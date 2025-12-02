به گزارش ایلنا، عبدالحسین روح الامینی در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت یاد و خاطره افرادی که در جنگ ۱۲روزه(ایام نصرالله) پیروزی ایران اسلامی را تضمین کردند، گفت: به روح بلند فرماندهان گرانقدر باقری، سلامی، حاجی زاده، رشید، ایزدی و شهدای دانشمند علمی از جمله فریدون عباسی درود می فرستم که سپر ملت ایران در برابر توحش، یاغی گری و بربری‌گری ترامپ و نتانیاهو بوده و اجازه سرافکندگی به ما در برابر دشمن را ندادند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: میثاق مشترک ما به عنوان نمایندگان مردم با رئیس جمهور پرتلاش، برنامه هفتم پیشرفت است چرا که معتقدیم در صورت اجرای صحیح آن، وضعیت رفاه، نشاط و سلامت جامعه با امروز متفاوت خواهد بود. همان مقدار که با دولت وفاق داریم به همان اندازه نیز باید حرمت برنامه را که قانون است حفظ کنیم و اجازه ندهیم به بلای ضعف اجرای سند چشم انداز دچار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه ما در کمیته اجتماعی، فرهنگی کمیسیون برنامه و بودجه به دقت موارد مرتبط را با حضور مسئولان و کارشناسان بررسی و خلاءهای موجود را احصا کردیم، گفت: ما امیدواریم به دولت کمک می کنیم دولت در سال دوم اجرای برنامه، به سرعت کاستی های سال نخست را جبران کند.

روح الامینی در ادامه با اشاره به مشکلات مهم کشور خطاب به رئیس جمهور، عنوان کرد: متأسفانه اقتصاد کشور به دلار گره خورده و رئیس کل بانک مرکزی از مهار افسار دلار عاجز است. سیاست تثبیتی که او دنبال می کرد اگرچه در کوتاه مدت به نفع مردم بود اما اثرات بلندمدت آن اکنون در سفره ایرانیان قابل مشاهده است؛ علاوه بر آن، نمی توان رانت عظیم موجود در آن را نیز برای چند خانواده واردکننده کالاهای اساسی نادیده گرفت. شرم دارم بگویم مسئول بلندپایه ای که مستقیما پیگیر بهداشت و سلامت مردم است، ساعت ها در راهروهای بانک مرکزی و پشت در اتاق کارشناسان ردیف چندم آن، معطل یک امضا مانده و در نهایت با بی احترامی و دست خالی از ساختمان خارج شده است. تا دیر نشده به فکر علاج باشید.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: هنر مدیریت پیش بینی تهدیدات آینده و پیشگیری از آن است از این رو به وزرای نفت و نیرو هشدار می دهم امسال هیچ بهانه ای برای قطع برق همچون سال گذشته را نمی پذیریم از این رو تا دیر نشده برنامه ریزی و اقدام صورت گیرد؛ البته مردم نیز با صرفه جویی در مصرف نقش اصلی را در جلوگیری از ناترازی های انرژی ایفا کنند.

وی در ادامه خطاب به نمایندگان مجلس با اشاره به دغدغه خود در خصوص امنیت غذایی مردم، عنوان کرد: گزارش هایی که از وضعیت واردات و توزیع نهاده ها به دست آمده نشان از تشدید بحران دارد. گزارش هایی که از تأخیر در توزیع واکسن های تب برفکی وجود دارد، نشان از وخامت اوضاع دارد. بسیاری از دامداران به خاطر نرسیدن به موقع واکسن، ناچار به ذبح دام های خود شده اند که ضرر شدیدی برای امنیت غذایی ما دارد.

روح الامینی اضافه کرد: گزارش هایی که از وضعیت توزیع کودهای کشاورزی و تأمین بذر و دانه وجود دارد، بحران را نشان می دهد. اینها را کنار شرایط اسفبار رشد قیمت کالاهای اساسی بگذارید. نرخ تورم مواد خوراکی را ببینید. از اطرافیان خود درباره گرانی برنج، گوشت، مرغ، تخم مرغ، شیر، لپه، لوبیا، عدس، کره، پنیر، ماست، میوه و ده‌ها کالای دیگر سؤال کنید.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ادامه داد: در صورت تداوم این وضع، جز افزایش نارضایتی مردم و از بین رفتن ثبات و امنیت غذایی کشور و کاهش ذخایر کالاهای استراتژیک هیچ آینده ای متصور نخواهیم بود. ناکارآمدی، خط قرمز ما و شماست لذا برای حفاظت از سفره مردم بر خط قرمز خود پافشاری کنید. اگر مجلس در سؤال، استیضاح و تذکر و همراهی با شما حِلم می کند شما ارزیابی درون کابینه را شروع کنید.

وی با اشاره به چند وضعیت حاد در کشور، گفت: پانصد و پنجاه و پنجمین روز مجلس دوازدهم است. بر اساس اطلاعات موجود در هیچ دوره ای به اندازه امروز، ذخایر طلا در کشور نداشته ایم که نگرانی ها را به شدت کاهش می دهد. این شرایط با همت برادران گمنامی ایجاد شده که باید به طور ویژه از آنها تقدیر کرد. تلاش دولت برای حل مشکلات کشور، قابل تقدیر است اما متأسفانه عملکرد رسانه دولت در نمایش دستاوردها قابل دفاع نیست.

روح الامینی با اشاره به برخی از این دستاوردها، اضافه کرد: امروز ما حجم بالای واردات سلول های خورشیدی برای حل ناترازی برق داریم. در زمینه فعال سازی کریدورهای تجاری و اقتصادی و توسعه شبکه ریلی، اقدامات خوبی انجام شده و در زمینه بهداشت و درمان همه اقشار، به ویژه مستضعفان در شرایط خوبی قرار داریم. در حوزه علمی و المپیادی، جوانان افتخارآفرینی می کنند. در زمینه ورزش و نتایج مسابقات جهانی، رکوردهای بی نظیری ثبت کرده ایم. در زمینه رسیدگی به معیشت طبقات مستضعف به ویژه با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، اقدام مؤثری صورت می پذیرد. در حوزه همگرایی با کشورهای جهان در حمایت از حقوق اساسی ایران، تلاش وزارت خارجه قابل توجه است؛ متأسفانه این اقدامات و مشابه آن برای مردم به درستی تبیین نشده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه آمادگی نظامی و اشراف امنیتی و هماهنگی محور مقاومت نیز اکنون به طور محسوس نسبت به جنگ اخیر بالا رفته و به خصوص پس از رونمایی از موشک های جدید، دشمنان با بخش دیگری از قدرت آفندی ایران که هنوز برای آنها ناشناخته است مواجه شده اند که تمام معادلات آنها را به هم ریخته است.

وی افزود: بر اساس وعده صادق رهبر معظم انقلاب، به همه دلبستگان انقلاب اسلامی بشارت می دهم که نصرت الهی برای ملت ایران در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و زیر چتر قرآن و اسلام تضمین شده و ملت ایران قطعا پیروز خواهند شد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به برخی از مشکلات حوزه انتخابیه تهران، خاطرنشان کرد: وضعیت هوا قابل قبول نیست و راهی جز تسریع در برقی سازی حمل و نقل نداریم و در حوزه آب دچار کمبود هستیم که اصلاح الگوی کشت راهکار آن است. من در جریان سفرهای خود به شهرستان های اطراف تهران نظام مسائل هر منطقه را پیگیری کرده ام و تا حد توان برای حل آن تلاش می کنم.

