به گزارش خبرنگار ایلنا، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت در نشست خبری خود روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ گفت: دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد محدودیت‌های بودجه‌ای و جلوگیری از هزینه‌های عمومی صادر شده است و در این صورت شاهد جلوگیری از افزایش تورم بیشتری خواهیم بود.

وی افزود: رئیس‌جمهور دستور دادند که برای جلوگیری از افزایش هزینه‌های عمومی، سازمان برنامه و بودجه برنامه‌ای را تدوین کند. در این راستا اولویت‌بندی توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شد البته در راستای اجرای طرح‌های تملکی دارایی و سرمایه نیمه‌کاره که تعداد زیادی از طرح‌هایی است که ما در کشور داریم و با وضعیتی که دارند بودجه به آن‌ها تخصیص پیدا می‌کند.

مهاجرانی تاکید کرد: این طرح ها چند ده سال زمان برای تکمیل آن‌ها نیاز است و طبیعتاً این موضوع به ضد خود تبدیل می‌شود، چرا که هدف یک طرح عمرانی این است که برای افراد آن منطقه ایجاد رفاه و آسایش کند.

وی در رابطه با حذف یارانه بنزین و احتمالا حذف بنزین ۱۵۰۰ تومانی و همچنین در خصوص کارت سوخت سفید گفت: ما جمع نفت و گازی که هر روز استفاده می‌کنیم حدود هشت میلیون بشکه نفت در روز است که جمع آن رقم ۱۸۰ میلیارد دلار در سال خواهد شد. در سال‌های ۹۸ و ۹۹ چیزی حدود ۶ میلیارد دلار درآمد صادرات بنزین داشتیم و در واقع ما سالی ۶ تا ۸ میلیارد دلار درآمد حاصل می‌کردیم اما در حال حاضر ۶ میلیارد دلار وارد می‌کنیم.

او با بیان اینکه میانگین مصرف حدود ۱۳۳ میلیون لیتر است، افزود: در برخی از روزها مثل ایام نوروز مصرف به ۱۶۶ میلیون لیتر می‌رسد و در جنگ ۱۲ روزه به ۱۹۷ میلون لیتر رسید، در حالی که تولید خودمان ۱۱۰ میلیون لیتر است. درآمدی که از نفت داریم باید صرف مصارف عمومی شود، در حالی که بنزین را به قیمتی که می‌دهیم حتی صرفه اقتصادی گازسوز کردن را هم از بین برده است.

مهاجرانی با بیان اینکه یک زمانی ۱۶ میلیون متر مکعب گاز cng مصرف می‌کردیم اما حالا این رقم به ۹ میلیون متر مکعب رسیده است، افزود: این خود یک بحث است و از طرفی دیگر آلودگی هوا را داریم. در این صورت دولت باید دست روی دست بگذارد و منابع ملی ما دود شود. ما باید این پول را صرف میادین نفتی یا صرف واردات بنزین کنیم. دولت باید سیاست‌های اجرایی را به سمتی سوق دهد که منابع عمومی را مدیریت کند.

به گفته وی دولت در بالا دست نفت و گاز سرمایه‌گذاری کرده است به خصوص در میدان مشترک که برای مردم هم سوال بوده است، چرا کشور همسایه بیشتر برداشت می‌کند. دولت ۱۳۰ میلیون دلار برای این پروژه‌ها برنامه ریزی کرده است. دولت فرآیند سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها را دنبال می‌کند و برای سرمایه‌گذار‌ها هم جذابیت ایجاد شده است. در سمت عرضه این اقدامات را انجام داده است. یکی از سرمایه‌های ما که دود شد گاز‌های مشعل ماست که مورد بررسی قرار گرفت.

