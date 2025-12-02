ستوده در تذکر شفاهی:
به گزارش ایلنا، سلام ستوده، طی تذکری در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۱آذرماه) مجلس شورای اسلامی خطاب به مسئولان اجرایی کشور گفت: آقای دکتر پزشکیان! به ما بگویید تا کی شاهد بالا رفتن قیمتها باشیم؟ آیا از قیمت برنج، گوشت، دارو و سایر کالاهای اساسی خبر دارید؟ آقای رئیسجمهور، مردم توان پرداخت اجارهبها را ندارند، مردم قدرت خرید نیازهای روزانه را ندارند. حقوق کارمندان، نیروهای مسلح، بازنشستگان و کارگران فوقالعاده پایین است. این وضعیت تا کی ادامه دارد؟
وی سپس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: وزیر محترم جهاد کشاورزی! به فکر تأمین نهادههای دامی باشید، نه ادغام سازمان امور عشایری.
این نماینده مجلس در ادامه خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیطزیست افزود: ریاست سازمان حفاظت محیطزیست! به دلیل عدم مدیریت سایت پسماند مشترک مهاباد و میاندوآب، ساکنان ۵ روستا به شهر مهاجرت کردند و اراضی کشاورزی نابود شده است. این چندمین بار است که تذکر میدهم. هرچه سریعتر اوضاع را از نزدیک ببینید و پاسخگو باشید.
وی همچنین وزیر نیرو را مورد خطاب قرار داد و هشدار داد: وزیر محترم نیرو! قریب به ۳۰ سال است زهکشهای اراضی کشاورزی مهاباد لایروبی نشدهاند و راههای دسترسی به مزارع کشاورزی به کلی نابود شدهاند. چرا اقدام نمیکنید؟
ستوده در ادامه خطاب به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری! هنرمندان صنایع دستی از هیچ نوع تسهیلاتی برخوردار نیستند؛ نه وامی، نه بیمهای، نه کارگاهی و نه امکانات. رسیدگی کنید.