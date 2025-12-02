به گزارش خبرنگار ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در خصوص گزارش وزارت اطلاعات درباره حجاب و در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به دستور رییس جمهور انجام شده است و چرا پیش از اینکه به رهبری ارائه شود، در اختیار رییس جمهور قرار نگرفته است، گفت: وزارت خانه ها متناسب با وظایف خود گزارش های مختلفی را در بازه های زمانی مشخص تولید می‌کنند. این گزارش به هر دو بزرگوار تحویل شده است و قرار است جلوی جریانات سازمان یافته گرفته شود.

پیشتر الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، تأیید کرده بود که گزارش محرمانه وزارت اطلاعات درباره وضعیت حجاب به همراه ابلاغیه رهبری به دولت رسیده است. با این حال، وی تاکید کرد که ادعاهای منتشرشده درباره اختلاف‌نظر اعضای کابینه با رئیس‌جمهور «صحت ندارد». این واکنش پس از انتشار یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای توسط فردی منتسب به «قرارگاه جهاد تبیین» صورت گرفت. در این فایل، ادعا شده که سه عضو کابینه با دستورات رئیس‌جمهور درباره برخورد با بدحجابی مخالفت دارند. اما الیاس حضرتی، محتوای این فایل را «نارس و ناقص» توصیف کرد. با این حال، تشکیل یک کمیته ویژه در دولت برای بررسی ابعاد «ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب» خبرساز شد.

