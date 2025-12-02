به گزارش ایلنا، علی خضریان در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به وزیر اقتصاد، گفت: آقای وزیر اقتصاد یک گزارشی به دست من از منطقه آزاد ارس رسیده که اخیراً سفری را هم به آنجا داشتید حتی اگر نیمی از این گزارش هم درست باشد به اعتقاد من یک فاجعه بزرگ است، انتصاباتی که از برادر و دختر عمه و برادرزاده و باجناق تا رئیس ستاد انتخاباتی و مشاور دفتر و راننده مسئولین ارشد دبیرخانه مناطق آزاد استان و دیگر مقامات که اسامی آنها را فعلاً پیش خودم محفوظ نگه می‌دارم دیگر بیش از ۱۰ مشاور مدیرعامل هم که در جای خودش بماند.

وی افزود: اما آقای وزیر، منطقه آزاد، آزاد از نظارت و آزاد برای فامیل سالاری و رابطه‌بازی نیست کارهای خوبی که می‌شود در منطقه آزاد اجرا کرد لازمه که باعث بشود شما نظارت کنید این وقایع خوب برای اقتصاد رقم بخورد نه شجره سالاری و رابطه سالاری‌های الکی.

خضریان تاکید کرد: مردم نمی‌پرسند چه کسی منصوب شد می‌پرسند چطور یک حلقه بسته همه صندلی‌ها را دارند می‌گیرند و با این ناکارآمدی هم اتفاقاً دارند اداره می‌کنند اگر آن روزی که به خاطر انتصاب افرادی در پست‌های معاون وزیر و معاون پارلمانی دولت و هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی آن هم به خاطر نسبت فامیلی با معاون معزول رئیس جمهور به دلیل سفر به قطب جنوب هشدار می‌دادیم برخورد صورت می‌گرفت این سفره‌ها جمع می‌شد و بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را هم حل می‌کردیم.

این نماینده مردم خطاب به رئیس جمهور گفت: آقای پزشکیان تورم در موضوعات اقتصادی به شدت بالاست از شما خواهش می‌کنم با توجه به اینکه کشور در شرایط عجیب غریبی دارد اداره می‌شود تکلیف بسیاری از موضوعات را مشخص بفرمایید خصوصاً در موضوعات تورم مواد غذایی که کشور را دچار مشکل کرده خواهش ما این است که حتماً با تولیدکنندگان و وارد کنندگان عزیز بنشینید و راهکار وجود دارد.

