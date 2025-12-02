روانبخش در تذکر شفاهی:
موضوع شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان بهصورت صحیح در بودجه امسال حلوفصل شود
نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از رهاشدگی بازار و افزایش گرانیها، از دولت خواستار توجه فوری به معیشت مردم، ساماندهی وضعیت شرکتیها، متناسبسازی حقوق بازنشستگان در قانون بودجه سال آینده و عمل به تکالیف قانونی شد.
به گزارش ایلنا، قاسم روانبخش در جلسه علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود گفت: طنز تلخ تاریخ این است که رئیسجمهوری که در ۸ سال دولتش امنیتیترین کابینه را داشت، اخیراً نسبت به امنیتی شدن فضای جامعه هشدار میدهد. مشاور عالی او با مشاورههای غلط، اکثریت جامعه را به زیر خط فقر برده و به جای عذرخواهی از ملت، با تحقیر مردم، خواهان حاکمیت طبقه اشرافی بر اکثریت کشور میشود و واگذاری دولت و مجلس به طبقه اشراف را مطرح میکنند.
نماینده مردم قم در مجلس افزود: امام (ره) فرمودند انقلاب معلول تلاش طبقه محروم است؛ من طبقه گودنشینان را بر کاخنشینان بالاتر میدانم. یک موی شما بر همه آنها ترجیح دارد، بلکه مقایسه با آنها نیز صحیح نیست.
وی ادامه داد: اخیراً پس از ارائه گزارش تکاندهندهای درباره وضعیت عفاف و حجاب جامعه؛ رهبری از سهلانگاریهای صورتگرفته در این زمینه گلایه کرده و فرمودند وظیفه دینی و سیاسی همه ما برخورد فکری، عملی و زبانی با این منکر بزرگ است. مجلس، دولت و دستگاه قضایی باید این تکلیف الهی را جدی بگیرند و به این سهلانگاریها پایان دهند.
روانبخش با اشاره به اینکه دولت در آستانه تحویل بودجه به مجلس است، بیان کرد: موضوع شرکتیها و متناسبسازی حقوق بازنشستگان باید بهصورت صحیح در این برنامه حلوفصل شود. نسبت به ایثارگران عزیزی که بهترین دوران عمر شریف خود را در دفاع از اسلام، نظام و میهن عزیزمان گذراندهاند نیز توجه ویژهای داشته باشد.
روانبخش تصریح کرد: گرانیهای موجود معلول برخی بیتدبیریها و رها گذاشتن بازار است؛ به فکر مردم باشید.
وی همچنین تأکید کرد: دولت تکلیف قانونی خود را در ارائه لایحه افزایش تعداد نمایندگان حوزههای انتخابیه ـ که در اسفندماه گذشته مکلف به ارائه آن شده است ـ هرچه سریعتر تسریع کند