در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
جزئیات وضعیت پرونده حوزه علمیه ازگل در پی فوت یکی از متهمان
سخنگوی قوه قضائیه درباره جزئیات رسیدگی به پرونده حوزه علمیه امام خمینی در ازگل با وجود فوت یکی از متهمان این پرونده توضیحاتی را ارائه داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به سؤال ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به فوت یکی از متهمان پرونده ازگل، روند پرونده به چه صورتی است، گفت: پرونده در حال رسیدگی است و دنبال میشود. نسبت به کسی که فوت کرده، اگر اتهامی متوجهش بوده باشد، قرار موقوفی صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه عنوان کرد: قانون به این صورت است که نسبت به فردی که فوت میشود، قرار موقوفی صادر میشود، اما از نظر مالی، مسائل مالی مفتوح خواهد بود و پیگیری لازم صورت میگیرد؛ یعنی بخش کیفری کار متوقف میشود، اما بخش حقوقی ادامه پیدا خواهد کرد. در این خصوص نیز پرونده ادامه پیدا میکند.
وی درباره سایر متهمان پرونده گفت: رسیدگی به وضعیت دیگر متهمان پرونده در حال پیگیری است.