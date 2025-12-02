به گزارش ایلنا، محسن فتحی نماینده مردم دیواندره، سنندج و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود در صحن علنی امروز (سه شنبه ۱۱ آذرماه) مجلس با سلام و درود به ارواح طیبه شهدا، امام شهدا و آرزوی طول عمر با برکت برای مقام معظم رهبری و با سلام به پیشگاه ملت بصیر ایران، گفت: سلام و ادب و احترام خدمت مردم قهرمان کردستان همیشه سرفراز، به ویژه مردم قدرشناس حوزه انتخابیه ام شهرهای سنندج، دیواندره، کامیاران، شویشه، حسن آباد، هزار کانیان و روستاهای تابعه؛ در ابتدای عرایضم مراتب تقدیر و تشکر خود و مردم شریف استان کردستان را خدمت فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، دریادار امیر شهرام ایرانی به جهت نامگذاری ناو بندر کردستان در روزهای اخیر را اعلام می‌دارم.

وی ادامه داد: این رویکرد نه تنها به تقویت بی سابقه انسجام درونی بین مردم مرزدار غرب کشور و مدافعان مرزهای آبی جنوب و شرق منجر می‌شود، بلکه یک پیام واضح جهت قدرت بازدارندگی ایران اسلامی که ریشه در وحدت فرهنگی و همبستگی ملی دارد، از تمام اقلیم‌های کشور است؛ همکاران گرامی خواهران و برادران عزیز چنانکه همگان مستحضر هستید، امروز کشور بیش از هر زمان دیگری در شرایطی حساس قرار گرفته است، مقام معظم رهبری در بیانات اخیر خود نقشه راه را برای همه ما تبیین فرمودند و همه مردم و جریانات سیاسی را به وحدت فراخواندند و تاکید نمودند که؛ «اختلافات میان قشرها و جناح‌های سیاسی وجود دارد» اما مهم این است که در مقابل دشمن همچون جنگ ۱۲ روزه کنار هم باشیم.

این نماینده مردم در مجلس، تاکید کرد: این همبستگی عامل بسیار مهمی برای اقتدار ملی است، لذا امروز بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همفکری نیاز داریم و مراقب باشیم که آب به آسیاب دشمن نیروی با بیان اینکه اختلافات هیچکس را نان نمی‌دهد، افزود: هیاهو سفره مردم را پر نمی‌کند و نزاع سیاسی آینده فرزندانمان را نمی‌سازد، اگر قرار است فردا روشن‌تر باشد، امروز باید دست در دست هم بگذاریم، مجلس دولت، قوه قضاییه، دانشگاه، نخبگان، جوانان همه و همه.

فتحی در ادامه یادآور شد: امروز نیاز ما نه فقط قانون گذاری، بلکه فهم درد مردم است، امروز نه فقط نظارت، بلکه پناه بودن برای زندگی مردم است، ملت شریف ایران اجازه دهید از کردستان بگویم، سرزمینی که مردمانش پاک و مظلوم و نجیب هستند و همیشه کنار ایران ایستادند، کردستان فقط یک استان نیست، یک احساس است، یک وفاداری تاریخی، یک زخم که با لبخند تحمل شده، یک ظرفیتی که سال‌ها چشم انتظار شکوفایی مانده است.

عضو کمیسیون اجتماعی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مردم کردستان از من نطق نمی‌خواهند، از من عمل می‌خواهند، اظهار داشت: جاده‌ای که جان عزیزانشان را نگیرد، می‌خواهند؛ شغل و کاری که جوانشان را آواره شهری دیگر نکند می‌خواهند، آبی که روستایشان را زنده نگه دارد، می‌خواهند و عدالت؛ عدالتی که سال‌هاست در این استان مطالبه می‌شود و هنوز کامل محقق نشده است.

وی خطاب به مدیران عامل صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه، گفت: بازنشستگان عزیز ما سال‌ها بار این کشور را بر دوش گرفتند و امروز خودشان زیر بار زندگی خم شده‌اند، آنها که جوانی خود را برای ایران عزیز گذاشتند، امروز فقط یک چیز می‌خواهند، معیشتی آرام، درمانی بی‌دغدغه و شأنی در حد یک عمر خدمت، به شما تذکر می‌دهم که هرچه سریع‌تر برای این قشر زحمتکش تدبیری شود و مشکلاتشان را کمتر ببینیم.

نماینده مردم در مجلس دوازدهم خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و اقتصاد، تأکید کرد: حتماً سری به بازار بزنید، مردم ما زیر بار تورم و گرانی خسته شده‌اند، سفره‌ها کوچک شده، قدرت خرید خانواده‌ها کمتر و شرمندگی پدران و مادران سخت‌ترین تصویری است که امروز در خانه‌ها می‌شود دید، وزرای محترم؛ تورم فقط یک نمودار نیست، تورم نان سفره مردم، امنیت روانی خانواده است، امید جوانیست که می‌خواهد زندگی کند، گرانی کالای اساسی نابسامانی بازار و بی‌ثباتی قیمت‌ها و کاهش توان خرید مردم دیگر قابل تحمل نیست، هرچه سریع‌تر چاره ای بیندیشید.

وی خطاب به ریاست سازمان اداری استخدامی، افزود: نیروهای شرکتی منتظر اقدام هستند، بیش از این تعلل در تبدیل وضعیت آنها جایز نیست.

فتحی خطاب به کاظمی وزیر آموزش و پرورش گفت: نیروهای پیش دبستانی، نهضتی، حق التدریس و طرح امین چشم انتظار شما هستند که هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.

وی خطاب به وزیر نفت ادامه داد: قبض های میلیونی گاز برای مشترکین خانگی در اکثر نقاط کشور، به ویژه در مناطق سردسیر چون کردستان و حوزه انتخابیه ام داد مردم را درآورده، مبنای صدور قبض های میلیونی برای این مشترکین در حوزه انتخابیه بنده سنندج، دیوان‌دره و کامیاران چه بوده است؟

فتحی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد:بابت فعال شدن پروژه‌های کریدور شمال غرب به جنوب غرب در استان کردستان، انتظار داریم که جهت برقراری پروازهای فرودگاه سنندج سریعاً اقدام نمایید، در گذشته خطوط راه آهن تا نزدیکی سنندج آمده است، انتظار ویژه از شما داریم که؛ توسعه آن تا سنندج، سپس مریوان وشماق نیز در دستور کار باشد و نکته دیگر اینکه قطارهایی که تابه امروز هفته‌ای دوبار به استان ما می‌آیند، روزانه شود که شاهد توسعه برای کردستان باشیم.

