خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

روانبخش در تذکر شفاهی:

موضوع شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت صحیح در بودجه امسال حل‌وفصل شود

موضوع شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت صحیح در بودجه امسال حل‌وفصل شود
کد خبر : 1721913
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانی‌ها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتی‌ها، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.

به گزارش ایلنا، قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: طنز تلخ تاریخ این است که رئیس‌جمهوری که در ۸ سال دولتش امنیتی‌ترین کابینه را داشت، اخیراً نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه هشدار می‌دهد. مشاور عالی او با مشاوره‌های غلط، اکثریت جامعه را به زیر خط فقر برده و به جای عذرخواهی از ملت، با تحقیر مردم، خواهان حاکمیت طبقه اشرافی بر اکثریت کشور می‌شود و واگذاری دولت و مجلس به طبقه اشراف را مطرح می‌کنند.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: امام (ره) فرمودند انقلاب معلول تلاش طبقه محروم است؛ من طبقه گودنشینان را بر کاخ‌نشینان بالاتر می‌دانم. یک موی شما بر همه آنها ترجیح دارد، بلکه مقایسه با آنها نیز صحیح نیست.

وی ادامه داد: اخیراً پس از ارائه گزارش تکان‌دهنده‌ای درباره وضعیت عفاف و حجاب جامعه؛ رهبری از سهل‌انگاری‌های صورت‌گرفته در این زمینه گلایه کرده و فرمودند وظیفه دینی و سیاسی همه ما برخورد فکری، عملی و زبانی با این منکر بزرگ است. مجلس، دولت و دستگاه قضایی باید این تکلیف الهی را جدی بگیرند و به این سهل‌انگاری‌ها پایان دهند.

روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتی‌ها و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان باید به‌صورت صحیح در این برنامه حل‌وفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذرانده‌اند نیز توجه ویژه‌ای داشته باشد.

روانبخش تصریح کرد: گرانی‌های موجود معلول برخی بی‌تدبیری‌ها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.

وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریع‌تر تسریع کند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی