ممکان در تذکر شفاهی:
بودجه ۱۴۰۵ به بازنگری فوری نیاز دارد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه ۱۴۰۵ به بازنگری فوری نیاز دارد هم در برآورد منابع و هم در توزیع عادلانه اعتبارات بین استانها.
به گزارش ایلنا، حاکم ممکان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور، گفت: کشور امروز در آستانه تصویب بودجه قرار گرفته است که اگر صریح حرف نزنیم دوباره مردم باید هزینه اشتباهات ما را پرداخت کنند پیش نویس لایحه ۱۴۰۵ با اتکا به درآمدهایی بسته شده است که تحقق بخشی آن ها حتی برای دستگاه های اجرایی محل تردید است.
وی افزود: ما داریم اعداد خوشبینانه ای را جایگزین واقعیت می کنیم و نتیجه آن نیز روشن است. کسری پنهان، فشار تورمی و کوچک تر شدن سفره مردم از نتایج آن خواهد بود. وقتی منابع را غیر واقعی می بینیم دولت مجبور می شود در میانه سال از جیب مردم هزینههای کثیر را جبران کند یا با افزایش نرخ های غیر رسمی یا با فشار بر مالیاتهای غیرمستقیم یا با کاهش بودجههای عمرانی که بر اشتغال جوانان اثر میگذارد.
این نماینده مردم در مجلس گفت: مردم استانهای مرزی از جمله استان آذربایجان غربی اولین قربانی این چرخه معیوب هستند چون رکود پروژههای عمرانی یعنی توقف اشتغال، توقف امید و افزایش مشکلات اجتماعی.
وی بیان کرد: بحث دیگر توزیع نامتوازن اعتبارات ملی است متاسفانه سهم آذربایجان غربی از پروژههای توسعهای در لایحه پیشنهادی به مراتب پایینتر از نیاز واقعی استان است سالهاست از تریبونها شعار توسعه متوازن داده میشود اما در جداول بودجه توازن فقط یک واژه تزیینی است پروژههایی مثل راه، آب، بهداشت و زیرساختهای حمل و نقل به اندازه ضرورت جمعیتی و مرزی استان دیده نشدهاند یعنی چرخه عقب ماندگی استان دوباره باز میگردد من صریح میگویم بودجه ۱۴۰۵ به بازنگری فوری نیاز دارد هم در برآورد منابع و هم در توزیع عادلانه اعتبارات بین استانها.
ممکان تاکید کرد: مردم شریف امروز میخواهم درباره مسئلهای صحبت کنم که شاید در ظاهر یک آمار باشد اما در واقع نشانه یک بحران اجتماعیست آذربایجان غربی در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری رتبه پنجم از آخر را دارد این یعنی جوانان استان در عمل کمتر از سایر استانها از حق قانونی خود بهرهمند میشوند یعنی قانون برای برخی جوانان کشور اجرا میشود.