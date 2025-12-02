خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

واکنش سخنگوی دولت به گزارش وزارت اطلاعات و دستور رئیس‌جمهور درباره حجاب

واکنش سخنگوی دولت به گزارش وزارت اطلاعات و دستور رئیس‌جمهور درباره حجاب
کد خبر : 1721964
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت درباره گزارش وزارت اطلاعات در خصوص حجاب و دستور رییس جمهور گفت: وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف خود گزارش های مختلفی را در بازه های زمانی مشخص تولید می‌کنند. این گزارش به هر دو بزرگوار تحویل شده است و قرار است جلوی جریانات سازمان یافته گرفته شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در خصوص گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب و در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به دستور رییس جمهور انجام شده است و چرا پیش از اینکه به رهبری ارائه شود، در اختیار رییس جمهور قرار نگرفته است، گفت: وزارت خانه ها متناسب با وظایف خود گزارش های مختلفی را در بازه های زمانی مشخص تولید می‌کنند.  این گزارش به هر دو بزرگوار  تحویل شده است و قرار است جلوی جریانات سازمان یافته گرفته شود.

حجم ویدیو: 4.72M | مدت زمان ویدیو: 00:00:40 دانلود ویدیو

پیشتر الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت،  تأیید کرده بود که گزارش محرمانه وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب به همراه ابلاغیه رهبری به دولت رسیده است. با این حال، وی  تاکید کرد که ادعاهای منتشرشده درباره اختلاف‌نظر اعضای کابینه با رئیس‌جمهور «صحت ندارد». این واکنش پس از انتشار یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای توسط فردی منتسب به «قرارگاه جهاد تبیین» صورت گرفت. در این فایل، ادعا شده که سه عضو کابینه با دستورات رئیس‌جمهور درباره برخورد با بدحجابی مخالفت دارند. اما الیاس حضرتی، محتوای این فایل را «نارس و ناقص» توصیف کرد. با این حال، تشکیل یک کمیته ویژه در دولت برای بررسی ابعاد «ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب» خبرساز شد.

 

حجم ویدیو: ۴.۷۲M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۰ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی