچ‌گونه شوکی بر مردم انجام شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در رابطه با افزایش قیمت بنزین و محل خرج درآمد حاصل از آن گفت: یکی از موضوعاتی که به شدت مدنظر دولت است، گسترش حمل و نقل عمومی و بهبود کیفیت هوا است. دولت درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را به صورت کامل برای ارتقای معیشت مردم هزینه خواهد کرد لذا آنچه از افزایش قیمت بنزین، یعنی ۵۰۰۰ تومان حاصل می‌شود، تماماً برای معیشت مردم هزینه می‌شود. آنچه مسلم است هدف دولت کسب درآمد نیست، بلکه هدف اصلاح امور است.

وی  در ادامه با اشاره به اینکه در ابتدا برخی اختلاف‌نظرها بر سر چگونگی اجرای مصوبه بنزین بین دولت و مجلس وجود داشت، اظهار داشت: گفت و گوهای انجام شده نشان می‌دهد که همه ارکان حاکمیت بر این باورند که این اصلاح باید صورت گیرد. در ابتدا تفاوت‌هایی وجود داشت که الحمدالله برطرف شده است. البته شیوه‌های دیگری نیز در نظر است، اما گام نخست و تلاش دولت اجرای این مصوبه بدون آسیب به معیشت مردم است.

سخنگوی دولت اختصاص کارت سوخت سفید را رد کرد و افزود: چنین چیزی نداریم، کارت سوخت با ماشین است و نه با مالک،  اگر ماشین فروخته می‌شود کارت سوخت آن نیز منتقل می‌شود.  اقدامات درخصوص اصلاح قیمت بنزین باید به صورت بسیار آرام و بدون ایجاد هیچ‌گونه شوکی بر مردم انجام شود، لذا خط قرمز دولت در همه اقدامات، معیشت مردم است. 

 

 

 