مهاجرانی خاطرنشان کرد: همچنین دولت در حوزه مدیریت مصرف و حمل و نقل عمومی نیز سرمایه گذاری کرده است. چرا خودرو تک سرنشین زیاد است چون حمل نقل عمومی کافی نیست. اصلاح تعرفه‌ای هم ایجاد شده و در خصوص شیوه اجرایی این موضوع هم قرار است مشورت کنیم. در ایجاد شرکت‌های کاربر و اصلاح تعرفه‌ها برای پرمصرف‌ها اقداماتی صورت گرفته است. دولت آنچه از افزایش قیمت سوم بنزین حاصل می‌شود را تماما برای معیشت مردم هزینه خواهد کرد. هدف دولت کسب درآمد نیست، بلکه به دنبال اصلاح امور است و برای این کار حساب جداگانه ای ایجاد می‌شود.

وی افزود: حمایت از واردات خودروهای کم‌مصرف در دستور کار است و همچنین برای واردات خودرو توسط افرادی که خارج از کشور هستند اقداماتی صورت گرفته است. دولت از خود شروع کرده و سهمیه ماشین‌های دولتی قطع می‌شود. کسانی که چند خودرو دارند تنها برای یک خودرو سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد. در مناطق آزاد نیز قیمت بنزین ۵ هزار تومان خواهد شد. ماشین‌های وارداتی نیز سهمیه نخواهند داشت. ما داریم ۶۰ هزار تومان از سهم کسانی که نیازمند هستند یارانه می‌دهیم. برای خدمات عمومی و تاکسی‌های اینترنتی یا قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و یا ما‌به‌ازای آن به آنها پرداخت خواهد شد. با این عزیزان صحبت شده است؛ نه در زمینه تاکسی‌ها و نه تاکسی‌های اینترنتی.

مهاجرانی یادآور شد: کارت سوخت با ماشین است نه با مالک و اگر ماشین فروخته شود، کارت سوخت آن نیز منتقل می‌شود. درآمد به‌دست‌آمده برای معیشت مردم صرف می‌شود. با مجلس اختلاف‌نظرهایی در زمینه شیوه اجرا داشتیم که برطرف شده است. برآورد انجام‌شده درباره اثر تورمی حذف سهمیه بنزین، زیر یک درصد است که امیدواریم دولت بتواند این اثر را کمتر کند. درآمد حاصل از این حذف تعرفه ۳ تا ۵ همت است.

مهاجرانی در خصوص افزایش سفرهای برون‌شهری به دلیل تعطیلات گفت: ما شاهد این هستیم که تعدادی از مردم به سفر نمی‌روند. دولت هم کارآزموده شده است که چگونه مدیریت کند. ما در ایام ۱۲ روز جنگ نیز شاهد بودیم که شهرهای ما بیش از سه برابر ظرفیت جمعیت داشتند و دیدیم که مشکلی پیش نیامد.



وی در رابطه با واگذاری ایران‌خودرو به کروز و رضایت دولت از عملکرد این شرکت گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی همه دولت‌ها باید در مسیر خصوصی‌سازی گام بردارند. در مورد کروز باید عرض کنم که طبق گزارشات، شکایات از ایران‌خودرو کاهش داشته است. قرار است گزارشات مفصلی آماده شود که بعد از آن پاسخ شما را خواهم داد.

وی در مورد تلویزیون آموزشی در ایام تعطیلات مدارس گفت: سیاست قطعی آموزش‌وپرورش بر آموزش حضوری است و این شیوه‌ها به‌عنوان مکمل مطرح است؛ اما با توجه به آلودگی هوا، حفظ سلامت دانش‌آموزان برای ما مهم است و از آنجایی که عدالت آموزشی یکی از موضوعاتی است که دولت بر آن تأکید دارد، پیشنهاد تلویزیون آموزشی مطرح شد. در کنار آن، سامانه شاد نیز وجود دارد و این مجموعه، مکملی خواهد بود برای آموزش از راه دور.

سخنگوی دولت درباره استیضاح پنج وزیر دولت گفت: ابتدا از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص دولت تشکر می‌کنم و امیدواریم بتوانیم رضایت‌مندی مردم را بیشتر کسب کنیم. هر وزارتخانه‌ای که وزیرش برکنار می‌شود، چند ماهی معطل می‌ماند و چند ماهی برنامه‌ها عقب می‌افتد. لذا امیدوار هستیم این اتفاق نیفتد، ولی همچنان به تصمیم مجلس احترام می‌گذاریم و سر ما در مقابل قانون خم است.

وی افزود: بیمه تکمیلی این‌چنین است که شرکت بیمه‌گر بر اساس قانون عالی بازنشستگان به نتیجه رسیده و این قرارداد از ابتدای آذرماه برقرار شده است. قرار است ۲۵۰ هزار تومان را تأمین اجتماعی پرداخت کند و ۴۷۵ هزار تومان را بازنشستگان پرداخت می‌کنند و علاوه بر آن دولت نیز طرحی را برای درمان بازنشستگان مطرح کرده است.

سخنگوی دولت درباره حل آلودگی هوا گفت: سازمان استاندارد که وظیفه بررسی استاندارد همه محصولات وارداتی را دارد، طبق اعلامی که داشتند، سوخت واردشده استاندارد یورو چهار را دارد. تأکید ما این است که حتماً یورو چهار و پنج باشند و برنامه ما نیز برای زیرساخت‌های اساسی، توسعه حمل‌ونقل عمومی است.

وی درباره گزارش اخیر وزارت اطلاعات و اطلاع آن به رهبر انقلاب گفت: وزارتخانه‌ها وظایف ذاتی خود را دارند که بر همین اساس گزارشی به اطلاع رهبری و رئیس‌جمهور رسیده است و قرار است جلوی جریانات سازمان‌یافته گرفته شود.

مهاجرانی در رابطه با آینده روابط ایران و آژانس گفت: از نظر ما قطعنامه ۲۲۳۱ تمام شده است و تعاملات هسته‌ای ایران با آژانس تحت پادمان قرار دارد و مطابق با قانون مجلس ارتباط خود با آژانس را دنبال خواهیم کرد.

مهاجرانی درباره اخطار رئیس‌جمهور به خودروسازان خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که به موضوع سوخت اختصاص داشت، رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح مصرف و کاهش آلایندگی، اخطار جدی به خودروسازان داد و خواستار تدوین برنامه‌ای دقیق و زمان‌بندی‌شده برای حرکت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف شد.

وی با اشاره به اینکه فارغ از میزان هزینه‌ای که مردم برای مصرف بنزین پرداخت می‌کنند، آلودگی هوا مسئله‌ای بسیار جدی برای کشور است، تصریح کرد: دولت برنامه‌های مشخصی در این حوزه دارد و هم‌زمان نیز دستورهای روشنی به خودروسازان ابلاغ شده است.

مهاجرانی همچنین با بیان اینکه رئیس‌جمهور در همه برنامه‌های توسعه‌ای دولت بر دو موضوع خط قرمز دارد، اظهار کرد: دکتر پزشکیان بر دو مورد تأکید دارد: سازگاری با محیط‌زیست و اثرگذاری بر معیشت مردم.

وی افزود: بسیاری از قوانین ما به‌طور کامل و صحیح اجرا نشده و نتیجه‌اش همین وضعیتی است که در هوای کشور مشاهده می‌کنیم. به همین دلیل دولت مجموعه‌ای از اقدامات را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: تسریع در اسقاط ناوگان فرسوده؛ خودروهای فرسوده چندین برابر خودروهای نو آلایندگی دارند و دولت با جدیت این کار را دنبال می‌کند.

مهاجرانی همچنین خاطرنشان کرد: توسعه حمل‌ونقل عمومی؛ فاصله ما با وضعیت مطلوب بسیار زیاد است و هرچقدر حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، تمایل مردم به استفاده از خودروی شخصی کمتر می‌شود. برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل؛ تعدادی اتوبوس و خودروی برقی وارد شده است، اما هنوز تا رسیدن به حد استاندارد فاصله زیادی داریم. این مسیر باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خبر در حال تکمیل می باشد...