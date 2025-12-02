خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛

جزئیات وضعیت پرونده حوزه علمیه ازگل در پی فوت یکی از متهمان

جزئیات وضعیت پرونده حوزه علمیه ازگل در پی فوت یکی از متهمان
کد خبر : 1721963
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات رسیدگی به پرونده حوزه علمیه امام خمینی در ازگل با وجود فوت یکی از متهمان این پرونده توضیحاتی را ارائه داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به فوت یکی از متهمان پرونده ازگل، روند پرونده به چه صورتی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و دنبال می‌شود. نسبت به کسی که فوت کرده، اگر اتهامی متوجهش بوده باشد، قرار موقوفی صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: قانون به این صورت است که نسبت به فردی که فوت می‌شود، قرار موقوفی صادر می‌شود، اما از نظر مالی، مسائل مالی مفتوح خواهد بود و پیگیری لازم صورت می‌گیرد؛ یعنی بخش کیفری کار متوقف می‌شود، اما بخش حقوقی ادامه پیدا خواهد کرد. در این خصوص نیز پرونده ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره سایر متهمان پرونده گفت: رسیدگی به وضعیت دیگر متهمان پرونده در حال پیگیری است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی